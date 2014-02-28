带麦克风的入耳式耳机
高清晰度音效
得益于优质驱动器和椭圆声管，飞利浦 TX1 可提供具有增强低音效果的高清晰度音效。度身定做的舒适耳罩确保身临其境的体验，扁平线缆确保不会缠结 查看所有优势
官方建议零售价: ￥299.00
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内置麦克风，您可以轻松地从聆听音乐切换为接听来电
内置麦克风让您可以轻松地从聆听音乐切换为接听来电，让您始终保持联络而不会错过最重要的事项。
3 副耳罩供您选择，配戴完美贴合
提供 3 种尺寸耳罩 - 小、中、大 - 个性化且完美贴合。
混合架构，确保音效精准和增强低音效果
混合架构利用高功率钕磁铁实现高精准音效和增强的低音效果。混合外形设计，将较大的 13.5 毫米扬声器驱动器嵌入小巧的耳机之中，从而带来更高质量的声音和真正的舒适感。
隔音耳罩，阻隔环境噪音
隔音耳罩可阻隔环境噪音，您可以沉醉在音乐之中，没有任何干扰。
高清晰度音频再现高保真音乐
高清晰度音频可提供卓越的音频性能，再现原始工作室母带录音，其保真度超越 16 位/44.1 千赫 CD 格式。卓越的质量使高清晰度音频成为音乐爱好者的最佳音乐伴侣。这些耳机符合高清音频质量所要求的严格标准。
人体工程学椭圆声管，紧密贴合，倍感舒适
椭圆声管的设计源于基于人耳的大量研究。经过精心设计可舒适贴合任何耳形，人体工程学形状可确保配戴完美舒适，让您完全陶醉于音乐享受之中。
增强型线缆，提升耐用性和连接性
为延长耳机的寿命，在耳机和线缆之间配有胶质软出线口，可防止因反复掰折而造成的线缆损伤。
带有滑块的扁平抗缠结线缆，出行使用更方便
扁平线缆可始终确保持久顺畅无缠绕。线缆滑块平添时尚感觉，自在随行，轻松便利。
技术规格
-
声音
- 原声系统
-
封闭式
- 频率响应
-
8 - 40 000
赫兹
- 隔音膜
-
聚脂薄膜
- 磁铁型
-
钕制
- 音圈
-
CCAW
- 单元直径
-
13.5
毫米
- 灵敏度
-
108
分贝
- 最大输入功率
-
30
mW
- 阻抗
-
32
ohm
-
连接
- 线缆接口
-
对称
- 线缆长度
-
1.2 米
- 线缆类型
-
铜制
- 接口末端
-
镀金
- 兼容于：
-
iPhone®、BlackBerry®、HTC、LG、MOTOROLA、NOKIA*、SAMSUNG*、SONY * 仅适用于最新型号。可通过客户支持获得适用于 Sony Ericsson 以及 NOKIA 和 SAMSUNG 较旧型号的附加连接器
- 连接口
-
3.5
毫米
-
外箱
- 长度
-
38
厘米
- 用户包装数量
-
24
- 宽度
-
19.3
厘米
- 总重
-
1.8488
千克
- 高度
-
25
厘米
- GTIN
-
1 69 23410 72457 5
- 净重
-
0.4056
千克
- 自重
-
1.4432
千克
-
内箱
- 长度
-
18
厘米
- 用户包装数量
-
3
- 宽度
-
8.6
厘米
- 高度
-
10.5
厘米
- 净重
-
0.0507
千克
- 总重
-
0.1951
千克
- 自重
-
0.1444
千克
- GTIN
-
2 69 23410 72457 2
-
包装尺寸
- 高度
-
17.5
厘米
- 包装类型
-
箱体
- 货架摆放类型
-
两种
- 宽度
-
9.5
厘米
- 厚度
-
2.5
厘米
- 内含产品件数
-
1
- EAN
-
69 23410 72457 8
- 总重
-
0.0532
千克
- 净重
-
0.0169
千克
- 自重
-
0.0363
千克
-
设计
- 颜色
-
暗夜黑
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