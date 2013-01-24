这款耳机可连续播放长达 20 小时，让您出行在外聆听音乐时享受无忧无虑的快乐。
让您的训练播放列表带您进入一个新水平。精心调谐的 40 毫米钕制声学驱动器可提供激情澎湃的低音，给您坚持下去的动力。封闭式后盖结构带来出色的被动式噪音隔离效果。您可以尽情享受音乐而不会打扰到其他人。
柔软、透气型耳罩垫装有冷却凝胶：无论运动多么激烈，耳机依旧保持贴肤清爽。耳垫也可拆卸，易于清洁。
当您打电话时不再有那些恼人的回声。借助我们的声学回声消除功能，您始终能获得清晰、安静的通话体验。
柔软、透气型耳罩垫装有冷却凝胶：无论运动多么激烈，耳机依旧保持贴肤清爽。耳垫也可拆卸，易于清洁。
通过精细调谐的 40 毫米驱动器接入具有水晶般清澈自然音质的世界。您的运动耳机采用精心设计，无论聆听何种音乐，均能提供清澈细腻而自然的音效。
平折耳罩，便于存放。
这些运动耳机具有 IPX 4 级防溅功能。它们可经受任意方向的水溅并可抵御更多的汗水。即使是在雨天，您也可以刻苦训练，尽情挥汗。
如果您需要额外提升充电效能，快速充电可助您一臂之力！充电 10 分钟即可增加 2 小时的播放时间。
无论是努力取得个人较佳成绩，还是健身房锻炼之后与友人聚会，时尚设计，熠熠生辉。平折耳罩，便于存放。
用户友好型按钮可让您暂停播放列表、接听电话和调节音量。而不必触摸智能手机。耳机可在您打开蓝牙的瞬间进行配对。配对后，它们便会记住上次配对过的设备。
声音
连接
便利性
附件
功率
设计
产品尺寸
包装尺寸
外箱