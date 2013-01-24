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8000 Series Aqua Plus

无绳吸尘器

XC8349/81
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    8000 Series Aqua Plus 无绳吸尘器

    XC8349/81

    远不止吸尘

    飞利浦无绳吸尘器 8000 系列 Aqua Plus 拥有独特的 Aqua 吸嘴，可一次清洗不同类型的污垢，从灰尘到粘污，双向吸尘。加上真空吸嘴和手持式吸尘部件可实现极大的多功能性。 查看所有优势

    8000 Series Aqua Plus 无绳吸尘器

    远不止吸尘

    飞利浦无绳吸尘器 8000 系列 Aqua Plus 拥有独特的 Aqua 吸嘴，可一次清洗不同类型的污垢，从灰尘到粘污，双向吸尘。加上真空吸嘴和手持式吸尘部件可实现极大的多功能性。 查看所有优势

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    8000 Series Aqua Plus 无绳吸尘器

    远不止吸尘

    飞利浦无绳吸尘器 8000 系列 Aqua Plus 拥有独特的 Aqua 吸嘴，可一次清洗不同类型的污垢，从灰尘到粘污，双向吸尘。加上真空吸嘴和手持式吸尘部件可实现极大的多功能性。 查看所有优势

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      • 第 10 代飓风离尘技术
      • 25.2 伏，长达 80 分钟的运行时间*
      • 3 合 1 吸尘器、湿拖和手持式
      • 可捕获高达 99.7% 的灰尘*
      一步即可完成 Aqua 吸嘴吸尘和湿擦

      一步即可完成 Aqua 吸嘴吸尘和湿擦

      专门设计的 Aqua 吸嘴吸尘和湿擦，可清除任何方向的灰尘、污垢和粘性污渍。

      自动调节吸嘴以提高性能

      自动调节吸嘴以提高性能

      吸嘴可以灵活地自动调节吸力，从而提高性能，使用双吸力通道 - 一个位于前面，一个位于后面。两个吸水通道均采用之字形设计和独特的专利水分配，可最大限度地提高性能。

      添加清洁剂去除 99% 的细菌*

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      只需添加您喜爱的地板清洁剂或合适的清洁剂，即可去除家中硬地板上高达 99% 的细菌*。

      洁净涂层可防止布料滋生细菌

      洁净涂层可防止布料滋生细菌

      抗菌微细纤维布料具有“洁净”涂层，可防止每次清洁后细菌滋生。共附赠 2 块布。

      较持久的强力模式，一次充电即可清洁面积达 125 平方米以上的房间

      较持久的强力模式，一次充电即可清洁面积达 125 平方米以上的房间

      最新一代锂离子电池可提供任何无绳吸尘器最长的 MAX* 性能运行时间，因此您只需一次充电即可在 Turbo 模式下清洁 125m² 以上的空间。

      25.2 伏锂离子电池的最长运行时间为 80 分钟*

      25.2 伏锂离子电池的最长运行时间为 80 分钟*

      使用 25.2 伏锂离子电池，您可以体验长达 80 分钟*的强力清洁。

      360° 吸嘴全方位吸尘

      360° 吸嘴全方位吸尘

      360° 吸嘴采用专利吸尘技术，可捕获吸嘴各侧的灰尘，让您的所有动作都发挥作用。

      360° 吸嘴可捕获 99.7% 的灰尘和污垢*

      360° 吸嘴可捕获 99.7% 的灰尘和污垢*

      360° 吸嘴可在每一冲程中捕获高达 99,7% 的灰尘和污垢*。

      LED 灯可显示喷嘴前面隐藏的灰尘

      LED 灯可显示喷嘴前面隐藏的灰尘

      吸嘴配有 LED 灯，可以在您吸尘时照亮前方的地板，并突出显示难以检测或先前隐藏的污垢。即使在家具下或需要额外照明的地方，也易于发现灰尘、绒毛、头发和碎屑。

      第十代飓风离尘技术可确保更持久地保持更强劲性能*

      第十代飓风离尘技术可确保更持久地保持更强劲性能*

      我们最强大的无尘袋技术，可保持强劲动力，以确保在更长的时间内获得更强的性能*。

      PowerBlade 数字电机，可通过智能显示屏控制

      PowerBlade 数字电机，可通过智能显示屏控制

      PowerBlade 数字电机的设计可产生极高的气流速度（>1100 升/分钟*），并可使用智能数字显示屏轻松控制。显示屏指示速度和电池使用情况，并通知您何时需要清洁过滤器。购买后 3 个月内注册，享受 5 年免费电机保修。

      集成式缝隙吸嘴和毛刷，另附额外附件

      集成式缝隙吸嘴和毛刷，另附额外附件

      一键即可轻松使用附件。可拆卸式手持设备使 8000 系列 Aqua Plus 三台设备合一。缝隙工具和刷子附件集成在机器上，因此它们始终可以应对不同的表面。

      轻松触及任何角落，甚至是家具下方区域

      轻松触及任何角落，甚至是家具下方区域

      8000 系列 Aqua Plus 灵活且易于操控。顶部配有集尘桶，能够以较小角度甚至在地板上完全平放，从而触及家具下方区域。

      技术规格

      • 性能

        运行时间
        高达 80  分钟
        气流（最大）
        1100  升/分钟
        声压级
        84  分贝
        电池电压
        25  伏
        电池类型
        锂电池
        充电时间
        4-5  小时

      • 设计

        颜色
        黑金

      • 过滤

        尘量
        0.6  升
        过滤系统
        三重过滤系统

      • 吸尘嘴和附件

        标准吸尘嘴
        吸尘和湿擦吸嘴
        附加吸尘嘴
        • 360° 吸嘴
        • 迷你涡轮刷
        包含附件
        • 额外滤网
        • 长缝隙吸嘴
        • 加长软管
        • 软毛刷

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          • 运行时间和覆盖范围均基于飞利浦内部跟踪方法。
          • 使用飞利浦研发的粗污垢清洁产品进行测试，测试基于 IEC60312-1 标准。2018 年 1 月。一次是指向后和向前。