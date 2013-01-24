随时准备出发
这款真无线耳机随附充电盒，充电盒可置于您的紧身牛仔裤口袋中，还有比这更有用便利的吗？这些防溅和防汗耳塞式耳机可实现稳固的入耳式配戴，并为您带来动人的音效和长达 18 小时的播放时间。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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这些耳机具有 IPX4 防护等级和震撼的 6 毫米扬声器，让您可在任何天气条件下尽享出色音质。防溅，您不必担心出汗，也不用担心被雨淋到。
加倍电力随身，一路畅享欢乐。一次充电即可获得长达 6 小时的播放时间，充满电的便携充电盒可为您增加 12 小时的播放时间。在充电盒中短时间充电 15 分钟，可为您提供 1 小时 的播放时间。使用 USB-C 为充电盒充满电需要 2 小时。
接听电话多？您可以一边使用一只耳塞一边为另一只耳塞充电，从而延长通话时间。麦克风可自动分配到您使用的耳塞，您只需在当前耳塞电池电量低时切换即可。
得益于采用柔软、可互换的硅橡胶耳塞套，让您尽享真正的舒适。每只耳塞垫可与您的耳道贴合，从而形成出色密封，可降低外部噪音。“曲棍”外形可保持每只耳塞佩戴牢固。
耳塞上的控件让您可以暂停播放列表、接听电话、控制音量和唤醒手机语音助手。耳机可在您打开蓝牙的瞬间进行配对。
附件
便利性
连接
设计
功率
声音
外箱
内箱
包装尺寸
产品尺寸
UPC