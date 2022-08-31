HomeRun 6000 系列 6000 系列自动洗拖布扫拖机器人
沉浸自清洁 尽享新净地
扫拖一体，强劲高效深层清洁，搭配自动回洗拖布和快速自干，助力解放双手。搭载LDS激光导航和红外传感，精准定位高效建图。保4.5L大容量一体式水箱同时，纤薄基站极简不占位，完美融入家居。 查看所有优势
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HomeRun 6000 系列 6000 系列自动洗拖布扫拖机器人
沉浸自清洁 尽享新净地
沉浸式自动回洗拖布
- Matrix-space智能导航，聪明又省心
- 深层清洁没在怕，强悍扫拖就是干净
- Matrix-space激光红外导航技术，精准定位不磕碰
- 地毯识别系统
- 通过 Philips HomeRun 应用程序进行个性化设置
同时完成吸尘和湿拖，有效清除灰尘和污渍
具备 2700Pa*1 的强劲吸力，可吸走前部的灰尘和毛发，而高速旋转的双盘拖把可有效去除后部的污渍。
双高速旋转拖把，清除顽固污渍
双高速旋转拖把以每分钟 120 转的速度擦地和旋转，确保深度清洁。它模拟人手的压力，向下力达到 6N*2，能有效去除顽固污渍。
AquaWash 自动自清洁技术，解放您的双手
体验强大的五步自清洁：清水冲洗、深度擦拭、反复擦洗、脏水回收、快速风干。只需 90 秒，拖把就能焕然一新。
自动风干，防止异味
拖把经过自清洁后，每小时 11500L*3 风量的强力风扇助力快速自风干，防止异味，确保拖把始终干净。
超纤薄二合一清洁站，占用空间更少
清洁站将清水箱和污水箱整合在一起，在节省空间的同时实现了更大的水容量。超纤薄*4 清洁站结构紧凑，可轻松放置在家中。
红点奖和 IF 大奖得主，采用美观设计
荣获 2023 年红点奖和 IF 大奖。机器人和清洁站设计美观，能够和谐搭配您的家装风格。
Philips HomeRun 应用程序，指尖轻触即可设定自定义模式
借助 Philips HomeRun 应用程序，您可以收获个性化的清洁体验。定制您喜欢的清洁模式、清洁区域和清洁计划。
采用先进的 LDS 雷达，精准测绘，避免遗漏
LDS 导航技术可进行全方位的家居扫描和精确测绘。它能够以厘米级的精度绘制多个房间的地图。激光雷达可确保即使在黑暗环境中也能非常精确地定位。
地毯增强系统，自动增加吸力
超声波传感器实时检测地板类型：湿拖模式下，机器人会避开地毯，防止弄湿。吸尘模式下，机器人会自动加大吸力*5，除尘能力更强。
技术规格
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重量和尺寸
- 净重
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13 公斤
- 毛重
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15 公斤
- 产品尺寸（机身/基座）
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功能
- 电池容量
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4800mAh
- 电池类型
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锂电池
- 一般模式使用时间
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150 分钟
- 充电时间
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5.5 小时
- 电池工作电压
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14.4 伏
- 主机额定功率
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36 瓦
- 基座额定功率
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48 瓦
- 滚刷速度
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1200RPM
- 吸力
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联保
- 干净水箱
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4.5 升
- 污水箱
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5.5 升
- 集尘盒
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400 毫升
- 1 数据来源于飞利浦认可的外部实验室，自风干过程中，直流风机的转速为3700转/秒，自风干风量为191.9L/min，191.9*60=11514L，在claim中取整为11500L,实际使用中受客观环境等因素影响可能会有浮动
- 2 2700Pa为满电和强劲模式下测得的最大风机风压，实际使用中受客观环境等因素影响可能会有浮动。
- 3 此处所指为在纯扫模式下，机器在遇见地毯后，会在现有吸力档位基础上上增一个档位。如已处于最高档位2700Pa，则不会再继续上增。
- 4 此处所指为在拖地模式下，双盘拖布的对旋转速约为120转/每分钟，向下压力约为6N，此指双盘压力合计为6N，实际使用中受客观环境等因素影响可能会有浮动。
- 5 基站长434mm, 宽216mm，0.434×0.216≈0.09㎡
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