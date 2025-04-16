1 分钟深层清洁，保持剃须刀洁净

飞利浦无绳须刀清洁中心，10倍于水洗的清洁效果******，一分钟内彻底清洁，并润滑保养您的剃须刀，让您的剃须刀崭新如初。小巧的无绳设计，无论在家亦或是外出，都能轻松地使用和收纳。