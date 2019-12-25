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Philips Fidelio

X3 开放式后盖头戴式有线耳机

X3/00
Fidelio
  • 让您宛如置身于音乐厅 让您宛如置身于音乐厅 让您宛如置身于音乐厅
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    Philips Fidelio X3 开放式后盖头戴式有线耳机

    X3/00

    让您宛如置身于音乐厅

    从歌手的换气声到手指在指板上敲出的吱吱声，声声入耳，这些发烧友酷爱的开放式耳机具有使音质纯净无杂质的调节功能，羽量轻盈，让您佩戴舒适。每次戴上耳机，您都可以探索新层次的通透性和细节。 查看所有优势

    Philips Fidelio X3 开放式后盖头戴式有线耳机

    让您宛如置身于音乐厅

    从歌手的换气声到手指在指板上敲出的吱吱声，声声入耳，这些发烧友酷爱的开放式耳机具有使音质纯净无杂质的调节功能，羽量轻盈，让您佩戴舒适。每次戴上耳机，您都可以探索新层次的通透性和细节。 查看所有优势

    让您宛如置身于音乐厅

    从歌手的换气声到手指在指板上敲出的吱吱声，声声入耳，这些发烧友酷爱的开放式耳机具有使音质纯净无杂质的调节功能，羽量轻盈，让您佩戴舒适。每次戴上耳机，您都可以探索新层次的通透性和细节。 查看所有优势

    Philips Fidelio X3 开放式后盖头戴式有线耳机

    让您宛如置身于音乐厅

    从歌手的换气声到手指在指板上敲出的吱吱声，声声入耳，这些发烧友酷爱的开放式耳机具有使音质纯净无杂质的调节功能，羽量轻盈，让您佩戴舒适。每次戴上耳机，您都可以探索新层次的通透性和细节。 查看所有优势

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      让您宛如置身于音乐厅

      专为音乐发烧友而设计

      • 宽广的自然声场
      • 羽量轻盈，佩戴舒适
      • 皮革/金属优质表面
      • 可分离式 3 米线缆
      精心设计，带来非同凡响的性能

      精心设计，带来非同凡响的性能

      飞利浦 Fidelio X3 耳机具有双层耳罩，可减少共振和振动。钕制驱动器都经过精心设计，可倾斜 15 度，贴合您的耳朵的自然角度，即使是在高频的情况下也能获得最佳的精确度。效果：完美性能，具有精致细节。

      感受酷爱之美。出众设计

      感受酷爱之美。出众设计

      这些头戴式耳机能够带来引人入胜的音效：让人产生陶醉的感觉。轻盈、柔软的内部头带会自动调节至完美舒适的效果。外层的头带会增加适宜的重量，而羽量轻盈的记忆泡沫耳罩垫佩戴稳固，可营造完美的密封效果。适合长时间聆听时佩戴。

      开放后盖设计。宽广的自然声场

      开放后盖设计。宽广的自然声场

      开放后盖耳罩设计贴有声学透明 Kvadrat 扬声器织物。空气能够透过织物的自由流动 - 消除了隔音膜后面积聚的气压，打造出令人沉醉、宽广的声音体验。

      均衡的艺术。经过精心调整的 50 毫米驱动器

      均衡的艺术。经过精心调整的 50 毫米驱动器

      具有 50 毫米音效驱动器，其振膜由多个聚合物层组成，装满阻尼胶。每个隔音膜都非常灵活和柔滑，带来完美均衡的音效。低音强劲，但不会让人产生压倒一切之感。中频频率圆浑而流畅。高频音效则精致细腻。

      高清音频。聆听每一丝细节

      高清音频。聆听每一丝细节

      闪亮的钢琴曲。激烈的摇滚乐。无论您喜欢哪种类型的音乐，这些高清音频耳机都能让您感受到每个音符的全部冲击力。当连接至高清音源时，您将享受到无损音频的高品质丰富音色，无损音频以比 CD 更高的采样率进行录制，带来更纯净、逼真的音效。

      透声 Kvadrat 织物

      透声 Kvadrat 织物

      这些优质头戴式耳机清洁雅致的设计完美更新其原有的具有传奇色彩的 Fidelio X2。金属框架的黑缎表面仿佛漂浮在耳罩上覆盖着的耐用、黑色 Kvadrat 织物。

      奢华 Muirhead 皮革。负责任的采购流程

      奢华 Muirhead 皮革。负责任的采购流程

      外层和内层头带所覆盖的黑色 Muirhead 苏格兰皮革会持续且以合乎道德的方式采购。这款靓丽轻柔而又有纹路的高性能皮革可实现对耳机的精致触控。

      还原来自任何来源的真实音效

      陶醉在您最爱的专辑之中 - 无论您想听什么音乐。随附的线缆拥有一个 6.3-3.5 毫米插孔适配器，您可以使用您的智能设备以及您的家庭设备聆听音乐。

      技术规格

      • 附件

        适配器插头
        3.5 - 6.3 毫米适配器
        线缆管理
        线夹

      • 连接

        线缆接口
        可分离式无氧线缆（3 米）

      • 声音

        失真 (THD)
        <0.1% THD
        隔音膜
        LMC
        单元直径
        50 毫米
        灵敏度
        98 dB @ 1mW
        最大输入功率
        100 mW
        阻抗
        30 欧姆
        频率响应
        5 - 40 000  赫兹
        磁铁型
        钕制
        原声系统
        开放式
        类型
        动态

      • 外箱

        GTIN
        1 48 95229 10278 8
        用户包装数量
        2
        总重
        3.18  千克
        高度
        31  cm
        长度
        26.5  cm
        净重
        0.864  千克
        自重
        2.316  千克
        宽度
        25.5  cm

      • 包装尺寸

        EAN
        48 95229 10278 1
        厚度
        12  cm
        总重
        1.348  千克
        高度
        28.5  cm
        净重
        0.432  千克
        随附产品数量
        1
        包装类型
        包装盒
        自重
        0.916  千克
        货架摆放类型
        悬挂
        宽度
        24  cm

      • 产品尺寸

        厚度
        11  cm
        高度
        22  cm
        重量
        0.307  千克
        宽度
        19.5  cm

      • UPC

        UPC
        8 40063 20130 9

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