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    Shaver series 5000 星球大战系列电动剃须刀

    XZ5800/69

    剃须既贴面又快速

    5000 系列电动剃须刀具有快速操作功能、舒适切剃刀片系统和完全可清洗的剃须刀头，为您早晨呵护剃须提升速度。

    查看所有优势

    官方建议零售价: ￥999.00

    Shaver series 5000 星球大战系列电动剃须刀

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    剃须既贴面又快速

    • 舒适切剃刀片系统
    • 5 向 Flex 剃须刀头
    • 控油洁面刷
    刀头可以灵活地向 5 个方向移动带给您快速、贴面的剃须体验

    刀头可以灵活地向 5 个方向移动带给您快速、贴面的剃须体验

    5 向 Flex 剃须刀头能够 5 向地独立浮动，确保贴近肌肤，即使在颈部和下巴处也能实现快速贴面剃须。

    弧形边缘可在皮肤上顺畅移动，剃须同时保护皮肤

    弧形边缘可在皮肤上顺畅移动，剃须同时保护皮肤

    获得舒适的剃须（湿剃或干剃）体验。我们的舒适切剃刀片配有弧形刀头，可顺畅地滑过皮肤，皮肤免受划伤和割伤。

    干湿两用，既可享受舒适的干剃，也可享受清新净爽的湿剃

    干湿两用，既可享受舒适的干剃，也可享受清新净爽的湿剃

    选择自己喜爱的剃须方式。凭借防水干湿双剃设计，您可选择快速而舒适的干剃，也可以选择湿剃 – 与啫喱或剃须泡沫配合使用 – 甚至在淋浴时使用。

    40 分钟无线剃须

    40 分钟无线剃须

    提供 40+ 分钟使用时间 – 剃须约 13 次 – 充电 1 小时。该剃须刀只能在无线模式下操作。

    一小时充电

    一小时充电

    得益于强劲节能、持久耐用的电池，每次充电后均可获得长时间剃须。快速充电 5 分钟，便可获得完成一次剃须所需的电量。

    卡入式洁面刷，比用手清洁洁净

    卡入式洁面刷，比用手清洁洁净

    卡入我们的洁面刷，享受比用手清洁洁净的洁面体验。可配合您选择的洁面产品一起使用。去除死皮细胞并增加微循环，令肌肤清新、靓丽。

    1 格电池电量和旅行锁指示

    1 格电池电量和旅行锁指示

    显示屏直观地显示了相关信息，实现剃须刀的出色性能：- 1 格电池电量指示灯 - 电池电量不足指示灯 - 旅行锁指示灯

    2 年保修，全球电压以及可替换刀片

    2 年保修，全球电压以及可替换刀片

    我们的所有剃须刀均提供 2 年全球保修并可适应各种电压。刀片持久耐用，仅需每 2 年更换一次。

    技术规格

    • 包装

      特殊
      礼品包

    • 附件

      卡入式
      控油洁面刷
      维护
      保护盖

    • 功率

      自动电压
      100-240 伏
      充电
      • 1 小时充满电
      • 快速充电 5 分钟可剃须 1 次
      使用时间
      40 分钟/13 次剃须
      电池类型
      镍氢电池
      待机功耗
      0.1  瓦
      最大功耗
      9  瓦

    • 设计

      把手
      人体工学设计
      颜色
      Phasma 银色 - 亮银色

    • 服务

      2 年保修
      替换刀头
      每 2 年使用 SH50 更换一次
      洁面刷 RQ560 或 RQ563
      每 3-6 个月更换一次

    • 剃须性能

      亲肤
      干湿两用
      剃须系统
      舒适切剃系统
      智能贴合
      5 向 Flex 剃须刀头

    • 操作简易

      清洁
      全身水洗
      显示屏
      • 1 格电池指示
      • 电池电量不足指示灯
      • 旅行锁指示灯
      工作中
      使用前拔掉插头

    包装盒内物品：

    包装盒中的其他物品

    • 卡入式洁面刷

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