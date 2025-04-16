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根源净剃，带来至臻舒适剃须体验*
飞利浦 i9000 Prestige Ultra 具有创新性，配备三重微提切系统，趋近-0.08mm贴肤剃须，即使是难剃部位也表现如⼀，持久净剃。人工智能驱动的 SkinIQ Pro 技术可感知并适应您的皮肤，带来至臻舒适的剃须体验。查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
飞利浦的三重微提切系统，先轻柔地将胡须根部提起，再精准地紧贴肌肤进行切剃，从而达到趋近肌肤表皮以下-0.08mm*的根源级净剃效果，并确保不会伤害肌肤。带来超越想象的净剃体验，净剃效果持久一整天*。
刀头充分灵活、体积更小、结构紧凑，并带有肌肤伸展槽，可以有效舒展肌肤，能动态适应脸部的每一个弧度，确保剃须过程中刀头始终紧贴肌肤，精确度提高20%****，颈部和人中处难以触及的须发也能轻松捕捉，精准无处不在。
专为捕捉向各个方向生长的须发设计，纳米双层精准刀片，剃须效率提升25%*******，无论是1天，3天还是7天的胡须都能拥有精准高效的净剃体验。
采用人工智能技术，在剃须过程中同时感应剃须压力和动作，并通过灯环颜色的变化提供实时反馈，引导您使用适宜的剃须压力和正确的打圈动作。
我们采用先进的肌肤保护科技，每平方厘米含高达 500,000 颗微珠的亲水涂层*，能减少剃须过程中的肌肤摩擦，带来舒适的剃须体验，肌肤顺滑度提升50%*****。
飞利浦五种智能剃须模式可随心调节，带来舒适剃须体验： 常规模式适合日常使用，柔剃模式适合敏感皮肤使用，增强模式适合快速剃须，特别是浓密胡须，湿剃模式适合配合剃须泡沫或水使用，定制化模式可满足您的个性化需求。
剃须刀内置智能感应器，每秒可感应胡须密度500次**，自动适应并调节切剃动力，即使是浓密的胡须，也能轻松拥有轻柔的剃须体验。
飞利浦为男士理容会员提供7年保修***。自研磨刀片由太空级钢材打造，可持续使用2年无需更换**。电池和马达为长久使用设计，经久耐用。
SkinIQ Pro肌能感应科技，轻松感应，贴心适配，更能满足您的个性化定制需求。将剃须刀与飞利浦的APP链接，可在剃须时通过APP获得实时反馈，根据个人需求调整剃须压力和动作，帮助您每天保持理想净剃效果和舒适剃须体验。
飞利浦无绳须刀清洁中心，10倍于水洗的清洁效果******，一分钟内彻底清洁，并润滑保养您的剃须刀，让您的剃须刀崭新如初。小巧的无绳设计，无论在家亦或是外出，都能轻松地使用和收纳。
卡入式鼻毛修剪器采用安全修剪技术，角度精准，能高效剃除多余的鼻毛和耳毛。
卡入式精准修剪器易于使用，帮助打造胡须和鬓角造型。
可以根据您的需求选择剃须模式。飞利浦剃须刀是IPX7防水级别，您可以随心选择舒适的干剃或清爽的湿剃，也可以在沐浴时配合啫喱或泡沫剃须。
轻触一个按钮，即可清洁电动剃须刀。只需翻开剃须刀头，然后用水冲洗。
在飞利浦，我们在产品创造的各个方面推动可持续发展。我们的目标是减少浪费并最大限度地减少我们投放市场的 USB 适配器数量。如果您需要适配器，请访问 www.philips.com/support 找到合适的电源部件
飞利浦i9000 Prestige Ultra的旅行收纳盒提供便捷、安全的收纳。方便您在旅行中或在不使用剃须刀时安全保管。
飞利浦的 i9000 Prestige Ultra剃须刀均采用高品质的剃须部件，刀片在使用可再生能源的工厂中生产，剃须刀包装也为纸质包装，坚持可持续发展。
附件
软件
功率
设计
服务
剃须性能
操作简易
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