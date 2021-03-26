真无线耳机
安全舒适。触摸控制。
从电话会议到在公园里畅听播放列表，这些真正的无线耳机都能满足您的需要。无论是下雨或出汗，您都能体验到了出色的音质，声音和安全的入耳式佩戴确保贴合不会松动。同时还有长达 24 小时的播放时间。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
安全舒适。触摸控制。
- 入耳式耳塞
- 便携式充电盒
- IPX5 防水保护
- 长达 26 小时的播放时间
IPX5 防水和防汗
这些真无线耳机具有 IPX5 等级，可耐任何方向的持续润湿。您不必担心出汗，也不用担心被雨淋到。
便携式 USB-C 充电盒。提供 18 小时额外播放时间
让音乐随时随地相伴。采用 6 毫米驱动器，可提供出色的音效，一次充电即可播放 6 小时。充满电的充电盒可提供 18 小时额外播放时间。快速充电，将耳机置于充电盒 15 分钟，即可获得额外 1 小时的播放时间。
使用单只耳塞拨打电话。单声道模式
接听电话多？您可以一边使用一只耳塞一边为另一只耳塞充电，从而延长通话时间。麦克风可自动分配到您使用的耳塞，您只需在当前耳塞电池电量低时切换即可。
佩戴稳固，舒适自在的耳内佩戴效果
得益于采用柔软、可互换的硅橡胶耳塞套，让您尽享真正的舒适。耳塞套可与您的耳道贴合，从而形成完美密封，可降低外部噪音。翼尖设计，可保持每只耳塞佩戴牢固。
触摸控制。内置麦克风。轻松配对
轻触耳塞即可暂停您的播放列表、接听电话和唤醒您手机的语音助手。耳机可即时配对。配对后，它们将在您打开充电盒时重新连接您的手机。
自定义声音控制。飞利浦耳机应用程序
增强低音效果。降低高音效果。飞利浦耳机应用程序让您可以控制您聆听的音乐。自行调节级别或从预设声音风格中选择。
技术规格
-
音效
- 频率范围
-
20 - 20 000 赫兹
- 单元直径
-
6 毫米
- 阻抗
-
16 欧姆
- 最大输入功率
-
3 毫瓦
- 灵敏度
-
105 dB (1K Hz)
- 驱动单元类型
-
动态
-
连接
- 麦克风
-
内置麦克风
- 蓝牙版本
-
5.0
- 无线
-
是
- 蓝牙模式
-
- 最大范围
-
最多 10 组
米
- 支持的编解码器
-
SBC
- 无线传输类型
-
蓝牙
-
外箱
- 长度
-
31
厘米
- 用户包装数量
-
24
- 宽度
-
22
厘米
- 总重
-
4.88
千克
- 高度
-
34.5
厘米
- GTIN
-
1 48 95229 11749 2
- 净重
-
1.992
千克
- 自重
-
2.888
千克
-
便利性
- 自动断电
-
是
- 防水
-
IPX5
- 飞利浦耳机应用程序支持
-
是
- 用于 TWS 的单声道模式
-
是
- 可进行固件更新
-
是
- 控件类型
-
触感
-
内箱
- 长度
-
14.4
厘米
- 用户包装数量
-
3
- 宽度
-
10
厘米
- 高度
-
16
厘米
- 净重
-
0.249
千克
- 总重
-
0.55
千克
- 自重
-
0.301
千克
- GTIN
-
2 48 95229 11749 9
-
功率
- 充电式设计
-
是
- 电池数
-
3 盒
- 音乐播放时间
-
6 + 18
小时
- 通话时间
-
5 小时
- 充电时间
-
2
小时
- 充电时间快
-
15 mins for 1 hr
- 电池类型（充电盒）
-
Lithium-ion (built-in)
- 电池类型（耳塞）
-
Lithium-ion (built-in)
- 电池重量（总计）
-
13
克
- 电池容量（充电盒）
-
450
毫安时
- 电池容量（耳塞）
-
50
毫安时
- 电池寿命待机时间
-
80 hr
-
包装尺寸
- 高度
-
17.5
厘米
- 包装类型
-
包装盒
- 货架摆放类型
-
悬挂
- 宽度
-
9.5
厘米
- 厚度
-
4.5
厘米
- 内含产品件数
-
1
- EAN
-
48 95229 11749 5
- 总重
-
0.158
千克
- 净重
-
0.083
千克
- 自重
-
0.075
千克
-
产品尺寸
- 高度
-
4
厘米
- 宽度
-
9
厘米
- 厚度
-
5
厘米
- 重量
-
0.055
千克
-
附件
- 快速入门指南
-
是
- 耳塞套
-
3 对 (S/M/L)
- 充电盒
-
是
- 充电电缆
-
USB-C 电缆，500 毫米
-
设计
- 颜色
-
白色
- 佩戴方式
-
耳塞
- 贴耳材料
-
硅橡胶
- 耳部贴合方式
-
耳塞
- 入耳式配件类型
-
硅胶耳塞
-
电信
- 通话麦克风
-
2 mics
-
UPC
- UPC
-
8 40063 20184 2
-
语音助手
- 语音助手兼容
-
-
Apple Siri
-
Google Assistant
- 语音助手激活
-
手动
- 语音助手支持
-
是
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