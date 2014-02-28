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    带麦克风的入耳式耳机

    TX1BK/00

    高清晰度音效

    得益于优质驱动器和椭圆声管，飞利浦 TX1 可提供具有增强低音效果的高清晰度音效。度身定做的舒适耳罩确保身临其境的体验，扁平线缆确保不会缠结

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    提供以下颜色/尺寸:

    官方建议零售价: ￥299.00

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    3 副耳罩供您选择，配戴完美贴合

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    提供 3 种尺寸耳罩 - 小、中、大 - 个性化且完美贴合。

    混合架构，确保音效精准和增强低音效果

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    混合架构利用高功率钕磁铁实现高精准音效和增强的低音效果。混合外形设计，将较大的 13.5 毫米扬声器驱动器嵌入小巧的耳机之中，从而带来更高质量的声音和真正的舒适感。

    隔音耳罩，阻隔环境噪音

    隔音耳罩，阻隔环境噪音

    隔音耳罩可阻隔环境噪音，您可以沉醉在音乐之中，没有任何干扰。

    高清晰度音频再现高保真音乐

    高清晰度音频再现高保真音乐

    高清晰度音频可提供卓越的音频性能，再现原始工作室母带录音，其保真度超越 16 位/44.1 千赫 CD 格式。卓越的质量使高清晰度音频成为音乐爱好者的最佳音乐伴侣。这些耳机符合高清音频质量所要求的严格标准。

    人体工程学椭圆声管，紧密贴合，倍感舒适

    椭圆声管的设计源于基于人耳的大量研究。经过精心设计可舒适贴合任何耳形，人体工程学形状可确保配戴完美舒适，让您完全陶醉于音乐享受之中。

    增强型线缆，提升耐用性和连接性

    为延长耳机的寿命，在耳机和线缆之间配有胶质软出线口，可防止因反复掰折而造成的线缆损伤。

    带有滑块的扁平抗缠结线缆，出行使用更方便

    扁平线缆可始终确保持久顺畅无缠绕。线缆滑块平添时尚感觉，自在随行，轻松便利。

    技术规格

    • 声音

      原声系统
      封闭式
      频率响应
      8 - 40 000  赫兹
      隔音膜
      聚脂薄膜
      磁铁型
      钕制
      音圈
      CCAW
      单元直径
      13.5  毫米
      灵敏度
      108  分贝
      最大输入功率
      30  mW
      阻抗
      32  ohm

    • 连接

      线缆接口
      对称
      线缆长度
      1.2 米
      线缆类型
      铜制
      接口末端
      镀金
      兼容于：
      iPhone®、BlackBerry®、HTC、LG、MOTOROLA、NOKIA*、SAMSUNG*、SONY * 仅适用于最新型号。可通过客户支持获得适用于 Sony Ericsson 以及 NOKIA 和 SAMSUNG 较旧型号的附加连接器
      连接口
      3.5  毫米

    • 外箱

      长度
      38  厘米
      用户包装数量
      24
      宽度
      19.3  厘米
      总重
      1.8488  千克
      高度
      25  厘米
      GTIN
      1 69 23410 72457 5
      净重
      0.4056  千克
      自重
      1.4432  千克

    • 内箱

      长度
      18  厘米
      用户包装数量
      3
      宽度
      8.6  厘米
      高度
      10.5  厘米
      净重
      0.0507  千克
      总重
      0.1951  千克
      自重
      0.1444  千克
      GTIN
      2 69 23410 72457 2

    • 包装尺寸

      高度
      17.5  厘米
      包装类型
      箱体
      货架摆放类型
      两种
      宽度
      9.5  厘米
      厚度
      2.5  厘米
      内含产品件数
      1
      EAN
      69 23410 72457 8
      总重
      0.0532  千克
      净重
      0.0169  千克
      自重
      0.0363  千克

    • 设计

      颜色
      暗夜黑

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