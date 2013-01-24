远不止吸尘
飞利浦无绳吸尘器 8000 系列 Aqua Plus 拥有独特的 Aqua 吸嘴，可一次清洗不同类型的污垢，从灰尘到粘污，双向吸尘。加上真空吸嘴和手持式吸尘部件可实现极大的多功能性。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
远不止吸尘
飞利浦无绳吸尘器 8000 系列 Aqua Plus 拥有独特的 Aqua 吸嘴，可一次清洗不同类型的污垢，从灰尘到粘污，双向吸尘。加上真空吸嘴和手持式吸尘部件可实现极大的多功能性。 查看所有优势
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远不止吸尘
飞利浦无绳吸尘器 8000 系列 Aqua Plus 拥有独特的 Aqua 吸嘴，可一次清洗不同类型的污垢，从灰尘到粘污，双向吸尘。加上真空吸嘴和手持式吸尘部件可实现极大的多功能性。 查看所有优势
专门设计的 Aqua 吸嘴吸尘和湿擦，可清除任何方向的灰尘、污垢和粘性污渍。
吸嘴可以灵活地自动调节吸力，从而提高性能，使用双吸力通道 - 一个位于前面，一个位于后面。两个吸水通道均采用之字形设计和独特的专利水分配，可最大限度地提高性能。
只需添加您喜爱的地板清洁剂或合适的清洁剂，即可去除家中硬地板上高达 99% 的细菌*。
抗菌微细纤维布料具有“洁净”涂层，可防止每次清洁后细菌滋生。共附赠 2 块布。
最新一代锂离子电池可提供任何无绳吸尘器最长的 MAX* 性能运行时间，因此您只需一次充电即可在 Turbo 模式下清洁 125m² 以上的空间。
使用 25.2 伏锂离子电池，您可以体验长达 80 分钟*的强力清洁。
360° 吸嘴采用专利吸尘技术，可捕获吸嘴各侧的灰尘，让您的所有动作都发挥作用。
360° 吸嘴可在每一冲程中捕获高达 99,7% 的灰尘和污垢*。
吸嘴配有 LED 灯，可以在您吸尘时照亮前方的地板，并突出显示难以检测或先前隐藏的污垢。即使在家具下或需要额外照明的地方，也易于发现灰尘、绒毛、头发和碎屑。
我们最强大的无尘袋技术，可保持强劲动力，以确保在更长的时间内获得更强的性能*。
PowerBlade 数字电机的设计可产生极高的气流速度（>1100 升/分钟*），并可使用智能数字显示屏轻松控制。显示屏指示速度和电池使用情况，并通知您何时需要清洁过滤器。购买后 3 个月内注册，享受 5 年免费电机保修。
一键即可轻松使用附件。可拆卸式手持设备使 8000 系列 Aqua Plus 三台设备合一。缝隙工具和刷子附件集成在机器上，因此它们始终可以应对不同的表面。
8000 系列 Aqua Plus 灵活且易于操控。顶部配有集尘桶，能够以较小角度甚至在地板上完全平放，从而触及家具下方区域。
性能
设计
过滤
吸尘嘴和附件