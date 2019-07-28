40 毫米钕制声学驱动器

让您的训练播放列表带您进入一个新水平。精心调谐的 40 毫米钕制声学驱动器可提供激情澎湃的低音，给您坚持下去的动力。封闭式后盖结构带来出色的被动式噪音隔离效果。您可以尽情享受音乐而不会打扰到其他人。