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真无线耳机

TAT2206BK/00
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    真无线耳机

    TAT2206BK/00

    随时准备出发

    这款真无线耳机随附充电盒，充电盒可置于您的紧身牛仔裤口袋中，还有比这更有用便利的吗？这些防溅和防汗耳塞式耳机可实现稳固的入耳式配戴，并为您带来动人的音效和长达 18 小时的播放时间。 查看所有优势

    真无线耳机

    随时准备出发

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      • 入耳式耳塞
      • 小型充电盒
      • IPX4 防水保护
      • 长达 18 小时播放时间
      IPX 4 防溅和防汗

      IPX 4 防溅和防汗

      这些耳机具有 IPX4 防护等级和震撼的 6 毫米扬声器，让您可在任何天气条件下尽享出色音质。防溅，您不必担心出汗，也不用担心被雨淋到。

      小型充电盒，播放时间长达 12 小时

      小型充电盒，播放时间长达 12 小时

      加倍电力随身，一路畅享欢乐。一次充电即可获得长达 6 小时的播放时间，充满电的便携充电盒可为您增加 12 小时的播放时间。在充电盒中短时间充电 15 分钟，可为您提供 1 小时 的播放时间。使用 USB-C 为充电盒充满电需要 2 小时。

      使用单只耳塞拨打电话。单声道模式

      使用单只耳塞拨打电话。单声道模式

      接听电话多？您可以一边使用一只耳塞一边为另一只耳塞充电，从而延长通话时间。麦克风可自动分配到您使用的耳塞，您只需在当前耳塞电池电量低时切换即可。

      佩戴稳固，舒适自在的耳内佩戴效果

      得益于采用柔软、可互换的硅橡胶耳塞套，让您尽享真正的舒适。每只耳塞垫可与您的耳道贴合，从而形成出色密封，可降低外部噪音。“曲棍”外形可保持每只耳塞佩戴牢固。

      集成控制。内置麦克风。轻松配对

      耳塞上的控件让您可以暂停播放列表、接听电话、控制音量和唤醒手机语音助手。耳机可在您打开蓝牙的瞬间进行配对。

      技术规格

      • 附件

        USB 线
        USB-C 线缆
        充电盒
        耳塞套
        3 种尺寸

      • 便利性

        通话管理
        • 在 2 个通话之间切换
        • 接听/结束呼叫
        • 拒接来电
        防水
        IPX4

      • 连接

        麦克风
        内置麦克风
        蓝牙模式
        • A2DP
        • AVRCP
        • HSP
        • 传输格式：SBC
        蓝牙版本
        5.0
        最大范围
        长达 10 个  米

      • 设计

        颜色
        黑色
        配戴方式
        耳塞

      • 功率

        电池类型
        锂聚合物
        充电式设计
        通话时间
        6+12 小时
        音乐播放时间
        6 +12  小时
        充电时间
        2  小时

      • 声音

        频率响应
        20 - 20 000  赫兹
        阻抗
        16 欧姆
        灵敏度
        101 dB (1K Hz)
        单元直径
        6  毫米
        最大输入功率
        5  mW

      • 外箱

        用户包装数量
        24
        长度
        33.8  厘米
        宽度
        27.8  厘米
        高度
        25  厘米
        总重
        4.279  千克
        净重
        1.392  千克
        自重
        2.887  千克
        GTIN
        1 48 95229 11740 9

      • 内箱

        用户包装数量
        3
        长度
        16  厘米
        宽度
        13  厘米
        高度
        11  厘米
        总重
        0.479  千克
        净重
        0.174  千克
        自重
        0.305  千克
        GTIN
        2 48 95229 11740 6

      • 包装尺寸

        包装类型
        卡通箱
        随附产品数量
        1
        货架摆放类型
        两种
        高度
        17.2  厘米
        宽度
        9.5  厘米
        厚度
        4  厘米
        总重
        0.13  千克
        净重
        0.058  千克
        自重
        0.072  千克
        EAN
        48 95229 11740 2

      • 产品尺寸

        高度
        4.57  厘米
        宽度
        5.7  厘米
        厚度
        3.1  厘米
        重量
        0.037  千克

      • UPC

        UPC
        8 40063 20180 4

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