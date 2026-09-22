飞利浦 AquaTrio 真空吸尘器在地板上留下水痕迹

凭借 AquaTrio 吸尘和湿拖装置，实现强劲的转弯清洁效果，或者将产品侧向移动（在地板上从左向右滑动）

为了防止地板上留下水痕，在使用 AquaTrio 9000 系列的过程中，请尽量少用转弯清洁功能，避免侧向移动产品。如果您仍然看到地板上有一些水痕，并希望将其擦干，则可以按下清洁模式按钮来激活吸水模式*（参见下图）。



在开启 AquaTrio 吸尘和湿拖装置的情况下经过了门槛、地毯或楼梯。

建议在产品经过门槛、地毯或楼梯时激活吸水模式*。这将防止污水从 AquaSpin 吸嘴滴出。



当 AquaTrio 吸尘和湿拖装置关闭后，立即将其从地板上提起

当关闭产品时，可能会在地板上留下一滩水。在关闭 AquaTrio 9000 系列之前，您可以通过激活吸水模式*来减少漏水量。在激活吸水模式的情况下，将产品向前和向后移动几次。如果需要，您可以用布擦掉剩下的水滴。



注意：

吸水模式*：旧型号具有正常湿润模式和增强湿润模式，但没有吸水模式。

在使用吸水模式时，产品不再出水，吸力增强。45 秒后，如果您没有执行任何操作，产品将自动切换回正常湿润模式。

AquaTrio 9000 系列的滚轮被阻塞

您可以定期检查滚轮的状况，并清除阻塞滚轮的污渍。这些解决方案未能解决问题？请联系我们以获取进一步帮助。