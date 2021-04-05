真无线耳机
随时准备出发
这款真无线耳机随附充电盒，充电盒可置于您的紧身牛仔裤口袋中，还有比这更有用便利的吗？这些防溅和防汗耳塞式耳机可实现稳固的入耳式配戴，并为您带来动人的音效和长达 18 小时的播放时间。 查看所有优势
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随时准备出发
- 入耳式耳塞
- 小型充电盒
- IPX4 防水保护
- 长达 18 小时播放时间
IPX 4 防溅和防汗
这些耳机具有 IPX4 防护等级和震撼的 6 毫米扬声器，让您可在任何天气条件下尽享出色音质。防溅，您不必担心出汗，也不用担心被雨淋到。
小型充电盒，播放时间长达 12 小时
加倍电力随身，一路畅享欢乐。一次充电即可获得长达 6 小时的播放时间，充满电的便携充电盒可为您增加 12 小时的播放时间。在充电盒中短时间充电 15 分钟，可为您提供 1 小时 的播放时间。使用 USB-C 为充电盒充满电需要 2 小时。
使用单只耳塞拨打电话。单声道模式
接听电话多？您可以一边使用一只耳塞一边为另一只耳塞充电，从而延长通话时间。麦克风可自动分配到您使用的耳塞，您只需在当前耳塞电池电量低时切换即可。
佩戴稳固，舒适自在的耳内佩戴效果
得益于采用柔软、可互换的硅橡胶耳塞套，让您尽享真正的舒适。每只耳塞垫可与您的耳道贴合，从而形成出色密封，可降低外部噪音。“曲棍”外形可保持每只耳塞佩戴牢固。
集成控制。内置麦克风。轻松配对
耳塞上的控件让您可以暂停播放列表、接听电话、控制音量和唤醒手机语音助手。耳机可在您打开蓝牙的瞬间进行配对。
技术规格
-
音效
- 频率范围
-
20 - 20 000 赫兹
- 单元直径
-
6 毫米
- 阻抗
-
16 欧姆
- 最大输入功率
-
5 mW
- 灵敏度
-
101 dB (1K Hz)
- 驱动单元类型
-
动态
-
连接
- 麦克风
-
内置麦克风
- 蓝牙版本
-
5.0
- 无线
-
是
- 蓝牙模式
-
- 最大范围
-
最多 10 组
米
- 支持的编解码器
-
SBC
- 无线传输类型
-
蓝牙
-
外箱
- 长度
-
33.8
厘米
- 用户包装数量
-
24
- 宽度
-
27.8
厘米
- 总重
-
4.279
千克
- 高度
-
25
厘米
- GTIN
-
1 48 95229 11741 6
- 净重
-
1.392
千克
- 自重
-
2.887
千克
-
便利性
- 自动断电
-
是
- 防水
-
IPX4
- 用于 TWS 的单声道模式
-
是
- 控件类型
-
按钮
-
内箱
- 长度
-
16
厘米
- 用户包装数量
-
3
- 宽度
-
13
厘米
- 高度
-
11
厘米
- 净重
-
0.174
千克
- 总重
-
0.479
千克
- 自重
-
0.305
千克
- GTIN
-
2 48 95229 11741 3
-
功率
- 充电式设计
-
是
- 电池数
-
3 盒
- 音乐播放时间
-
6 +12
小时
- 通话时间
-
6 小时
- 充电时间
-
2
小时
- 充电时间快
-
15 mins for 1 hr
- 电池类型（充电盒）
-
Lithium Polymer (built-in)
- 电池类型（耳塞）
-
Lithium Polymer (built-in)
- 电池重量（总计）
-
10.5
克
- 电池容量（充电盒）
-
350
毫安时
- 电池容量（耳塞）
-
55
毫安时
- 电池寿命待机时间
-
200 hr
-
包装尺寸
- 高度
-
17.2
厘米
- 包装类型
-
包装盒
- 货架摆放类型
-
悬挂
- 宽度
-
9.5
厘米
- 厚度
-
4
厘米
- 内含产品件数
-
1
- EAN
-
48 95229 11741 9
- 总重
-
0.13
千克
- 净重
-
0.058
千克
- 自重
-
0.072
千克
-
产品尺寸
- 高度
-
4.57
厘米
- 宽度
-
5.7
厘米
- 厚度
-
3.1
厘米
- 重量
-
0.037
千克
-
附件
- 快速入门指南
-
是
- 耳塞套
-
3 对 (S/M/L)
- 充电盒
-
是
- 充电电缆
-
USB-C 电缆，500 毫米
-
设计
- 颜色
-
白色
- 佩戴方式
-
耳塞
- 贴耳材料
-
硅橡胶
- 耳部贴合方式
-
耳塞
- 入耳式配件类型
-
硅胶耳塞
-
电信
- 通话麦克风
-
1 mic
-
UPC
- UPC
-
8 40063 20182 8
-
语音助手
- 语音助手兼容
-
是
- 语音助手激活
-
手动
- 语音助手支持
-
是
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