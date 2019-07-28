无线耳机
保持凉爽。
凭借这些无线防汗头戴式运动耳机，让您打破个人较佳成绩。轻便且舒适，充电一次，让您尽享 20 小时播放时间。凉爽型耳罩垫让您在激烈运动时保持专注。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
20 小时播放时间
这款耳机可连续播放长达 20 小时，让您出行在外聆听音乐时享受无忧无虑的快乐。
40 毫米钕制声学驱动器
让您的训练播放列表带您进入一个新水平。精心调谐的 40 毫米钕制声学驱动器可提供激情澎湃的低音，给您坚持下去的动力。封闭式后盖结构带来出色的被动式噪音隔离效果。您可以尽情享受音乐而不会打扰到其他人。
透气型耳罩垫。轻松拆卸，便于清洁
柔软、透气型耳罩垫装有冷却凝胶：无论运动多么激烈，耳机依旧保持贴肤清爽。耳垫也可拆卸，易于清洁。
内置具有回声消除功能的麦克风，确保清晰音质
当您打电话时不再有那些恼人的回声。借助我们的声学回声消除功能，您始终能获得清晰、安静的通话体验。
凉爽型耳罩。刻苦训练。清爽依旧
柔软、透气型耳罩垫装有冷却凝胶：无论运动多么激烈，耳机依旧保持贴肤清爽。耳垫也可拆卸，易于清洁。
细腻音效。优质低音。出色的被动式噪音隔离效果
通过精细调谐的 40 毫米驱动器接入具有水晶般清澈自然音质的世界。您的运动耳机采用精心设计，无论聆听何种音乐，均能提供清澈细腻而自然的音效。
IPX 4 防溅和防汗
这些运动耳机具有 IPX 4 级防溅功能。它们可经受任意方向的水溅并可抵御更多的汗水。即使是在雨天，您也可以刻苦训练，尽情挥汗。
快速充电。充电 10 分钟，可播放 2 小时
如果您需要额外提升充电效能，快速充电可助您一臂之力！充电 10 分钟即可增加 2 小时的播放时间。
时尚设计。平折耳罩
无论是努力取得个人较佳成绩，还是健身房锻炼之后与友人聚会，时尚设计，熠熠生辉。平折耳罩，便于存放。
智能配对。自动查找蓝牙设备
用户友好型按钮可让您暂停播放列表、接听电话和调节音量。而不必触摸智能手机。耳机可在您打开蓝牙的瞬间进行配对。配对后，它们便会记住上次配对过的设备。
技术规格
-
音效
- 音效增强
-
- 单元直径
-
40 毫米
- 隔音膜
-
PET
- 阻抗
-
32 欧姆
- 磁铁型
-
钕制
- 音圈
-
铜制
- 频率响应
-
20 - 20 000
赫兹
- 类型
-
动态
-
连接
- 蓝牙版本
-
5.0
- 蓝牙模式
-
- 最大范围
-
最多 10 组
米
-
外箱
- 长度
-
22.1
厘米
- 用户包装数量
-
3
- 宽度
-
17.6
厘米
- 总重
-
1.02
千克
- 高度
-
24
厘米
- GTIN
-
1 48 95229 10088 3
- 净重
-
0.537
千克
- 自重
-
0.483
千克
-
便利性
- 通话管理
-
- 音量控制
-
是
-
功率
- 充电式设计
-
是
- 电池类型
-
锂聚合物
- 音乐播放时间
-
20
小时
- 电池重量
-
2.5 克
-
包装尺寸
- 高度
-
22.5
厘米
- 包装类型
-
卡通箱
- 货架摆放类型
-
两种
- 宽度
-
19.5
厘米
- 厚度
-
5
厘米
- 内含产品件数
-
1
- EAN
-
48 95229 10088 6
- 总重
-
0.28
千克
- 净重
-
0.179
千克
- 自重
-
0.101
千克
-
产品尺寸
- 高度
-
18
厘米
- 宽度
-
17
厘米
- 厚度
-
4.5
厘米
- 重量
-
0.17
千克
-
附件
- 快速入门指南
-
快速入门指南
- USB 磁吸式充电线
-
随附，用于充电
-
设计
- 颜色
-
暗夜黑
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