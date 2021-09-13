5000 series 真无线耳机
畅享生活，尽情舞动，享受音乐
极具魅力的真无线耳机，让您尽情享受音乐或进行通话。专业降噪可以消除背景噪音，所以此款耳机非常适合在户外或通勤时使用，佩戴舒适。 查看所有优势
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畅享生活，尽情舞动，享受音乐
- 降噪 Pro
- 两个麦克风可实现清晰通话
- IPX4 防水保护
- 佩戴稳固
使用一个或两个耳塞都可实现清晰通话
两个麦克风专注于您的声音，您的声音将被清晰地听到，您可以在使用一个耳塞的同时将另一个耳塞充电，从而将通话时间增加一倍。您只需在当前耳塞电池电量不足时进行更换，麦克风会自动分配给您正在使用的耳塞。
轻松控制和配对
耳塞上的控件可让您暂停播放列表、接听电话和唤醒手机语音助手。耳机可即时配对。配对后，它们将在您打开充电盒时重新连接您的手机。
12 毫米钕制驱动器，带来出众音质
在路上。在火车上。在公园或健身房。无论您在哪里聆听，经过完美调整的 12 毫米驱动器都能为您的每首曲目、播放列表等提供出色的音质。如果您取出耳塞，音乐将暂停。重新戴上耳塞，音乐将再次播放。
便携的无线充电盒。播放时间长达 22 小时
无论您的一天如何安排，这些耳机都能跟上您的步伐。一对充满电的耳塞可让您获得 7 小时播放时间，满电充电盒又可以额外增加 15 小时。兼容 Qi 的盒子可以无线充电或通过 USB-C 充电。
IPX4 防溅和防汗
小巧的充电箱再方便不过了，这些真无线耳机可抵抗来自任何方向的飞溅。您不必担心出汗，也不用担心被雨淋到。
设计时尚，降噪 Pro
这些真正的无线耳机不仅外观出色，还能让您集中注意力。先进的噪音消除功能可过滤不需要的声音，而“感知模式”又可让您听到周围的声音。在飞利浦耳机应用程序上启用“语音增强模式”，无需取下耳机即可与附近的人沟通交流。
飞利浦耳机应用程序。自定义声音等
飞利浦耳机应用程序让您可以控制您聆听的音乐。自行调节级别或从预设声音风格中选择。您还可以使用应用程序在预设的降噪模式之间切换，或控制“语音增强模式”。
佩戴稳固，舒适自在的耳内佩戴效果
得益于采用柔软、可互换的硅橡胶耳塞套，让您尽享真正的舒适。每只耳塞垫可与您的耳道贴合，从而形成出色密封，可降低外部噪音。“曲棍”外形可保持每只耳塞佩戴牢固。
技术规格
-
音效
- 原声系统
-
开放式
- 阻抗
-
16 欧姆
- 频率响应
-
20 - 20 000
赫兹
- 灵敏度
-
105 dB(1k Hz)
- 单元直径
-
12
毫米
- 最大输入功率
-
5
mW
- 驱动单元类型
-
动态
-
连接
- 蓝牙版本
-
5.0
- 无线
-
是
- 蓝牙模式
-
-
A2DP
-
AVRCP
-
HFP
-
HSP
-
传输格式：SBC
- 最大范围
-
长达 10
米
- 支持的编解码器
-
- 无线传输类型
-
蓝牙
-
外箱
- 长度
-
47.2
厘米
- 用户包装数量
-
20
- 宽度
-
22.2
厘米
- 总重
-
4.68
千克
- 高度
-
22
厘米
- GTIN
-
1 48 95229 12467 4
- 净重
-
0.96
千克
- 自重
-
3.72
千克
-
便利性
- 防水
-
IPX4
- 飞利浦耳机应用程序支持
-
是
- 用于 TWS 的单声道模式
-
是
- 自动暂停（红外传感器）
-
是
- 控件类型
-
触感
-
内箱
- 长度
-
23
厘米
- 用户包装数量
-
5
- 宽度
-
10.5
厘米
- 高度
-
19.2
厘米
- 净重
-
0.24
千克
- 总重
-
1.06
千克
- 自重
-
0.82
千克
- GTIN
-
2 48 95229 12467 1
-
功率
- 充电式设计
-
是
- 电池数
-
3 盒
- 通话时间
-
8 小时
- 充电时间
-
< 2
小时
- 无线充电
-
是
- 音乐播放时间（ANC 打开时）
-
7 + 15
小时
- 音乐播放时间（ANC 关闭时）
-
8 + 20
小时
- 充电时间快
-
15 mins for 1 hr
- 电池类型（充电盒）
-
Lithium Polymer (built-in)
- 电池类型（耳塞）
-
Lithium Polymer (built-in)
- 电池重量（总计）
-
12.7
克
- 电池容量（充电盒）
-
500
毫安时
- 电池容量（耳塞）
-
55
毫安时
- 电池寿命待机时间
-
200 hr
-
包装尺寸
- 高度
-
15.7
厘米
- 包装类型
-
包装盒
- 货架摆放类型
-
悬挂
- 宽度
-
9.6
厘米
- 厚度
-
4.3
厘米
- 内含产品件数
-
1
- EAN
-
48 95229 12467 7
- 总重
-
0.189
千克
- 净重
-
0.048
千克
- 自重
-
0.141
千克
-
产品尺寸
- 高度
-
2.25
厘米
- 宽度
-
1.96
厘米
- 厚度
-
2.2
厘米
- 重量
-
0.01
千克
- 高度（带底座）
-
3.1
厘米
- 宽度（带底座）
-
7.9
厘米
- 厚度（带底座）
-
3.9
厘米
- 重量（带底座）
-
0.048
千克
-
附件
- 快速入门指南
-
是
- USB 磁吸式充电线
-
USB-C 线缆
-
设计
- 颜色
-
暗夜黑
- 佩戴方式
-
耳塞
-
电信
- ENC 麦克风
-
是
-
ANC 功能
- ANC 技术
-
混合，ANC Pro
- 感知模式
-
是
- 自适应 ANC
-
是
- ANC 麦克风
-
4 个麦克风
- ANC（主动式噪音消除）
-
是
-
语音助手
- 语音助手兼容
-
-
Apple Siri
-
Google Assistant
- 语音助手激活
-
语音控制
- 语音助手支持
-
是
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