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  • 轻松贴面 轻松贴面 轻松贴面

    Shaver series 3000 电动剃须刀

    YQ6308/16

    轻松贴面

    以吸引人的价格享受舒适贴面的剃须体验。灵活浮动的贴面系统结合清洁切剃刀片，确保剃须贴面、舒适。

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    官方建议零售价: ￥729.00

    Shaver series 3000 电动剃须刀

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    清洁切剃刀片，经久耐用，自动研磨，持久贴面剃须

    清洁切剃刀片，经久耐用，自动研磨，持久贴面剃须

    精确设计的弹性贴面刀片，始终为您带来可靠的贴面剃须体验。经久耐用的自动研磨刀片不易磨损，确保您始终享受高效快速的剃须体验。

    动态轮廓响应可根据您的面部和颈部曲线进行调节

    动态轮廓响应可根据您的面部和颈部曲线进行调节

    剃须刀可根据面部和颈部曲线自行调节剃须角度，紧贴面部轮廓

    充电指示灯和电池电量充足指示灯

    充电指示灯和电池电量充足指示灯

    充电指示灯和电池电量充足指示灯。

    充电 1 小时，便可享用超过 30 分钟的剃须时间

    充电 1 小时，便可享用超过 30 分钟的剃须时间

    想获得超过 30 分钟的剃须时间？想获得约 14 次剃须体验？只需充电 1 小时即可。插入电源插座 3 分钟后，便可获得完成一次剃须所需的电量。

    根据人体工程学设计的手柄，容易抓握

    根据人体工程学设计的手柄，容易抓握

    这种根据人体工程学设计的手柄容易抓握，从而带来舒适的剃须感受。

    2 年保修，全球电压以及可替换刀片

    2 年保修，全球电压以及可替换刀片

    我们的所有剃须刀均提供 2 年全球保修并可适应各种电压。刀片持久耐用，仅需每 2 年更换一次。

    可接电或不接电使用

    可接电或不接电使用

    技术规格

    • 附件

      维护
      • 清洁刷
      • 保护盖

    • 功率

      使用时间
      30  分钟
      自动电压
      100 - 240  伏

    • 服务

      替换刀头
      每两年更换一次刀头 HQ56

    • 剃须性能

      剃须系统
      清洁切剃
      智能贴合
      • 弹性贴面系统
      • 独立浮动刀头

    • 操作简易

      显示屏
      • 电池电量充足指示灯
      • 充电显示灯
      充电
      1 小时
      工作中
      可接电源使用也可无线使用

    包装盒内物品：

    包装照片

    包装盒中的其他物品

    • 清洁刷
    • 保护盖
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