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    真无线耳机

    TAT3216WT/00

    安全舒适。触摸控制。

    从电话会议到在公园里畅听播放列表，这些真正的无线耳机都能满足您的需要。无论是下雨或出汗，您都能体验到了出色的音质，声音和安全的入耳式佩戴确保贴合不会松动。同时还有长达 24 小时的播放时间。

    查看所有优势

    提供以下颜色/尺寸:

    真无线耳机

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    安全舒适。触摸控制。

    • 入耳式耳塞
    • 便携式充电盒
    • IPX5 防水保护
    • 长达 26 小时的播放时间
    IPX5 防水和防汗

    IPX5 防水和防汗

    这些真无线耳机具有 IPX5 等级，可耐任何方向的持续润湿。您不必担心出汗，也不用担心被雨淋到。

    便携式 USB-C 充电盒。提供 18 小时额外播放时间

    便携式 USB-C 充电盒。提供 18 小时额外播放时间

    让音乐随时随地相伴。采用 6 毫米驱动器，可提供出色的音效，一次充电即可播放 6 小时。充满电的充电盒可提供 18 小时额外播放时间。快速充电，将耳机置于充电盒 15 分钟，即可获得额外 1 小时的播放时间。

    使用单只耳塞拨打电话。单声道模式

    使用单只耳塞拨打电话。单声道模式

    接听电话多？您可以一边使用一只耳塞一边为另一只耳塞充电，从而延长通话时间。麦克风可自动分配到您使用的耳塞，您只需在当前耳塞电池电量低时切换即可。

    佩戴稳固，舒适自在的耳内佩戴效果

    得益于采用柔软、可互换的硅橡胶耳塞套，让您尽享真正的舒适。耳塞套可与您的耳道贴合，从而形成完美密封，可降低外部噪音。翼尖设计，可保持每只耳塞佩戴牢固。

    触摸控制。内置麦克风。轻松配对

    轻触耳塞即可暂停您的播放列表、接听电话和唤醒您手机的语音助手。耳机可即时配对。配对后，它们将在您打开充电盒时重新连接您的手机。

    自定义声音控制。飞利浦耳机应用程序

    增强低音效果。降低高音效果。飞利浦耳机应用程序让您可以控制您聆听的音乐。自行调节级别或从预设声音风格中选择。

    技术规格

    • 音效

      频率范围
      20 - 20 000 赫兹
      单元直径
      6 毫米
      阻抗
      16 欧姆
      最大输入功率
      3 毫瓦
      灵敏度
      105 dB (1K Hz)
      驱动单元类型
      动态

    • 连接

      麦克风
      内置麦克风
      蓝牙版本
      5.0
      无线
      蓝牙模式
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      最大范围
      最多 10 组  米
      支持的编解码器
      SBC
      无线传输类型
      蓝牙

    • 外箱

      长度
      31  厘米
      用户包装数量
      24
      宽度
      22  厘米
      总重
      4.88  千克
      高度
      34.5  厘米
      GTIN
      1 48 95229 11749 2
      净重
      1.992  千克
      自重
      2.888  千克

    • 便利性

      自动断电
      防水
      IPX5
      飞利浦耳机应用程序支持
      用于 TWS 的单声道模式
      可进行固件更新
      控件类型
      触感

    • 内箱

      长度
      14.4  厘米
      用户包装数量
      3
      宽度
      10  厘米
      高度
      16  厘米
      净重
      0.249  千克
      总重
      0.55  千克
      自重
      0.301  千克
      GTIN
      2 48 95229 11749 9

    • 功率

      充电式设计
      电池数
      3 盒
      音乐播放时间
      6 + 18  小时
      通话时间
      5 小时
      充电时间
      2  小时
      充电时间快
      15 mins for 1 hr
      电池类型（充电盒）
      Lithium-ion (built-in)
      电池类型（耳塞）
      Lithium-ion (built-in)
      电池重量（总计）
      13  克
      电池容量（充电盒）
      450  毫安时
      电池容量（耳塞）
      50  毫安时
      电池寿命待机时间
      80 hr

    • 包装尺寸

      高度
      17.5  厘米
      包装类型
      包装盒
      货架摆放类型
      悬挂
      宽度
      9.5  厘米
      厚度
      4.5  厘米
      内含产品件数
      1
      EAN
      48 95229 11749 5
      总重
      0.158  千克
      净重
      0.083  千克
      自重
      0.075  千克

    • 产品尺寸

      高度
      4  厘米
      宽度
      9  厘米
      厚度
      5  厘米
      重量
      0.055  千克

    • 附件

      快速入门指南
      耳塞套
      3 对 (S/M/L)
      充电盒
      充电电缆
      USB-C 电缆，500 毫米

    • 设计

      颜色
      白色
      佩戴方式
      耳塞
      贴耳材料
      硅橡胶
      耳部贴合方式
      耳塞
      入耳式配件类型
      硅胶耳塞

    • 电信

      通话麦克风
      2 mics

    • UPC

      UPC
      8 40063 20184 2

    • 语音助手

      语音助手兼容
      • Apple Siri
      • Google Assistant
      语音助手激活
      手动
      语音助手支持

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