8000 Series Aqua Plus 无绳吸尘器
远不止吸尘
飞利浦无绳吸尘器 8000 系列 Aqua Plus 拥有独特的 Aqua 吸嘴，可一次清洗不同类型的污垢，从灰尘到粘污，双向吸尘。加上真空吸嘴和手持式吸尘部件可实现极大的多功能性。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
8000 Series Aqua Plus 无绳吸尘器
远不止吸尘
用双向吸尘一步完成吸尘和擦拭
- 第 10 代飓风离尘技术
- 25.2 伏，长达 80 分钟的运行时间***
- 3 合 1 吸尘器、湿拖和手持式
- 灰尘捕获率高达 99.7%****
自动调节吸嘴以提高性能
吸嘴可以灵活地自动调节吸力，从而提高性能，使用双吸力通道 - 一个位于前面，一个位于后面。两个吸水通道均采用之字形设计和独特的专利水分配，可最大限度地提高性能。
轻松触及任何角落，甚至是家具下方区域
8000 系列 Aqua Plus 灵活且易于操控。顶部配有集尘桶，能够以较小角度甚至在地板上完全平放，从而触及家具下方区域。
集成式缝隙吸嘴和毛刷，另附额外附件
一键即可轻松使用附件。可拆卸式手持设备使 8000 系列 Aqua Plus 三台设备合一。缝隙工具和刷子附件集成在机器上，因此它们始终可以应对不同的表面。
LED 灯可显示喷嘴前面隐藏的灰尘
吸嘴配有 LED 灯，可以在您吸尘时照亮前方的地板，并突出显示难以检测或先前隐藏的污垢。即使在家具下或需要额外照明的地方，也易于发现灰尘、绒毛、头发和碎屑。
PowerBlade 数字电机，可通过智能显示屏控制
PowerBlade 数字电机的设计可产生极高的气流速度（>1100 升/分钟），并可使用智能数字显示屏轻松控制。显示屏指示速度和电池使用情况，并通知您何时需要清洁过滤器。购买后 3 个月内注册，享受 5 年免费电机保修。
一步即可完成 Aqua 吸嘴吸尘和湿擦
专门设计的 Aqua 吸嘴吸尘和湿擦，可清除任何方向的灰尘、污垢和粘性污渍。
360° 吸嘴全方位吸尘
360° 吸嘴采用专利吸尘技术，可捕获吸嘴各侧的灰尘，让您的所有动作都发挥作用。
添加清洁剂去除 99% 的细菌*
只需添加您喜爱的地板清洁剂或合适的清洁剂，即可去除家中硬地板上高达 99% 的细菌*。
微细纤维清洁布
微细纤维材料可疏松、提起并吸收灰尘和污垢。含 2 块清洁布。
360° 吸嘴可捕获高达 99.7% 的灰尘和污垢****
360° 吸嘴可在每一次操作中捕获高达 99.7% 的灰尘和污垢****。
非常持久的强力模式，一次充电即可清洁面积达 125 平方米以上的房间**
最新一代锂离子电池可提供比其他无绳吸尘器都要长的超强** 性能运行时间，因此您只需一次充电即可在强力模式下清洁 125 平方米以上的房间。
第十代飓风离尘技术可确保更持久地保持更强劲性能**
我们最强大的无尘袋技术，可保持强劲动力，以确保在更长的时间内获得更强的性能**。
25.2 伏锂离子电池的最长运行时间为 80 分钟***
使用 25.2 伏锂离子电池，您可以体验长达 80 分钟*** 的强力清洁。
技术规格
-
喷嘴和附件
- 标准吸尘嘴
-
吸尘和湿擦吸嘴
- 包含附件
-
- 附加吸尘嘴
-
-
设计
- 颜色
-
黑金
-
性能
- 电池类型
-
锂电池
- 电池电压
-
25
V
- 充电时间
-
4-5
hour(s)
- 运行时间*1
-
高达 80
minute(s)
- 气流（最大）*7
-
1100
l/min
- 声压级*9
-
84
dB
-
过滤
- 过滤系统
-
三重过滤系统
- 尘量
-
0.6
l
- 由外部机构使用水和清洁剂进行测试。
- *与 2019 年 6 月德国 MAT 上售价 >300 欧元的 10 大无绳立式吸尘器进行对比测试。
- **运行时间和覆盖范围均基于飞利浦内部跟踪方法。
- ***使用飞利浦研发的粗污垢清洁产品进行测试，测试基于 IEC60312-1 标准。2018 年 1 月。一次操作是指向后和向前。
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