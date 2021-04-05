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    真无线耳机

    TAT2206GR/00

    随时准备出发

    这款真无线耳机随附充电盒，充电盒可置于您的紧身牛仔裤口袋中，还有比这更有用便利的吗？这些防溅和防汗耳塞式耳机可实现稳固的入耳式配戴，并为您带来动人的音效和长达 18 小时的播放时间。

    查看所有优势

    提供以下颜色/尺寸:

    真无线耳机

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    随时准备出发

    • 入耳式耳塞
    • 小型充电盒
    • IPX4 防水保护
    • 长达 18 小时播放时间
    IPX 4 防溅和防汗

    IPX 4 防溅和防汗

    这些耳机具有 IPX4 防护等级和震撼的 6 毫米扬声器，让您可在任何天气条件下尽享出色音质。防溅，您不必担心出汗，也不用担心被雨淋到。

    小型充电盒，播放时间长达 12 小时

    小型充电盒，播放时间长达 12 小时

    加倍电力随身，一路畅享欢乐。一次充电即可获得长达 6 小时的播放时间，充满电的便携充电盒可为您增加 12 小时的播放时间。在充电盒中短时间充电 15 分钟，可为您提供 1 小时 的播放时间。使用 USB-C 为充电盒充满电需要 2 小时。

    使用单只耳塞拨打电话。单声道模式

    使用单只耳塞拨打电话。单声道模式

    接听电话多？您可以一边使用一只耳塞一边为另一只耳塞充电，从而延长通话时间。麦克风可自动分配到您使用的耳塞，您只需在当前耳塞电池电量低时切换即可。

    佩戴稳固，舒适自在的耳内佩戴效果

    得益于采用柔软、可互换的硅橡胶耳塞套，让您尽享真正的舒适。每只耳塞垫可与您的耳道贴合，从而形成出色密封，可降低外部噪音。“曲棍”外形可保持每只耳塞佩戴牢固。

    集成控制。内置麦克风。轻松配对

    耳塞上的控件让您可以暂停播放列表、接听电话、控制音量和唤醒手机语音助手。耳机可在您打开蓝牙的瞬间进行配对。

    技术规格

    • 音效

      频率范围
      20 - 20 000 赫兹
      单元直径
      6 毫米
      阻抗
      16 欧姆
      最大输入功率
      5 mW
      灵敏度
      101 dB (1K Hz)
      驱动单元类型
      动态

    • 连接

      麦克风
      内置麦克风
      蓝牙版本
      5.0
      无线
      蓝牙模式
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      最大范围
      最多 10 组  米
      支持的编解码器
      SBC
      无线传输类型
      蓝牙

    • 外箱

      长度
      33.8  厘米
      用户包装数量
      24
      宽度
      27.8  厘米
      总重
      4.279  千克
      高度
      25  厘米
      GTIN
      1 48 95229 11742 3
      净重
      1.392  千克
      自重
      2.887  千克

    • 便利性

      自动断电
      防水
      IPX4
      用于 TWS 的单声道模式
      控件类型
      按钮

    • 内箱

      长度
      16  厘米
      用户包装数量
      3
      宽度
      13  厘米
      高度
      11  厘米
      净重
      0.174  千克
      总重
      0.479  千克
      自重
      0.305  千克
      GTIN
      2 48 95229 11742 0

    • 功率

      充电式设计
      电池数
      3 盒
      音乐播放时间
      6 +12  小时
      通话时间
      6 小时
      充电时间
      2  小时
      充电时间快
      15 mins for 1 hr
      电池类型（充电盒）
      Lithium Polymer (built-in)
      电池类型（耳塞）
      Lithium Polymer (built-in)
      电池重量（总计）
      10.5  克
      电池容量（充电盒）
      350  毫安时
      电池容量（耳塞）
      55  毫安时
      电池寿命待机时间
      200 hr

    • 包装尺寸

      高度
      17.2  厘米
      包装类型
      包装盒
      货架摆放类型
      悬挂
      宽度
      9.5  厘米
      厚度
      4  厘米
      内含产品件数
      1
      EAN
      48 95229 11742 6
      总重
      0.13  千克
      净重
      0.058  千克
      自重
      0.072  千克

    • 产品尺寸

      高度
      4.57  厘米
      宽度
      5.7  厘米
      厚度
      3.1  厘米
      重量
      0.037  千克

    • 附件

      快速入门指南
      耳塞套
      3 对 (S/M/L)
      充电盒
      充电电缆
      USB-C 电缆，500 毫米

    • 设计

      颜色
      极光绿
      佩戴方式
      耳塞
      贴耳材料
      硅橡胶
      耳部贴合方式
      耳塞
      入耳式配件类型
      硅胶耳塞

    • 电信

      通话麦克风
      2 mics

    • UPC

      UPC
      8 40063 20181 1

    • 语音助手

      语音助手兼容
      语音助手激活
      手动
      语音助手支持

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