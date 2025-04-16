i9000 Prestige 搭载 SkinIQ 技术的干湿两用电动剃须刀
无间净剃，肌肤智享舒适剃须体验*
飞利浦 i9000 Prestige 采用三重微提切系统和360° 全向精控刀头，可贴肤剃须，即使是难剃部位也表现如一。人工智能驱动的 SkinIQ 技术可感知并适应您的皮肤，带来智能的舒适剃须体验。 查看所有优势
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i9000 Prestige 搭载 SkinIQ 技术的干湿两用电动剃须刀
无间净剃，肌肤智享舒适剃须体验*
采用 SkinIQ 肌能感应科技
- 三重微提切系统
- 双轨精钢精准刀片
- 360° 全向精控刀头
- 水感顺滑舒适圈
- 5 年保修***
三重微提切系统，贴肤净剃
飞利浦的三重微提切系统，先轻柔地将胡须根部提起，再精准地紧贴肌肤进行切剃*，确保不会伤害肌肤，带来卓越净剃效果。
360度全向精控刀头，难剃部位表现如一
刀头充分灵活、体积更小、结构紧凑，并带有肌肤伸展槽，可以有效舒展肌肤，能动态适应脸部的每一个弧度，确保剃须过程中刀头始终紧贴肌肤，精确度提高20%****，颈部和人中处难以触及的须发也能轻松捕捉，精准无处不在。
双轨精钢精准刀片，无惧7天胡须**
我们的双轨精钢精准刀片能捕捉从各个方向生长的须发。无论是1天，3天还是7天的胡须都能拥有高效的净剃体验**。
压力感应光环，带来舒适肌肤体验
在剃须过程中实时感应压力，并通过灯环的颜色变化提供反馈，引导您使用适宜的剃须压力。
水感顺滑舒适圈，提升肌肤顺滑度
我们采用先进的肌肤保护科技，每平方厘米含高达 500,000 颗微珠的亲水涂层*，能减少剃须过程中的肌肤摩擦，带来舒适的剃须体验，肌肤顺滑度提升50%*****。
自动适应并调节切剃动力
剃须刀内置智能感应器，每秒可感应胡须密度500次**，自动适应并调节切剃动力，即使是浓密的胡须，也能轻松拥有轻柔的剃须体验。
通过APP获得实时反馈
剃须时可通过APP获得实时反馈，根据个人需求调整剃须压力和动作，帮助您每天保持理想净剃效果和舒适剃须体验。
使用寿命更长：5 年保修***
飞利浦为男士理容会员提供5年保修***。自研磨刀片由太空级钢材打造，可持续使用2年无需更换**。电池和马达为长久使用设计，经久耐用。
1 分钟深层清洁，保持剃须刀洁净
飞利浦无绳须刀清洁中心，10倍于水洗的清洁效果******，一分钟内彻底清洁，并润滑保养您的剃须刀，让您的剃须刀崭新如初。小巧的无绳设计，无论在家亦或是外出，都能轻松地使用和收纳。
修剪您的胡须和鬓角
具有集成的精确修剪器，呵护亲肤，易于使用，让您的胡子和鬓角造型更加清晰。
IPX7级防水，干湿两用
可以根据您的需求选择剃须模式。飞利浦剃须刀是IPX7防水级别，您可以随心选择舒适的干剃或清爽的湿剃，也可以在沐浴时配合啫喱或泡沫剃须。
一触即开，便于清洁
轻触一个按钮，即可清洁电动剃须刀。只需翻开剃须刀头，然后用水冲洗。
USB-A充电，不含电源适配器
在飞利浦，我们在产品创造的各个方面推动可持续发展。我们的目标是减少浪费并最大限度地减少我们投放市场的 USB 适配器数量。如果您需要适配器，请访问 www.philips.com/support 找到合适的电源部件
保护剃须刀及其附件
飞利浦i9000 Prestige的旅行收纳盒提供便捷、安全的收纳。方便您在旅行中或在不使用剃须刀时安全保管。
经久耐用
飞利浦的 i9000 Prestige剃须刀均采用高品质的剃须部件，刀片在使用可再生能源的工厂中生产，剃须刀包装也为纸质包装，坚持可持续发展。
技术规格
-
附件
- 充电座
-
否
- 清洁中心
-
- 集成弹出式修剪器
-
是
- 旅行和存放
-
收纳盒
-
软件
- App
-
通过蓝牙® 连接
- 智能手机兼容性
-
iPhone 和 Android™ 设备
-
功率
- 充电
-
- 使用时间
-
60 分钟
- 电池类型
-
锂电池
-
设计
- 把手
-
人体工学设计
- 颜色
-
深石青
-
服务
- 5 年保修
-
是
- 替换刀头
-
每 2 年更换一次 SH91
-
剃须性能
- 剃须系统
-
双轨精钢精准刀片*
- SkinIQ 肌能感应科技
-
-
动力自适应传感器
-
动态感应传感器
-
压力感应科技
-
水感顺滑舒适圈
-
操作简易
- 清洁
-
- 充电
-
USB-A 充电 (5V⎓ / ≥1A)
- 干湿两用
-
干湿两用
- 显示屏
-
-
% 电池电量指示灯
-
旅行锁
-
连接到应用程序
-
高级 OLED 显示屏
- *基于飞利浦V型双层精准⼑⽚的提拉切剃系统，由飞利浦内部实验室数据测试得知。
- **根据飞利浦内部实验室研究。
- ***2025年1月1日后购买并注册部分5系及以上须刀产品后可享(具体型号请详见会员权益页面，若在延保三年期限内发生品牌认为需更换整机情形,原质保期限不变;延保范围同质保,详情请见官网 https://www.philips.com.cn/c-w/consumer-support/warranty/phwarranty )。
- ****对比飞利浦原有产品SP9862，根据飞利浦内部实验室研究。
- *****对比没有水感舒适圈的刀头，根据飞利浦内部实验室研究。
- ******对比在水中清洗，根据飞利浦内部实验室研究。
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