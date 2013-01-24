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真无线耳机

TAT3216BK/00
  • 安全舒适。触摸控制。 安全舒适。触摸控制。 安全舒适。触摸控制。
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    真无线耳机

    TAT3216BK/00

    安全舒适。触摸控制。

    从电话会议到在公园里畅听播放列表，这些真正的无线耳机都能满足您的需要。无论是下雨或出汗，您都能体验到了出色的音质，声音和安全的入耳式佩戴确保贴合不会松动。同时还有长达 24 小时的播放时间。 查看所有优势

    真无线耳机

    安全舒适。触摸控制。

    从电话会议到在公园里畅听播放列表，这些真正的无线耳机都能满足您的需要。无论是下雨或出汗，您都能体验到了出色的音质，声音和安全的入耳式佩戴确保贴合不会松动。同时还有长达 24 小时的播放时间。 查看所有优势

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    从电话会议到在公园里畅听播放列表，这些真正的无线耳机都能满足您的需要。无论是下雨或出汗，您都能体验到了出色的音质，声音和安全的入耳式佩戴确保贴合不会松动。同时还有长达 24 小时的播放时间。 查看所有优势

    真无线耳机

    安全舒适。触摸控制。

    从电话会议到在公园里畅听播放列表，这些真正的无线耳机都能满足您的需要。无论是下雨或出汗，您都能体验到了出色的音质，声音和安全的入耳式佩戴确保贴合不会松动。同时还有长达 24 小时的播放时间。 查看所有优势

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      安全舒适。触摸控制。

      • 入耳式耳塞
      • 便携式充电盒
      • IPX5 防水保护
      • 长达 24 小时的播放时间

      IPX5 防水和防汗

      这些真无线耳机具有 IPX5 等级，可耐任何方向的持续润湿。您不必担心出汗，也不用担心被雨淋到。

      便携式 USB-C 充电盒。提供 18 小时额外播放时间

      让音乐随时随地相伴。采用 6 毫米驱动器，可提供出色的音效，一次充电即可播放 6 小时。充满电的充电盒可提供 18 小时额外播放时间。快速充电，将耳机置于充电盒 15 分钟，即可获得额外 1 小时的播放时间。

      佩戴稳固，舒适自在的耳内佩戴效果

      得益于采用柔软、可互换的硅橡胶耳塞套，让您尽享真正的舒适。耳塞套可与您的耳道贴合，从而形成完美密封，可降低外部噪音。翼尖设计，可保持每只耳塞佩戴牢固。

      使用单只耳塞拨打电话。单声道模式

      接听电话多？您可以一边使用一只耳塞一边为另一只耳塞充电，从而延长通话时间。麦克风可自动分配到您使用的耳塞，您只需在当前耳塞电池电量低时切换即可。

      触摸控制。内置麦克风。轻松配对

      轻触耳塞即可暂停您的播放列表、接听电话、控制音量和唤醒您手机的语音助手。耳机可即时配对。配对后，它们将在您打开充电盒时重新连接您的手机。

      自定义声音控制。飞利浦耳机应用程序

      增强低音效果。降低高音效果。飞利浦耳机应用程序让您可以控制您聆听的音乐。自行调节级别或从预设声音风格中选择。

      技术规格

      • 附件

        USB 线
        USB-C 线缆
        耳塞套
        3 种尺寸
        充电盒

      • 便利性

        防水
        IPX5

      • 连接

        蓝牙模式
        • A2DP
        • AVRCP
        • 传输格式：SBC
        蓝牙版本
        5.0
        最大范围
        长达 10 个  米

      • 设计

        颜色
        黑色

      • 声音

        频率响应
        20 - 20 000  赫兹
        阻抗
        16 欧姆
        灵敏度
        105 dB (1K Hz)
        单元直径
        6  毫米
        最大输入功率
        3  mW

      • 功率

        电池类型
        锂聚合物
        充电式设计
        通话时间
        6+18 小时

      • 外箱

        用户包装数量
        24
        长度
        31  厘米
        宽度
        22  厘米
        高度
        34.5  厘米
        总重
        4.88  千克
        净重
        1.992  千克
        自重
        2.888  千克
        GTIN
        1 48 95229 11748 5

      • 内箱

        用户包装数量
        3
        长度
        14.4  厘米
        宽度
        10  厘米
        高度
        16  厘米
        总重
        0.55  千克
        净重
        0.249  千克
        自重
        0.301  千克
        GTIN
        2 48 95229 11748 2

      • 包装尺寸

        包装类型
        卡通箱
        随附产品数量
        1
        货架摆放类型
        两种
        高度
        17  厘米
        宽度
        9.5  厘米
        厚度
        4.5  厘米
        总重
        0.158  千克
        净重
        0.083  千克
        自重
        0.075  千克
        EAN
        48 95229 11748 8

      • 产品尺寸

        高度
        4  厘米
        宽度
        9  厘米
        厚度
        5  厘米
        重量
        0.055  千克

      • UPC

        UPC
        8 40063 20183 5

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