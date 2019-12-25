高清音频。聆听每一丝细节

闪亮的钢琴曲。激烈的摇滚乐。无论您喜欢哪种类型的音乐，这些高清音频耳机都能让您感受到每个音符的全部冲击力。当连接至高清音源时，您将享受到无损音频的高品质丰富音色，无损音频以比 CD 更高的采样率进行录制，带来更纯净、逼真的音效。