已停产
TY5080/00
TAI 系列空气净化器
飞利浦泰系列空气净化器的性能卓尔不凡，可有效去除大于 20 纳米（比 PM2.5 小 100 倍*）的颗粒物。实验证明，可在 20 分钟内有效杀灭高于 99.99% 的 H1N1 病毒***，以及 99.9% 的细菌。
5 种设置为您提供多种风扇速度的选择。
4 级 LED 指示灯可清晰地显示空气质量级别。
直观设计，轻松启用自动模式
抗菌性测试由第三方于 2014 年根据 GB21551.3 标准使用白色葡萄球菌进行，初始浓度为 1*105cfu/m3
CADR（烟雾）测试由第三方于 2014 年根据 GB/T 18801-2008 标准在 30 立方米房间内进行。
能效比测试由第三方于 2014 年根据 GB/T 18801-2008 标准进行。
甲醛、甲苯和总挥发性有机化合物测试由第三方于 2014 年在 30 立方米实验室进行，时长 0.5 - 3 小时（根据 GB/T 18801-2008、GB/T18883-2002 标准），初始浓度分别为 (1.0 +/- 0.2) mg/m3、(2.0 +/- 0.4) mg/m3 和 (6.0 +/- 1.2) mg/m3
PM2.5 测试由第三方于 2014 年根据 GB/T 18801-2008、GB/T18883-2002 标准在 30 立方米房间内进行，初始浓度为 (5.0 +/- 0.5) mg/m3
根据世界卫生组组 (WHO) 于 2008 年发布的微生物风险评估报告，禽流感、人流感病毒、军团菌、肝炎病毒和 SARS 冠状病毒均大于 0.02 微米
H1N1 病毒测试于 2014 年根据飞利浦测试协议由第三方国际实验室在 28.5 立方米房间内进行，空气净化器在高速模式下运转
与 AC4374 相比