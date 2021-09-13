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    5000 series 真无线耳机

    TAT5556BK/97

    畅享生活，尽情舞动，享受音乐

    极具魅力的真无线耳机，让您尽情享受音乐或进行通话。专业降噪可以消除背景噪音，所以此款耳机非常适合在户外或通勤时使用，佩戴舒适。

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    5000 series 真无线耳机

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    畅享生活，尽情舞动，享受音乐

    • 降噪 Pro
    • 两个麦克风可实现清晰通话
    • IPX4 防水保护
    • 佩戴稳固

    使用一个或两个耳塞都可实现清晰通话

    两个麦克风专注于您的声音，您的声音将被清晰地听到，您可以在使用一个耳塞的同时将另一个耳塞充电，从而将通话时间增加一倍。您只需在当前耳塞电池电量不足时进行更换，麦克风会自动分配给您正在使用的耳塞。

    轻松控制和配对

    耳塞上的控件可让您暂停播放列表、接听电话和唤醒手机语音助手。耳机可即时配对。配对后，它们将在您打开充电盒时重新连接您的手机。

    12 毫米钕制驱动器，带来出众音质

    在路上。在火车上。在公园或健身房。无论您在哪里聆听，经过完美调整的 12 毫米驱动器都能为您的每首曲目、播放列表等提供出色的音质。如果您取出耳塞，音乐将暂停。重新戴上耳塞，音乐将再次播放。

    便携的无线充电盒。播放时间长达 22 小时

    无论您的一天如何安排，这些耳机都能跟上您的步伐。一对充满电的耳塞可让您获得 7 小时播放时间，满电充电盒又可以额外增加 15 小时。兼容 Qi 的盒子可以无线充电或通过 USB-C 充电。

    IPX4 防溅和防汗

    小巧的充电箱再方便不过了，这些真无线耳机可抵抗来自任何方向的飞溅。您不必担心出汗，也不用担心被雨淋到。

    设计时尚，降噪 Pro

    这些真正的无线耳机不仅外观出色，还能让您集中注意力。先进的噪音消除功能可过滤不需要的声音，而“感知模式”又可让您听到周围的声音。在飞利浦耳机应用程序上启用“语音增强模式”，无需取下耳机即可与附近的人沟通交流。

    飞利浦耳机应用程序。自定义声音等

    飞利浦耳机应用程序让您可以控制您聆听的音乐。自行调节级别或从预设声音风格中选择。您还可以使用应用程序在预设的降噪模式之间切换，或控制“语音增强模式”。

    佩戴稳固，舒适自在的耳内佩戴效果

    得益于采用柔软、可互换的硅橡胶耳塞套，让您尽享真正的舒适。每只耳塞垫可与您的耳道贴合，从而形成出色密封，可降低外部噪音。“曲棍”外形可保持每只耳塞佩戴牢固。

    技术规格

    • 音效

      原声系统
      开放式
      阻抗
      16 欧姆
      频率响应
      20 - 20 000  赫兹
      灵敏度
      105 dB(1k Hz)
      单元直径
      12  毫米
      最大输入功率
      5  mW
      驱动单元类型
      动态

    • 连接

      蓝牙版本
      5.0
      无线
      蓝牙模式
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      • HSP
      • 传输格式：SBC
      最大范围
      长达 10  米
      支持的编解码器
      • AAC
      • SBC
      • aptx
      无线传输类型
      蓝牙

    • 外箱

      长度
      47.2  厘米
      用户包装数量
      20
      宽度
      22.2  厘米
      总重
      4.68  千克
      高度
      22  厘米
      GTIN
      1 48 95229 12467 4
      净重
      0.96  千克
      自重
      3.72  千克

    • 便利性

      防水
      IPX4
      飞利浦耳机应用程序支持
      用于 TWS 的单声道模式
      自动暂停（红外传感器）
      控件类型
      触感

    • 内箱

      长度
      23  厘米
      用户包装数量
      5
      宽度
      10.5  厘米
      高度
      19.2  厘米
      净重
      0.24  千克
      总重
      1.06  千克
      自重
      0.82  千克
      GTIN
      2 48 95229 12467 1

    • 功率

      充电式设计
      电池数
      3 盒
      通话时间
      8 小时
      充电时间
      < 2  小时
      无线充电
      音乐播放时间（ANC 打开时）
      7 + 15  小时
      音乐播放时间（ANC 关闭时）
      8 + 20  小时
      充电时间快
      15 mins for 1 hr
      电池类型（充电盒）
      Lithium Polymer (built-in)
      电池类型（耳塞）
      Lithium Polymer (built-in)
      电池重量（总计）
      12.7  克
      电池容量（充电盒）
      500  毫安时
      电池容量（耳塞）
      55  毫安时
      电池寿命待机时间
      200 hr

    • 包装尺寸

      高度
      15.7  厘米
      包装类型
      包装盒
      货架摆放类型
      悬挂
      宽度
      9.6  厘米
      厚度
      4.3  厘米
      内含产品件数
      1
      EAN
      48 95229 12467 7
      总重
      0.189  千克
      净重
      0.048  千克
      自重
      0.141  千克

    • 产品尺寸

      高度
      2.25  厘米
      宽度
      1.96  厘米
      厚度
      2.2  厘米
      重量
      0.01  千克
      高度（带底座）
      3.1  厘米
      宽度（带底座）
      7.9  厘米
      厚度（带底座）
      3.9  厘米
      重量（带底座）
      0.048  千克

    • 附件

      快速入门指南
      USB 磁吸式充电线
      USB-C 线缆

    • 设计

      颜色
      暗夜黑
      佩戴方式
      耳塞

    • 电信

      ENC 麦克风

    • ANC 功能

      ANC 技术
      混合，ANC Pro
      感知模式
      自适应 ANC
      ANC 麦克风
      4 个麦克风
      ANC（主动式噪音消除）

    • 语音助手

      语音助手兼容
      • Apple Siri
      • Google Assistant
      语音助手激活
      语音控制
      语音助手支持

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