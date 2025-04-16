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  • 无间净剃，带来水感顺滑剃须体验* 无间净剃，带来水感顺滑剃须体验* 无间净剃，带来水感顺滑剃须体验*

    i9000 搭载 SkinIQ 技术的干湿两用电动剃须刀

    X9001/10

    无间净剃，带来水感顺滑剃须体验*

    飞利浦 i9000 采用三重微提切系统和360° 全向精控刀头，即使是难剃部位也表现如一。人工智能驱动的 SkinIQ 技术可感知并适应您的皮肤，带来舒适、精准的剃须体验。

    查看所有优势

    i9000 搭载 SkinIQ 技术的干湿两用电动剃须刀

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    无间净剃，带来水感顺滑剃须体验*

    采用 SkinIQ 肌能感应科技

    • 三重微提切系统
    • 双轨精钢精准刀片
    • 360° 全向精控刀头
    • 动力自适应传感器
    • 5 年保修***
    三重微提切系统，贴肤净剃

    三重微提切系统，贴肤净剃

    飞利浦的三重微提切系统，先轻柔地将胡须根部提起，再精准地紧贴趋近肌肤表面0.00纳米处进行切剃*，确保不会伤害肌肤，带来卓越净剃效果。

    360度全向精控刀头，难剃部位表现如⼀

    360度全向精控刀头，难剃部位表现如⼀

    刀头充分灵活、体积更小、结构紧凑， 搭配皮肤伸展槽，能动态适应脸部的每一个弧度，精确度提高 20%****，轻松捕捉颈部和鼻下难以修剪的须发。精准无处不在。

    双轨精钢精准刀片，无惧7天胡须**

    双轨精钢精准刀片，无惧7天胡须**

    我们的双轨精钢精准刀片能捕捉从各个方向生长的须发。无论是1天，3天还是7天的胡须都能拥有高效的净剃体验**。

    水感顺滑舒适圈，提升肌肤顺滑度

    水感顺滑舒适圈，提升肌肤顺滑度

    我们采用先进的皮肤保护技术, 每平方厘米含有高达 500,000 颗微珠的亲水涂层**，令肌肤顺滑度提升 50%*****。减少摩擦，带来出众舒适感。

    浓密胡须也轻松拥有高效稳定剃须体验

    浓密胡须也轻松拥有高效稳定剃须体验

    剃须刀内置智能感应器，每秒可感应胡须密度500次**，自动适应并调节切剃动力，即使是浓密的胡须，也能轻松拥有轻柔的剃须体验。

    通过APP获得实时反馈

    通过APP获得实时反馈

    剃须时可通过APP获得实时反馈，根据个人需求调整剃须压力和动作，帮助您每天保持理想净剃效果和舒适剃须体验。

    5年保修***

    5年保修***

    飞利浦电池和马达为长久使用设计，为男士理容会员提供5年保修***。飞利浦自研磨刀片由太空级钢材打造，可持续使用2年无需更换**。

    修剪您的胡须和鬓角

    修剪您的胡须和鬓角

    弹出式精准修剪器易于使用，帮助打造胡须和鬓角造型。

    站⽴式充电装置可随身携带，轻松充电

    站⽴式充电装置可随身携带，轻松充电

    飞利浦精致优雅的站立式充电装置可在1小时内为剃须刀充满电。这款充电装置既能方便地为您的设备充电，又能将其整洁地收纳起来。

    IPX7级防水，干湿两用

    IPX7级防水，干湿两用

    可以根据您的需求选择剃须模式。飞利浦剃须刀是IPX7防水级别，您可以随心选择舒适的干剃或清爽的湿剃，也可以在沐浴时配合啫喱或泡沫剃须。

    一触即开，便于清洁

    一触即开，便于清洁

    轻触一个按钮，即可清洁电动剃须刀。只需翻开剃须刀头，然后用水冲洗。

    USB-A充电，不含电源适配器

    USB-A充电，不含电源适配器

    在飞利浦，我们在产品创造的各个方面推动可持续发展。我们的目标是减少浪费并最大限度地减少我们投放市场的 USB 适配器数量。如果您需要适配器，请访问 www.philips.com/support 找到合适的电源部件

    旅行收纳盒保护剃须刀及其附件

    旅行收纳盒保护剃须刀及其附件

    飞利浦i9000 Prestige的旅行收纳盒提供便捷、安全的收纳。方便您在旅行中或在不使用剃须刀时安全保管。

    经久耐用，可持续发展

    经久耐用，可持续发展

    飞利浦的 i9000 剃须刀均采用高品质的剃须部件，刀片在使用可再生能源的工厂中生产，剃须刀包装也为纸质包装，坚持可持续发展。

    技术规格

    • 附件

      充电座
      集成弹出式修剪器
      旅行和存放
      收纳盒

    • 软件

      App
      通过蓝牙® 连接
      智能手机兼容性
      iPhone 和 Android™ 设备

    • 功率

      充电
      • 1 小时充满电
      • 5 分钟快速充电
      电池类型
      锂电池
      使用时间
      50 分钟

    • 设计

      颜色
      鸽子蓝
      把手
      人体工学设计

    • 服务

      5 年保修
      替换刀头
      每 2 年更换一次 SH91

    • 剃须性能

      剃须系统
      双轨精钢精准刀片*
      SkinIQ 肌能感应科技
      • 动力自适应传感器
      • 动态感应传感器
      • 水感顺滑舒适圈

    • 操作简易

      充电
      USB-A 充电 (5V⎓ / ≥1A)
      清洁
      • 一触即开
      • 全身水洗
      显示屏
      • % 电池电量指示灯
      • 旅行锁
      • 连接到应用程序
      • LED屏幕
      干湿两用
      干湿两用

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    • *基于飞利浦V型双层精准⼑⽚的提拉切剃系统，由飞利浦内部实验室数据测试得知。
    • **根据飞利浦内部实验室研究。
    • ***2025年1月1日后购买并注册部分5系及以上须刀产品后可享(具体型号请详见会员权益页面，若在延保三年期限内发生品牌认为需更换整机情形,原质保期限不变;延保范围同质保,详情请见官网 https://www.philips.com.cn/c-w/consumer-support/warranty/phwarranty)）。
    • ****对比飞利浦原有产品SP9862，根据飞利浦内部实验室研究。
    • *****对比没有水感舒适圈的刀头，根据飞利浦内部实验室研究。

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