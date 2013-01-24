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无线耳机

TASH402BK/00
  • 保持凉爽。 保持凉爽。 保持凉爽。
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    无线耳机

    TASH402BK/00

    保持凉爽。

    凭借这些无线防汗头戴式运动耳机，让您打破个人较佳成绩。轻便且舒适，充电一次，让您尽享 20 小时播放时间。凉爽型耳罩垫让您在激烈运动时保持专注。 查看所有优势

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      保持凉爽。

      无论天气有多炎热，仍可保持凉爽感。

      • 40 毫米驱动器/半后开放式
      • 贴耳式
      • 防汗/防水

      20 小时播放时间

      这款耳机可连续播放长达 20 小时，让您出行在外聆听音乐时享受无忧无虑的快乐。

      40 毫米钕制声学驱动器

      让您的训练播放列表带您进入一个新水平。精心调谐的 40 毫米钕制声学驱动器可提供激情澎湃的低音，给您坚持下去的动力。封闭式后盖结构带来出色的被动式噪音隔离效果。您可以尽情享受音乐而不会打扰到其他人。

      透气型耳罩垫。轻松拆卸，便于清洁

      柔软、透气型耳罩垫装有冷却凝胶：无论运动多么激烈，耳机依旧保持贴肤清爽。耳垫也可拆卸，易于清洁。

      内置具有回声消除功能的麦克风，确保清晰音质

      当您打电话时不再有那些恼人的回声。借助我们的声学回声消除功能，您始终能获得清晰、安静的通话体验。

      凉爽型耳罩。刻苦训练。清爽依旧

      柔软、透气型耳罩垫装有冷却凝胶：无论运动多么激烈，耳机依旧保持贴肤清爽。耳垫也可拆卸，易于清洁。

      细腻音效。优质低音。出色的被动式噪音隔离效果

      通过精细调谐的 40 毫米驱动器接入具有水晶般清澈自然音质的世界。您的运动耳机采用精心设计，无论聆听何种音乐，均能提供清澈细腻而自然的音效。

      平折设计。便于存放

      平折耳罩，便于存放。

      IPX 4 防溅和防汗

      这些运动耳机具有 IPX 4 级防溅功能。它们可经受任意方向的水溅并可抵御更多的汗水。即使是在雨天，您也可以刻苦训练，尽情挥汗。

      快速充电。充电 10 分钟，可播放 2 小时

      如果您需要额外提升充电效能，快速充电可助您一臂之力！充电 10 分钟即可增加 2 小时的播放时间。

      时尚设计。平折耳罩

      无论是努力取得个人较佳成绩，还是健身房锻炼之后与友人聚会，时尚设计，熠熠生辉。平折耳罩，便于存放。

      智能配对。自动查找蓝牙设备

      用户友好型按钮可让您暂停播放列表、接听电话和调节音量。而不必触摸智能手机。耳机可在您打开蓝牙的瞬间进行配对。配对后，它们便会记住上次配对过的设备。

      技术规格

      • 声音

        原声系统
        半开式
        磁铁型
        钕制
        音圈
        铜制
        频率响应
        20 - 20 000  赫兹
        音效增强
        • 回声控制
        • 降噪
        阻抗
        32 欧姆
        单元直径
        40 毫米
        隔音膜
        PET
        类型
        动态

      • 连接

        蓝牙模式
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        蓝牙版本
        5.0
        最大范围
        长达 10  米

      • 便利性

        音量控制
        通话管理
        • 通话保持
        • 接听/结束呼叫

      • 附件

        快速入门指南
        快速入门指南
        USB 线
        随附，用于充电

      • 功率

        充电式设计
        音乐播放时间
        20  小时
        电池重量
        2.5 克
        供电类型
        锂聚合物

      • 设计

        颜色
        黑色

      • 产品尺寸

        高度
        18  厘米
        宽度
        17  厘米
        厚度
        4.5  厘米
        重量
        0.17  千克

      • 包装尺寸

        包装类型
        卡通箱
        随附产品数量
        1
        货架摆放类型
        两种
        高度
        22.5  厘米
        宽度
        19.5  厘米
        厚度
        5  厘米
        总重
        0.28  千克
        净重
        0.179  千克
        自重
        0.101  千克
        EAN
        48 95229 10088 6

      • 外箱

        用户包装数量
        3
        长度
        22.1  厘米
        宽度
        17.6  厘米
        高度
        24  厘米
        总重
        1.02  千克
        净重
        0.537  千克
        自重
        0.483  千克
        GTIN
        1 48 95229 10088 3

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