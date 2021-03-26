安全舒适。触摸控制。

从电话会议到在公园里畅听播放列表，这些真正的无线耳机都能满足您的需要。无论是下雨或出汗，您都能体验到了出色的音质，声音和安全的入耳式佩戴确保贴合不会松动。同时还有长达 24 小时的播放时间。