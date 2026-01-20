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  • 净护合一，呵护有型专属为你 净护合一，呵护有型专属为你 净护合一，呵护有型专属为你

    i9000 Prestige Ultra 搭载 SkinIQ Pro 技术的干湿两用电动剃须刀

    XP9407/39

    净护合一，呵护有型专属为你

    飞利浦 i9000 Prestige Ultra 配备专研微提切旋护科技，净护合一，持久干净超舒适。趋近-0.08mm贴肤剃须，即使是难剃部位也表现如⼀。人工智能驱动的 SkinIQ Pro 技术可感知并适应您的皮肤，带来至臻舒适的剃须体验。全新新意限定版，可定制5种专属问候语，送礼更有心意。

    查看所有优势

    i9000 Prestige Ultra 搭载 SkinIQ Pro 技术的干湿两用电动剃须刀

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    净护合一，呵护有型专属为你

    采用 SkinIQ Pro 技术

    • 专研微提切旋护科技
    • 纳米双层精准刀片
    • MINI精控刀头
    • 双重引导光环
    • 7 年保修*****
    三重微提切系统，根源级持久净剃

    三重微提切系统，根源级持久净剃

    飞利浦的三重微提切系统，先轻柔地将胡须根部提起，再精准地紧贴肌肤进行切剃，从而达到趋近肌肤表皮以下-0.08mm*的根源级净剃效果，并确保不会伤害肌肤。带来超越想象的净剃体验，净剃效果持久一整天*。

    即使在剃须困难的部位也能精确剃须

    即使在剃须困难的部位也能精确剃须

    刀头出众灵动、轻盈小巧，搭配皮肤牵张模式，能动态适应脸部的每一个弧度。可持续接触皮肤，精确度提高 20%**，轻松捕捉颈部和鼻下难以修剪的毛发。精准无处不在。

    双重引导光环，兼具高效和肌肤舒适

    双重引导光环，兼具高效和肌肤舒适

    采用人工智能技术，在剃须过程中同时感应剃须压力和动作，并通过灯环颜色的变化提供实时反馈，引导您使用适宜的剃须压力和正确的打圈动作

    高效精准，无惧7天胡须

    高效精准，无惧7天胡须

    专为捕捉向各个方向生长的须发设计，纳米双层精准刀片，剃须效率提升25%*******，无论是1天，3天还是7天的胡须都能拥有精准高效的净剃体验。

    水感顺滑舒适圈，提升肌肤顺滑度

    水感顺滑舒适圈，提升肌肤顺滑度

    我们采用先进的肌肤保护科技，每平方厘米含高达 500,000 颗微珠的亲水涂层*，能减少剃须过程中的肌肤摩擦，带来舒适的剃须体验，肌肤顺滑度提升50%*****。

    使用寿命更长：7 年保修*****

    使用寿命更长：7 年保修*****

    我们的剃须刀专为保养和延长使用寿命而设计。自动研磨刀片由耐用的太空级钢材制成，可使用 2 年后进行替换。我们的电池和马达设计使用寿命长达 7 年。

    自动适应并调节切剃动力

    自动适应并调节切剃动力

    剃须刀内置智能感应器，每秒可感应胡须密度500次**，自动适应并调节切剃动力，即使是浓密的胡须，也能轻松拥有轻柔的剃须体验。

    一触即开，便于清洁

    一触即开，便于清洁

    轻触一个按钮，即可清洁电动剃须刀。只需翻开剃须刀头，然后用水冲洗。

    专属心意，就在开机第一秒

    全新个性化智能界面，LCD全彩屏可随心定制5种问候语，陪伴他的每次剃须，传递你的专属心意

    5 种剃须模式，为您量身定制

    我们的 5 种剃须模式可调整功率和压力指导，以实现量身定制的剃须效果：常规模式适合日常使用，柔剃模式适合轻柔剃须，增强模式适合浓密胡须，湿剃模式适合湿剃，定制化模式适合您的个性化需求。

    SkinIQ Pro肌能感应科技

    SkinIQ Pro肌能感应科技，轻松感应，贴心适配，更能满足您的个性化定制需求。将剃须刀与飞利浦的APP链接，可在剃须时通过APP获得实时反馈，根据个人需求调整剃须压力和动作，自定义专属问候语，帮助您每天保持理想净剃效果和个性化剃须体验。

    修剪您的胡须和鬓角

    弹出式精准修剪器易于使用，帮助打造胡须和鬓角造型。

    1 分钟深层清洁，保持剃须刀洁净

    飞利浦无绳须刀清洁中心，10倍于水洗的清洁效果******，一分钟内彻底清洁，并润滑保养您的剃须刀，让您的剃须刀崭新如初。小巧的无绳设计，无论在家亦或是外出，都能轻松地使用和收纳。

    IPX7级防水，干湿两用

    可以根据您的需求选择剃须模式。飞利浦剃须刀是IPX7防水级别，您可以随心选择舒适的干剃或清爽的湿剃，也可以在沐浴时配合啫喱或泡沫剃须。

    保护剃须刀及其附件

    飞利浦i9000 Prestige Ultra的旅行收纳盒提供便捷、安全的收纳。方便您在旅行中或在不使用剃须刀时安全保管。

    经久耐用

    我们所有的 i9000 剃须刀均采用高品质长寿命部件和可回收包装，刀片则在 100% 使用可再生能源的工厂中生产。

    技术规格

    • 附件

      附件
      卡入式修剪器
      清洁中心
      • 随附 1 个须刀清洁液
      旅行和存放
      高级收纳盒
      充电座（带指示灯）

    • 软件

      App
      • Philips Home+
      • 通过蓝牙® 连接
      智能手机兼容性
      iPhone 和 Android™ 设备

    • 功率

      充电
      • 1 小时充满电
      • 5 分钟快速充电
      使用时间
      60 分钟
      电池类型
      锂电池

    • 设计

      颜色
      暮梅色
      把手
      人体工学设计
      表面处理
      永恒的典雅

    • 服务

      替换刀头
      每 2 年更换一次 SH91
      7 年保修

    • 剃须性能

      智能贴合
      360° 精准灵动刀头
      剃须系统
      • 三效提须及切剃系统
      • 纳米双层精准刀片
      SkinIQ Pro 技术
      • 压力和动作指导
      • 水感顺滑舒适圈
      • 动力自适应传感器
      • 5 种剃须模式

    • 操作简易

      干湿两用
      干湿两用
      显示屏
      • % 电池电量指示灯
      • 彩色液晶显示屏
      • 支持 13 种语言
      • 旅行锁
      • 连接到应用程序
      清洁
      • 一触即开
      • 全身水洗
      • 清洁中心

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    奖项

    • 与飞利浦 3000 系列相比
    • *与前代相比
    • **与不含微珠涂层相比
    • ****与滤芯中的清水相比
    • ****购买后 90 天内在 Philips.com 上注册

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