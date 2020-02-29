Fidelio X3 开放式后盖头戴式有线耳机
让您宛如置身于音乐厅
从歌手的换气声到手指在指板上敲出的吱吱声，声声入耳，这些发烧友酷爱的开放式耳机具有使音质纯净无杂质的调节功能，羽量轻盈，让您佩戴舒适。每次戴上耳机，您都可以探索新层次的通透性和细节。 查看所有优势
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让您宛如置身于音乐厅
专为音乐发烧友而设计
- 宽广的自然声场
- 羽量轻盈，佩戴舒适
- 皮革/金属优质表面
- 可分离式 3 米线缆
精心设计，带来非同凡响的性能
飞利浦 Fidelio X3 耳机具有双层耳罩，可减少共振和振动。钕制驱动器都经过精心设计，可倾斜 15 度，贴合您的耳朵的自然角度，即使是在高频的情况下也能获得最佳的精确度。效果：完美性能，具有精致细节。
感受酷爱之美。出众设计
这些头戴式耳机能够带来引人入胜的音效：让人产生陶醉的感觉。轻盈、柔软的内部头带会自动调节至完美舒适的效果。外层的头带会增加适宜的重量，而羽量轻盈的记忆泡沫耳罩垫佩戴稳固，可营造完美的密封效果。适合长时间聆听时佩戴。
开放后盖设计。宽广的自然声场
开放后盖耳罩设计贴有声学透明 Kvadrat 扬声器织物。空气能够透过织物的自由流动 - 消除了隔音膜后面积聚的气压，打造出令人沉醉、宽广的声音体验。
均衡的艺术。经过精心调整的 50 毫米驱动器
具有 50 毫米音效驱动器，其振膜由多个聚合物层组成，装满阻尼胶。每个隔音膜都非常灵活和柔滑，带来完美均衡的音效。低音强劲，但不会让人产生压倒一切之感。中频频率圆浑而流畅。高频音效则精致细腻。
高清音频。聆听每一丝细节
闪亮的钢琴曲。激烈的摇滚乐。无论您喜欢哪种类型的音乐，这些高清音频耳机都能让您感受到每个音符的全部冲击力。当连接至高清音源时，您将享受到无损音频的高品质丰富音色，无损音频以比 CD 更高的采样率进行录制，带来更纯净、逼真的音效。
透声 Kvadrat 织物
这些优质头戴式耳机清洁雅致的设计完美更新其原有的具有传奇色彩的 Fidelio X2。金属框架的黑缎表面仿佛漂浮在耳罩上覆盖着的耐用、黑色 Kvadrat 织物。
奢华 Muirhead 皮革。负责任的采购流程
外层和内层头带所覆盖的黑色 Muirhead 苏格兰皮革会持续且以合乎道德的方式采购。这款靓丽轻柔而又有纹路的高性能皮革可实现对耳机的精致触控。
还原来自任何来源的真实音效
陶醉在您最爱的专辑之中 - 无论您想听什么音乐。随附的线缆拥有一个 6.3-3.5 毫米插孔适配器，您可以使用您的智能设备以及您的家庭设备聆听音乐。
具有 6.3 毫米到 3.5 毫米插孔的随附纤维线缆
-
技术规格
-
音效
- 原声系统
-
开放式
- 频率范围
-
5 - 40,000 Hz
- 单元直径
-
50 毫米
- 阻抗
-
30 欧姆
- 最大输入功率
-
100 mW
- 灵敏度
-
98 dB @ 1mW
- 失真 (THD)
-
<0.1% THD
- 驱动单元类型
-
动态
- 高清音频
-
是
-
连接
- 可分离线缆
-
是
- 耳机插孔
-
3.5
毫米
-
外箱
- 长度
-
26.5
厘米
- 用户包装数量
-
2
- 宽度
-
26
厘米
- 总重
-
3.18
千克
- 高度
-
31
厘米
- GTIN
-
1 48 95229 10278 8
- 净重
-
2.8
千克
- 自重
-
0.38
千克
-
包装尺寸
- 高度
-
29
厘米
- 包装类型
-
包装盒
- 货架摆放类型
-
悬挂
- 宽度
-
24.5
厘米
- 厚度
-
12.2
厘米
- 内含产品件数
-
1
- EAN
-
48 95229 10278 1
- 总重
-
1.59
千克
- 净重
-
1.4
千克
- 自重
-
0.19
千克
-
产品尺寸
- 高度
-
22
厘米
- 宽度
-
17.5
厘米
- 厚度
-
11
厘米
- 重量
-
0.34
千克
-
附件
- 其它
-
-
2.5-3.5mm TRRS 线缆，L=3m
-
1 个线缆管理夹
- 音频电缆
-
3.5 毫米立体声线缆，长度=3 米
- 随附适配器
-
3.5-6.3 毫米适配器插头
- OFC（无氧线缆）
-
是
-
设计
- 颜色
-
暗夜黑
- 佩戴方式
-
头带
- 贴耳材料
-
织物
- 耳部贴合方式
-
耳罩式
- 耳罩类型
-
开放后盖
-
UPC
- UPC
-
8 40063 20130 9
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