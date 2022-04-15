采用 AquaSpin 技术设计，拥有全球最快的刷子*，在使用过程中和使用后始终保持清洁。* *在无线干湿两用吸尘器类别中，基于刷子每分钟旋转次数，与2025年高端型号对比测试。
清洁各种表面和各类污渍！使用我们强大的干式吸尘模块，从地毯到硬质地板，轻松清除灰尘和污垢。想要一次性彻底拖净地板，只需启动我们强大的湿拖吸尘模块！
一次充电，一次清洁：不间断地吸尘和拖地，覆盖所有需要清洁的区域。最多可清洁 285 平方米！**
AquaTrio 在每次使用后会自动清洁自身，去除水分、污垢和细菌。无需手动清洁。始终保持清洁，随时可用。
PowerCyclone Aqua 技术高效分离并锁住灰尘和脏水，确保清水持续流经刷头和地面。
双刷协同工作，实现更深度的清洁。它们在前进和后退过程中都能清洁，每一次都能吸走更多湿垢和干垢***。让每一次移动都更有效！
得益于180度的设备灵活性，它甚至可以清洁难以触及的区域，并提供卓越的操控性。
我们的500毫升清水箱和400毫升脏水箱让您一次性清洁所有区域——无需中断。一次加水即可完成整个清洁过程。
清理宠物留下的痕迹从未如此简单，无论是它们从外面带进来的（湿）污垢，还是它们在家具上留下的毛发。
将您的手持式吸尘器转变为便携式清洁工具，轻松清洁沙发、角落、桌面等各种区域——尤其是配合迷你涡轮刷和缝隙工具使用时效果更佳。
性能
可用性
过滤
吸尘嘴和附件
设计
可持续性
产品重量和尺寸
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