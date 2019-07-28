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  • 保持凉爽。 保持凉爽。 保持凉爽。

    无线耳机

    TASH402BK/00

    保持凉爽。

    凭借这些无线防汗头戴式运动耳机，让您打破个人较佳成绩。轻便且舒适，充电一次，让您尽享 20 小时播放时间。凉爽型耳罩垫让您在激烈运动时保持专注。

    查看所有优势

    提供以下颜色/尺寸:

    无线耳机

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    保持凉爽。

    无论天气有多炎热，仍可保持凉爽感。

    • 40 毫米驱动器/封闭式后盖
    • 耳罩式
    • 防汗/防水

    20 小时播放时间

    这款耳机可连续播放长达 20 小时，让您出行在外聆听音乐时享受无忧无虑的快乐。

    40 毫米钕制声学驱动器

    让您的训练播放列表带您进入一个新水平。精心调谐的 40 毫米钕制声学驱动器可提供激情澎湃的低音，给您坚持下去的动力。封闭式后盖结构带来出色的被动式噪音隔离效果。您可以尽情享受音乐而不会打扰到其他人。

    透气型耳罩垫。轻松拆卸，便于清洁

    柔软、透气型耳罩垫装有冷却凝胶：无论运动多么激烈，耳机依旧保持贴肤清爽。耳垫也可拆卸，易于清洁。

    内置具有回声消除功能的麦克风，确保清晰音质

    当您打电话时不再有那些恼人的回声。借助我们的声学回声消除功能，您始终能获得清晰、安静的通话体验。

    凉爽型耳罩。刻苦训练。清爽依旧

    柔软、透气型耳罩垫装有冷却凝胶：无论运动多么激烈，耳机依旧保持贴肤清爽。耳垫也可拆卸，易于清洁。

    细腻音效。优质低音。出色的被动式噪音隔离效果

    通过精细调谐的 40 毫米驱动器接入具有水晶般清澈自然音质的世界。您的运动耳机采用精心设计，无论聆听何种音乐，均能提供清澈细腻而自然的音效。

    平折设计。便于存放

    平折耳罩，便于存放。

    IPX 4 防溅和防汗

    这些运动耳机具有 IPX 4 级防溅功能。它们可经受任意方向的水溅并可抵御更多的汗水。即使是在雨天，您也可以刻苦训练，尽情挥汗。

    快速充电。充电 10 分钟，可播放 2 小时

    如果您需要额外提升充电效能，快速充电可助您一臂之力！充电 10 分钟即可增加 2 小时的播放时间。

    时尚设计。平折耳罩

    无论是努力取得个人较佳成绩，还是健身房锻炼之后与友人聚会，时尚设计，熠熠生辉。平折耳罩，便于存放。

    智能配对。自动查找蓝牙设备

    用户友好型按钮可让您暂停播放列表、接听电话和调节音量。而不必触摸智能手机。耳机可在您打开蓝牙的瞬间进行配对。配对后，它们便会记住上次配对过的设备。

    技术规格

    • 音效

      音效增强
      • 回声控制
      • 降噪
      单元直径
      40 毫米
      隔音膜
      PET
      阻抗
      32 欧姆
      磁铁型
      钕制
      音圈
      铜制
      频率响应
      20 - 20 000  赫兹
      类型
      动态

    • 连接

      蓝牙版本
      5.0
      蓝牙模式
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      • HSP
      最大范围
      最多 10 组  米

    • 外箱

      长度
      22.1  厘米
      用户包装数量
      3
      宽度
      17.6  厘米
      总重
      1.02  千克
      高度
      24  厘米
      GTIN
      1 48 95229 10088 3
      净重
      0.537  千克
      自重
      0.483  千克

    • 便利性

      通话管理
      • 通话保持
      • 接听/结束呼叫
      音量控制

    • 功率

      充电式设计
      电池类型
      锂聚合物
      音乐播放时间
      20  小时
      电池重量
      2.5 克

    • 包装尺寸

      高度
      22.5  厘米
      包装类型
      卡通箱
      货架摆放类型
      两种
      宽度
      19.5  厘米
      厚度
      5  厘米
      内含产品件数
      1
      EAN
      48 95229 10088 6
      总重
      0.28  千克
      净重
      0.179  千克
      自重
      0.101  千克

    • 产品尺寸

      高度
      18  厘米
      宽度
      17  厘米
      厚度
      4.5  厘米
      重量
      0.17  千克

    • 附件

      快速入门指南
      快速入门指南
      USB 磁吸式充电线
      随附，用于充电

    • 设计

      颜色
      暗夜黑

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