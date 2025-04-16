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  • 根源净剃，带来至臻舒适剃须体验* 根源净剃，带来至臻舒适剃须体验* 根源净剃，带来至臻舒适剃须体验*

    i9000 Prestige Ultra 搭载 SkinIQ Pro 技术的干湿两用电动剃须刀

    XP9403/06

    根源净剃，带来至臻舒适剃须体验*

    飞利浦 i9000 Prestige Ultra 具有创新性，配备三重微提切系统，趋近-0.08mm贴肤剃须，即使是难剃部位也表现如⼀，持久净剃。人工智能驱动的 SkinIQ Pro 技术可感知并适应您的皮肤，带来至臻舒适的剃须体验。

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    i9000 Prestige Ultra 搭载 SkinIQ Pro 技术的干湿两用电动剃须刀

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    根源净剃，带来至臻舒适剃须体验*

    采用 SkinIQ Pro 技术

    • 三重微提切系统
    • 纳米双层精准刀片
    • 360° 全向精控刀头
    • 双重引导光环
    • 7 年保修***
    三重微提切系统，根源级持久净剃

    三重微提切系统，根源级持久净剃

    飞利浦的三重微提切系统，先轻柔地将胡须根部提起，再精准地紧贴肌肤进行切剃，从而达到趋近肌肤表皮以下-0.08mm*的根源级净剃效果，并确保不会伤害肌肤。带来超越想象的净剃体验，净剃效果持久一整天*。

    360度全向精控刀头，难剃部位表现如一

    360度全向精控刀头，难剃部位表现如一

    刀头充分灵活、体积更小、结构紧凑，并带有肌肤伸展槽，可以有效舒展肌肤，能动态适应脸部的每一个弧度，确保剃须过程中刀头始终紧贴肌肤，精确度提高20%****，颈部和人中处难以触及的须发也能轻松捕捉，精准无处不在。

    高效精准，无惧7天胡须

    高效精准，无惧7天胡须

    专为捕捉向各个方向生长的须发设计，纳米双层精准刀片，剃须效率提升25%*******，无论是1天，3天还是7天的胡须都能拥有精准高效的净剃体验。

    双重引导光环，兼具高效和肌肤舒适

    双重引导光环，兼具高效和肌肤舒适

    采用人工智能技术，在剃须过程中同时感应剃须压力和动作，并通过灯环颜色的变化提供实时反馈，引导您使用适宜的剃须压力和正确的打圈动作。

    水感顺滑舒适圈，提升肌肤顺滑度

    水感顺滑舒适圈，提升肌肤顺滑度

    我们采用先进的肌肤保护科技，每平方厘米含高达 500,000 颗微珠的亲水涂层*，能减少剃须过程中的肌肤摩擦，带来舒适的剃须体验，肌肤顺滑度提升50%*****。

    五种智能剃须模式

    五种智能剃须模式

    飞利浦五种智能剃须模式可随心调节，带来舒适剃须体验： 常规模式适合日常使用，柔剃模式适合敏感皮肤使用，增强模式适合快速剃须，特别是浓密胡须，湿剃模式适合配合剃须泡沫或水使用，定制化模式可满足您的个性化需求。

    自动适应并调节切剃动力

    自动适应并调节切剃动力

    剃须刀内置智能感应器，每秒可感应胡须密度500次**，自动适应并调节切剃动力，即使是浓密的胡须，也能轻松拥有轻柔的剃须体验。

    SkinIQ Pro肌能感应科技

    SkinIQ Pro肌能感应科技

    SkinIQ Pro肌能感应科技，轻松感应，贴心适配，更能满足您的个性化定制需求。将剃须刀与飞利浦的APP链接，可在剃须时通过APP获得实时反馈，根据个人需求调整剃须压力和动作，帮助您每天保持理想净剃效果和舒适剃须体验。

    使用寿命更长：7 年保修***

    使用寿命更长：7 年保修***

    飞利浦为男士理容会员提供7年保修***。自研磨刀片由太空级钢材打造，可持续使用2年无需更换**。电池和马达为长久使用设计，经久耐用。

    修剪您的胡须和鬓角

    修剪您的胡须和鬓角

    卡入式精准修剪器易于使用，帮助打造胡须和鬓角造型。

    IPX7级防水，干湿两用

    IPX7级防水，干湿两用

    可以根据您的需求选择剃须模式。飞利浦剃须刀是IPX7防水级别，您可以随心选择舒适的干剃或清爽的湿剃，也可以在沐浴时配合啫喱或泡沫剃须。

    一触即开，便于清洁

    一触即开，便于清洁

    轻触一个按钮，即可清洁电动剃须刀。只需翻开剃须刀头，然后用水冲洗。

    USB-A充电，不含电源适配器

    USB-A充电，不含电源适配器

    在飞利浦，我们在产品创造的各个方面推动可持续发展。我们的目标是减少浪费并最大限度地减少我们投放市场的 USB 适配器数量。如果您需要适配器，请访问 www.philips.com/support 找到合适的电源部件

    保护剃须刀及其附件

    保护剃须刀及其附件

    飞利浦i9000 Prestige Ultra的旅行收纳盒提供便捷、安全的收纳。方便您在旅行中或在不使用剃须刀时安全保管。

    经久耐用，面向未来

    经久耐用，面向未来

    我们所有的 i9000 剃须刀均采用高品质长寿命部件和可回收包装，刀片则在 100% 使用可再生能源的工厂中生产。

    技术规格

    • 附件

      附件
      Click-on trimmer
      旅行和存放
      Premium pouch

    • 软件

      App
      Connects via Bluetooth®
      智能手机兼容性
      iPhone and Android™ devices

    • 功率

      电池类型
      Li-ion
      充电
      • 1 hour full charge
      • 5 min quick charge
      使用时间
      60 minutes

    • 设计

      把手
      Ergonomic grip & handling
      颜色
      White Gold

    • 服务

      替换刀头
      Replace every 2 yrs with SH91
      7 年保修
      Yes

    • 剃须性能

      剃须系统
      NanoTech Dual Precision blades
      SkinIQ Pro 技术
      • Pressure & Motion Guidance
      • Hydro SkinGlide Coating
      • Power Adapt sensor
      • 5 Shaving Modes

    • 操作简易

      干湿两用
      Wet and dry use
      显示屏
      • % Battery Level Indicator
      • Colorful LCD display
      • 13 Languages Supported
      • Travel lock
      • Connect to app
      清洁
      • One-touch open
      • Fully washable

    包装盒内物品：

    包装盒中的其他物品

    • USB 磁吸式充电线
    Badge-D2C

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    奖项

    • *基于飞利浦V型双层精准⼑⽚的提拉切剃系统，由飞利浦内部实验室数据测试得知。
    • **根据飞利浦内部实验室研究。
    • ***2025年1月1日后购买并注册部分5系及以上须刀产品后可享(具体型号请详见会员权益页面，若在延保五年期限内发生品牌认为需更换整机情形,原质保期限不变;延保范围同质保,详情请见官网 https://www.philips.com.cn/c-w/consumer-support/warranty/phwarranty )。
    • ****对比飞利浦原有产品SP9862，根据飞利浦内部实验室研究。
    • *****对比没有水感舒适圈的刀头，根据飞利浦内部实验室研究。
    • ******对比在水中清洗，根据飞利浦内部实验室研究。
    • *******使用APP定制化模式，设置2250RPM，对比飞利浦X5000系列。

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