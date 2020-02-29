让您宛如置身于音乐厅

从歌手的换气声到手指在指板上敲出的吱吱声，声声入耳，这些发烧友酷爱的开放式耳机具有使音质纯净无杂质的调节功能，羽量轻盈，让您佩戴舒适。每次戴上耳机，您都可以探索新层次的通透性和细节。