飞利浦的三重微提切系统，先轻柔地将胡须根部提起，再精准地紧贴肌肤进行切剃*，确保不会伤害肌肤，带来卓越净剃效果。
刀头充分灵活、体积更小、结构紧凑，并带有肌肤伸展槽，可以有效舒展肌肤，能动态适应脸部的每一个弧度，确保剃须过程中刀头始终紧贴肌肤，精确度提高20%****，颈部和人中处难以触及的须发也能轻松捕捉，精准无处不在。
我们的双轨精钢精准刀片能捕捉从各个方向生长的须发。无论是1天，3天还是7天的胡须都能拥有高效的净剃体验**。
在剃须过程中实时感应压力，并通过灯环的颜色变化提供反馈，引导您使用适宜的剃须压力。
我们采用先进的肌肤保护科技，每平方厘米含高达 500,000 颗微珠的亲水涂层*，能减少剃须过程中的肌肤摩擦，带来舒适的剃须体验，肌肤顺滑度提升50%*****。
剃须刀内置智能感应器，每秒可感应胡须密度500次**，自动适应并调节切剃动力，即使是浓密的胡须，也能轻松拥有轻柔的剃须体验。
将剃须刀与我们的应用程序配对使用，就能获得更好的习惯和技巧。体验实时指导和个性化的剃须见解，帮助您每天保持满意面容和舒适感受。
飞利浦为男士理容会员提供5年保修***。自研磨刀片由太空级钢材打造，可持续使用2年无需更换**。电池和马达为长久使用设计，经久耐用。
我们的清洁中心比用水清洗效果高出 10 倍******，可在一分钟内彻底清洁和润滑剃须刀，让您的剃须刀焕然一新。清洁中心结构紧凑，无线设计，可在任何地方使用和存放。
卡入式鼻毛修剪器采用安全修剪技术，角度精准，能高效剃除多余的鼻毛和耳毛。
弹出式精准修剪器易于使用，帮助打造胡须和鬓角造型。
可以根据您的需求选择剃须模式。飞利浦剃须刀是IPX7防水级别，您可以随心选择舒适的干剃或清爽的湿剃，也可以在沐浴时配合啫喱或泡沫剃须。
轻触一个按钮，即可清洁电动剃须刀。只需翻开剃须刀头，然后用水冲洗。
在飞利浦，我们在产品创造的各个方面推动可持续发展。我们的目标是减少浪费并最大限度地减少我们投放市场的 USB 适配器数量。如果您需要适配器，请访问 www.philips.com/support 找到合适的电源部件
飞利浦i9000 Prestige的旅行收纳盒提供便捷、安全的收纳。方便您在旅行中或在不使用剃须刀时安全保管。
飞利浦的 i9000 Prestige剃须刀均采用高品质的剃须部件，刀片在使用可再生能源的工厂中生产，剃须刀包装也为纸质包装，坚持可持续发展。
附件
软件
功率
设计
服务
剃须性能
操作简易
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