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    AquaTrio 无绳 9000 系列双滚刷无线智能洗地机

    XW9382/82

    多方位深度清洁方案

    提供多方位深度清洁方案。吸尘器和拖把可以一次性去除硬质地面上的灰尘、顽固污渍、液态脏污和细菌。

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    AquaTrio 无绳 9000 系列双滚刷无线智能洗地机

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    多方位深度清洁方案

    全球最快的刷头*

    • 可以去除灰尘、顽固污渍、液态脏污和细菌
    • 25 分钟吸尘和拖地
    • 续航时间长达55分钟*
    • 高速自动清洁：让我们为您分忧！
    • 每次都用清水清洁：PowerCyclone Aqua
    专利 AquaSpin 刷子：4,000 转/分钟的清洁力。

    专利 AquaSpin 刷子：4,000 转/分钟的清洁力。

    采用 AquaSpin 技术设计，拥有全球最快的刷子*，在使用过程中和使用后始终保持清洁。* *在无线干湿两用吸尘器类别中，基于刷子每分钟旋转次数，与2025年高端型号对比测试。

    全能应对 - 一次性清除灰尘、污垢、污渍和液体

    全能应对 - 一次性清除灰尘、污垢、污渍和液体

    清洁各种表面和各类污渍！使用我们强大的干式吸尘模块，从地毯到硬质地板，轻松清除灰尘和污垢。想要一次性彻底拖净地板，只需启动我们强大的湿拖吸尘模块！

    续航时间长达 55 分钟**，实现不间断清洁

    续航时间长达 55 分钟**，实现不间断清洁

    一次充电，一次清洁：不间断地吸尘和拖地，覆盖所有需要清洁的区域。最多可清洁 285 平方米！**

    高速自动清洁：让我们来完成工作！

    高速自动清洁：让我们来完成工作！

    AquaTrio 在每次使用后会自动清洁自身，去除水分、污垢和细菌。无需手动清洁。始终保持清洁，随时可用。

    每次都用清水清洁：PowerCyclone Aqua 技术。

    每次都用清水清洁：PowerCyclone Aqua 技术。

    PowerCyclone Aqua 技术高效分离并锁住灰尘和脏水，确保清水持续流经刷头和地面。

    双刷动力，每次都能去除更多湿垢和干垢

    双刷动力，每次都能去除更多湿垢和干垢

    双刷协同工作，实现更深度的清洁。它们在前进和后退过程中都能清洁，每一次都能吸走更多湿垢和干垢***。让每一次移动都更有效！

    深入180°，平躺可深入低矮家具下方

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    得益于180度的设备灵活性，它甚至可以清洁难以触及的区域，并提供卓越的操控性。

    宠物主人的理想选择：轻松清洁日常宠物留下的脏乱

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    手持式设计和配件带来极致多功能性

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    将您的手持式吸尘器转变为便携式清洁工具，轻松清洁沙发、角落、桌面等各种区域——尤其是配合迷你涡轮刷和缝隙工具使用时效果更佳。

    技术规格

    • 性能

      马达
      混合动力电机 (HPM)
      旋风
      第十二代飓风离尘技术
      电池类型
      锂电池
      可充电电池
      运行时吸尘和拖地常规模式
      25 分钟
      充电时间
      4 小时
      气流（最大）
      840 升/分钟
      电池电压
      25.2 伏

    • 可用性

      净水箱容量
      450 毫升
      污水箱容量
      400 毫升
      可用洗涤剂
      Philips 地板清洁剂 XV1792
      污水箱集满指示灯
      每电池可清洁面积
      清洁面积高达 185 平方米

    • 过滤

      过滤系统
      3 重旋风清洁

    • 吸尘嘴和附件

      标准吸尘嘴
      AquaSpin 吸嘴
      包含附件
      • 自清洁储存站
      • 迷你强力毛刷
      • 清洁刷

    • 设计

      颜色
      幻影黑

    • 可持续性

      包装
      90% 以上均为可回收材料

    • 产品重量和尺寸

      吸尘和拖地设置时的尺寸
      长 25 x 宽 27 x 高 114 厘米
      吸尘和拖地设置时的重量
      4.2 千克
      清洁后和储存站尺寸
      长 48 x 宽 34.5 x 高 50.8 厘米

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    • 具有 3 种配置 （仅吸尘、吸尘和活动拖地、手持式设备）的无绳解决方案；可向前 / 向后清除多种污垢 （包括洒落物）和持续清洁的刷子。
    • *** 在吸尘和拖地设置（强劲模式）中仅用水的情况下进行金黄色葡萄球菌检测
    • ***在吸尘和拖地的普通模式下

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