2000 系列 无尘袋吸尘器
强劲马达实现强大吸力
飞利浦无尘袋吸尘器 2000 系列可强力清洁并轻松维护。凭借第四代飓风离尘技术和多用途吸嘴，每次可为任何类型的地板提供出色的清洁效果。 查看所有优势
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强劲马达实现强大吸力
耐用设计值得信赖
- 1500 瓦
- 第四代飓风离尘技术
- Super Clean Air 过滤网
1500 瓦耐用马达可产生强大吸力
1500 瓦马达，吸力高达 360 瓦，性能出众。
第四代飓风离尘技术可确保更持久地保持强劲性能
第四代飓风离尘技术使空气加速进入气旋室，并有效分离空气中的灰尘，从而确保更持久地保持强劲性能。
多用途吸嘴，实现彻底清洁
您可以使用脚踏轻松调节吸嘴，在硬地板上使用保护刷，在清洁地毯时使用光滑的底板。
集尘桶采用卫生设计，单手即可清空灰尘
集尘桶采用卫生的拆卸设计，单手即可清空灰尘，这有助于减少扬尘。
小巧轻便，容易携带
本产品体积小巧，便于存放，可节省宝贵的空间。重量轻，便于携带。
机载附件：方便存放，触手可及
缝隙工具与吸尘器集成，清洁时始终触手可及。
Super Clean Air 过滤网系统可捕获超过 99%* 的颗粒物
我们的清洁空气过滤网系统可在空气吹出之前形成密封效果，并吸附其中超过 99%* 的微小灰尘颗粒，让您可以在家中享受洁净的空气。
技术规格
-
普通参数
- 主要材料
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塑料
- 颜色
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北极白和天空蓝
- 产品类型
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无尘袋吸尘器
- 噪音水平（标准）
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82 分贝
- 吸力
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360 瓦
- 尘量
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1.3 升
- 保修
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2 年
- 操作半径
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8 米
- 输入功率 (IEC)
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1500 瓦
- 马达滤网
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可水洗滤网
- 排风滤网
-
Super Clean Air 过滤网
- 管联接
-
锥形
- 手柄
-
前置
- 吸力控制
-
否
- 吸管类型
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2 节金属伸缩管
- 滚轮类型
-
塑料
- 附件存储
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是
- 储放位置
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垂直与水平
- 技术
-
第四代飓风离尘技术
- 电线长度
-
5 米
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设计
- 可持续包装
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100% 可回收材料
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附件
- 标准吸尘嘴
-
多用途吸嘴
- 随附的附件
-
存放好的缝隙吸嘴
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重量和尺寸
- 产品长度
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415 毫米
- 产品宽度
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270 毫米
- 产品高度
-
250 毫米
- 包装长度
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335 毫米
- 包装宽度
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535 毫米
- 包装高度
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295 毫米
- 包装重量
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6.54 千克
- 产品净重
-
4.4 千克
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兼容性
- 相关配件 1
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相关的过滤器型号 XV1220/01
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技术规格
- 电压
-
220伏
- 频率
-
50 Hz
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原产地
- 产地
-
中国
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耐用性
- 用户手册
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100% 再生纸
- 过滤等级根据 EN60312-1-2017 进行测试，相当于 EPA12
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