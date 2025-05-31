Shaver series 5000X 干湿两用电动剃须刀
贴合剃须。额外的皮肤保护*
尽量减少对皮肤的刺激，让您每天都保持出色状态。飞利浦5000X系列采用SkinIQ肌能感应科技，配合柔剃模式，为您提供干净的剃须体验和额外的皮肤保护。已经过实验室敏感肌肤测试。 查看所有优势
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Shaver series 5000X 干湿两用电动剃须刀
贴合剃须。额外的皮肤保护*
现已推出柔剃模式
- 动力自适应传感器
- 微珠保护性涂层
- 360° 灵动刀头
敏感模式
可从常规模式切换到敏感模式，以获得更舒适的剃须体验。
专为精准高效剃须而设计
创新设计的剃须刀头专为精准剃须而设计。采用多轨须发引入槽设计，有助于将须发引导至有效的剃须位置。
防腐蚀系统充分保护您的皮肤
剃须刀片由欧洲进口高纯度钢材制成，强耐腐蚀，亲肤友好,不易造成肌肤敏感。
选择方便的干式剃须，或清爽的湿剃
根据您的需要调整剃须方式。借助干湿两用功能，您可以进行舒适的干剃或清新净爽的湿剃。您甚至可以在沐浴时使用凝胶或泡沫进行剃须。
充电 1 小时，剃须 60 分钟，支持 3 分钟快速充电
充电 1 小时可剃须 60 分钟，或者插在连续供电电源上使用。如果急用，只需充电 3 分钟，即可剃须一次。
配备符合人体工程学的防滑手柄，剃须时更加自信
防滑剃须刀。圆形的手柄采用专门设计，方便您握住剃须刀的任何位置而不打滑，即使在淋浴时也一样。
翻盖式，更易清洁
轻松清洁剃须刀。只需轻触按钮，即可翻开剃须刀头，然后用水冲洗。
技术规格
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附件
- 准确修剪器
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是
- 保护盖
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是
- USB-A 充电
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是
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功率
- 使用时间
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60 分钟
- 充电
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- 电池类型
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锂电池
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设计
- 把手
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人体工程学直立手柄
- 颜色
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深紫色/碧绿色
- 剃须刀头
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五边形
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服务
- 替换刀头
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每 2 年更换一次 SH71
- 2 年全球保修
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是
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剃须性能
- 剃须系统
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-
PowerCut
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每分钟 3,500,000 次切剃
- 两种模式
-
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操作简易
- 干湿两用
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- 清洁
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- 显示屏
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Skinease 技术
- 保护皮肤
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- 智能贴合
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360° 灵动刀头
- 与飞利浦 S3000 系列相比
- 对比无微珠保护性涂层，源自飞利浦内部实验结果
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