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  • 强劲马达实现强大吸力 强劲马达实现强大吸力 强劲马达实现强大吸力

    2000 系列 无尘袋吸尘器

    XB2022/81

    强劲马达实现强大吸力

    飞利浦无尘袋吸尘器 2000 系列可强力清洁并轻松维护。凭借第四代飓风离尘技术和多用途吸嘴，每次可为任何类型的地板提供出色的清洁效果。

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    2000 系列 无尘袋吸尘器

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    强劲马达实现强大吸力

    耐用设计值得信赖

    • 1500 瓦
    • 第四代飓风离尘技术
    • Super Clean Air 过滤网
    1500 瓦耐用马达可产生强大吸力

    1500 瓦耐用马达可产生强大吸力

    1500 瓦马达，吸力高达 360 瓦，性能出众。

    第四代飓风离尘技术可确保更持久地保持强劲性能

    第四代飓风离尘技术可确保更持久地保持强劲性能

    第四代飓风离尘技术使空气加速进入气旋室，并有效分离空气中的灰尘，从而确保更持久地保持强劲性能。

    多用途吸嘴，实现彻底清洁

    多用途吸嘴，实现彻底清洁

    您可以使用脚踏轻松调节吸嘴，在硬地板上使用保护刷，在清洁地毯时使用光滑的底板。

    集尘桶采用卫生设计，单手即可清空灰尘

    集尘桶采用卫生设计，单手即可清空灰尘

    集尘桶采用卫生的拆卸设计，单手即可清空灰尘，这有助于减少扬尘。

    小巧轻便，容易携带

    小巧轻便，容易携带

    本产品体积小巧，便于存放，可节省宝贵的空间。重量轻，便于携带。

    机载附件：方便存放，触手可及

    机载附件：方便存放，触手可及

    缝隙工具与吸尘器集成，清洁时始终触手可及。

    Super Clean Air 过滤网系统可捕获超过 99%* 的颗粒物

    我们的清洁空气过滤网系统可在空气吹出之前形成密封效果，并吸附其中超过 99%* 的微小灰尘颗粒，让您可以在家中享受洁净的空气。

    在荷兰开发和设计

    在荷兰开发和设计。2 年保修。

    技术规格

    • 普通参数

      主要材料
      塑料
      颜色
      深蓝和天空蓝
      产品类型
      无尘袋吸尘器
      噪音水平（标准）
      82 分贝
      吸力
      360 瓦
      尘量
      1.3 升
      保修
      2 年
      操作半径
      8 米
      输入功率 (IEC)
      1500 瓦
      马达滤网
      可水洗滤网
      排风滤网
      Super Clean Air 过滤网
      管联接
      锥形
      手柄
      前置
      吸力控制
      吸管类型
      2 节金属伸缩管
      滚轮类型
      塑料
      附件存储
      储放位置
      垂直与水平
      技术
      第四代飓风离尘技术
      电线长度
      5 米

    • 设计

      可持续包装
      100% 可回收材料

    • 附件

      标准吸尘嘴
      多用途吸嘴
      随附的附件
      存放好的缝隙吸嘴

    • 重量和尺寸

      产品长度
      415 毫米
      产品宽度
      270 毫米
      产品高度
      250 毫米
      包装长度
      335 毫米
      包装宽度
      535 毫米
      包装高度
      295 毫米
      包装重量
      6.54 千克
      产品净重
      4.4 千克

    • 兼容性

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    • 技术规格

      电压
      220伏
      频率
      50 Hz

    • 原产地

      产地
      中国

    • 耐用性

      用户手册
      100% 再生纸

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