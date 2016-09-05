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    Fidelio 耳机

    X2HR/00

    高清晰度音效，在家中尽享舒适

    有了 Fidelio X2HR 耳机，您可在自己家中轻松舒适地享受美妙音效，感受真实的聆听体验。沉醉于纯净的音质细节和专为您的全方位享受度身定制的设计。

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    官方建议零售价: ￥2,999.00

    Fidelio 耳机

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    高清晰度音效，在家中尽享舒适

    • 高清晰度音频
    • 耳罩式
    • 开放式声学后盖设计
    • 透气型耳垫
    震撼的 50 毫米钕制驱动器，带来宽广而精确的范围

    震撼的 50 毫米钕制驱动器，带来宽广而精确的范围

    每一个扬声器驱动器都经过精挑细选、仔细调谐并严格测试，然后加以配对，营造出最精细的自然音效。50 毫米驱动器使用高功率钕磁铁，再现音乐的所有动态，提供更加均衡的清脆低音、通透的中频和纯净的高频。

    开放式声学后盖结构，带来纯净的高保真音质

    开放式声学后盖结构，带来纯净的高保真音质

    开放式声学后盖架构可消除驱动器后面积聚的气压，让隔音膜可完全自由地移动，大大提升了音质的通透性并使扩展的高频更流畅。

    多层驱动单元震膜技术震膜提供精准音效

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    多层驱动单元震膜技术 (LMC) 驱动器具有包裹一层阻尼胶的多层聚合物隔音膜。这些层与阻尼胶一起构成灵活的边界，吸收并抑制任何升高的频率，形成平滑平坦的频率响应，进而提供更均衡、自然和精细范围的高频音效。

    预倾角驱动器贴合耳朵，将声音反射降至更低

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    耳罩可倾斜 15 度，贴合您耳朵的自然几何形状，让您沉浸在真正精确和纯粹的音效之中。音频信号直接进入您的耳朵，带来动态、真实的聆听体验。

    自调节松软吊带具有 3D 网格，可确保完美贴合

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    自调节轻便吊带具有松软的 3D 网格，不仅透气，而且具有充分的灵活性，可始终确保完美贴合。

    透气的丝绒耳垫，有助于分散压力和热量

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    制作精巧的飞利浦 Fidelio X2HR 从精心挑选每一种材料开始，以实现其先进功能并达到人体工程学的舒适。豪华记忆泡沫耳垫与最佳密度的丝绒材料相得益彰，用于分散压力和热量，令佩戴持久舒适。

    高清晰度音频再现高保真音乐

    高清晰度音频再现高保真音乐

    高清晰度音频可提供卓越的音频性能，再现原始工作室母带录音，其保真度超越 16 位/44.1 千赫 CD 格式。卓越的质量使高清晰度音频成为音乐爱好者的最佳音乐伴侣。Fidelio 耳机符合高清音频质量所要求的严格标准。不论您是聆听高清晰度音频还是更传统的音乐源，Fidelio 耳机系列的流畅扩展高频都可让您畅享美妙音乐。

    专用线缆管理夹，无线缆缠绕之忧

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    双层耳罩设计为您带来精确的声音

    飞利浦 Fidelio X2HR 的双层耳罩专为降低共振和振动而精心设计，为您带来具有真正精确度的无瑕音质和出众的声音细节。坚固的多层结构可确保舒适耐用，使得 X2HR 成为家中的理想音乐伴侣。

    豪华记忆泡沫耳垫，长时间佩戴也倍感舒适

    Fidelio X2HR 所使用的材料经过精心挑选，旨在确保长时间佩戴的舒适性并增强了音效。经过精心设计的豪华记忆泡沫透气型耳垫可为您带来理想的人体工程学体验。泡沫不仅完美地贴合耳形，而且还可以锁住低音，阻挡环境噪音。

    技术规格

    • 音效

      原声系统
      开放式
      频率范围
      5 - 40,000 Hz
      单元直径
      50 毫米
      阻抗
      30 欧姆
      最大输入功率
      500 mW
      灵敏度
      100 dB，1 毫瓦
      失真 (THD)
      <0.1% THD
      驱动单元类型
      动态
      高清音频

    • 连接

      可分离线缆
      耳机插孔
      3.5  毫米

    • 外箱

      长度
      26.5  厘米
      用户包装数量
      2
      宽度
      25.5  厘米
      总重
      2.15  千克
      高度
      31  厘米
      GTIN
      1 69 51613 99201 9
      净重
      0.87  千克
      自重
      1.28  千克

    • 包装尺寸

      高度
      32  厘米
      包装类型
      包装盒
      货架摆放类型
      悬挂
      宽度
      24  厘米
      厚度
      12  厘米
      内含产品件数
      1
      EAN
      69 51613 99201 2
      总重
      0.91  千克
      净重
      0.435  千克
      自重
      0.475  千克

    • 产品尺寸

      高度
      23  厘米
      宽度
      19  厘米
      厚度
      11  厘米
      重量
      0.38  千克

    • 附件

      其它
      1 个线缆管理夹
      音频电缆
      3.5 毫米立体声线缆，长度=3 米
      随附适配器
      3.5-6.3 毫米适配器插头
      OFC（无氧线缆）

    • 设计

      颜色
      暗夜黑
      佩戴方式
      头带
      贴耳材料
      织物
      耳部贴合方式
      耳罩式
      耳罩类型
      开放后盖

    • UPC

      UPC
      8 89446 00718 3

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