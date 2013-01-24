安全舒适。触摸控制。
从电话会议到在公园里畅听播放列表，这些真正的无线耳机都能满足您的需要。无论是下雨或出汗，您都能体验到了出色的音质，声音和安全的入耳式佩戴确保贴合不会松动。同时还有长达 24 小时的播放时间。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
安全舒适。触摸控制。
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安全舒适。触摸控制。
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这些真无线耳机具有 IPX5 等级，可耐任何方向的持续润湿。您不必担心出汗，也不用担心被雨淋到。
让音乐随时随地相伴。采用 6 毫米驱动器，可提供出色的音效，一次充电即可播放 6 小时。充满电的充电盒可提供 18 小时额外播放时间。快速充电，将耳机置于充电盒 15 分钟，即可获得额外 1 小时的播放时间。
得益于采用柔软、可互换的硅橡胶耳塞套，让您尽享真正的舒适。耳塞套可与您的耳道贴合，从而形成完美密封，可降低外部噪音。翼尖设计，可保持每只耳塞佩戴牢固。
接听电话多？您可以一边使用一只耳塞一边为另一只耳塞充电，从而延长通话时间。麦克风可自动分配到您使用的耳塞，您只需在当前耳塞电池电量低时切换即可。
轻触耳塞即可暂停您的播放列表、接听电话、控制音量和唤醒您手机的语音助手。耳机可即时配对。配对后，它们将在您打开充电盒时重新连接您的手机。
增强低音效果。降低高音效果。飞利浦耳机应用程序让您可以控制您聆听的音乐。自行调节级别或从预设声音风格中选择。
附件
设计
便利性
连接
功率
声音
外箱
内箱
包装尺寸
产品尺寸
UPC