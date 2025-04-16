根源净剃，带来至臻舒适剃须体验*

飞利浦 i9000 Prestige Ultra 具有创新性，配备三重微提切系统，趋近-0.08mm贴肤剃须，即使是难剃部位也表现如⼀，持久净剃。人工智能驱动的 SkinIQ Pro 技术可感知并适应您的皮肤，带来至臻舒适的剃须体验。