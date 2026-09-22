飞利浦 AquaTrio 真空吸尘器在地板上留下水痕迹

如果您的飞利浦 AquaTrio 真空吸尘器在地板上留下水痕迹，可能有多种原因。请参阅此图片以了解您拥有的型号，并找到以下信息。
凭借 AquaTrio 无绳干湿两用真空吸尘器或者侧向移动产品（在地板上从左向右滑动），实现强劲的转弯清洁效果。
为防止地板上有水迹，使用产品时，请尽量少用转弯清洁功能，并避免侧向移动产品。如果您仍然看到地板上有一些水迹，并希望将其清除，可以使用“+加号”和“-减号”按钮（见下图）激活吸水模式。
在开启 AquaTrio 的情况下经过了门槛、地毯或楼梯。
建议在产品经过门槛、地毯或楼梯时激活吸水模式。这将防止脏水从 AquaSpin 吸嘴中滴出。
当 AquaTrio 关闭后，立即将其从地板上提起。
当关闭产品时，可能会在地板上留下一小滩水。在关闭 AquaTrio 7000 系列之前，您可以通过激活吸水模式来减少漏水量。在激活吸水模式的情况下，将产品向前和向后移动几次。如果需要，您可以用布擦掉剩下的水滴。
注意：在使用吸水模式时，产品不再出水，吸力增强。45 秒后，如果您没有执行任何操作，产品将自动切换回正常湿润模式。
AquaTrio 7000 系列滚轮被阻。
您可以定期查看滚轮的运行状况，并清除阻塞滚轮的污渍。
观看以下视频，了解分步说明。
这些解决方案是否仍未能解决问题？请联系我们以获取进一步帮助。
凭借 AquaTrio 吸尘和湿拖装置，实现强劲的转弯清洁效果，或者将产品侧向移动（在地板上从左向右滑动）
为了防止地板上留下水痕，在使用 AquaTrio 9000 系列的过程中，请尽量少用转弯清洁功能，避免侧向移动产品。如果您仍然看到地板上有一些水痕，并希望将其擦干，则可以按下清洁模式按钮来激活吸水模式*（参见下图）。
在开启 AquaTrio 吸尘和湿拖装置的情况下经过了门槛、地毯或楼梯。
建议在产品经过门槛、地毯或楼梯时激活吸水模式*。这将防止污水从 AquaSpin 吸嘴滴出。
当 AquaTrio 吸尘和湿拖装置关闭后，立即将其从地板上提起
当关闭产品时，可能会在地板上留下一滩水。在关闭 AquaTrio 9000 系列之前，您可以通过激活吸水模式*来减少漏水量。在激活吸水模式的情况下，将产品向前和向后移动几次。如果需要，您可以用布擦掉剩下的水滴。
注意：
真空吸尘器侧向移动
为防止地板上留下水痕迹，请前后移动 AquaTrio Pro。
请勿侧向移动产品（见图 a）。
真空吸尘器在启动时移过了门槛
请确保飞利浦 AquaTrio Pro 的拖地刷与地板保持接触。在将产品拉过门槛之前，请先关闭产品，以防止在地板上留下水痕迹，或防止水从拖地吸嘴中溅出。
真空吸尘器关闭后立即将产品从地板上提起
关闭产品后，请前后移动产品数次，以清除两个拖地刷之间的残留液体。如果您在关闭产品后立即提起产品，拖地刷之间残留的水将在地板上留下水痕迹。（见图 b）。
AquaTrio Pro 的滚轮被阻塞
您可以定期检查滚轮的状况并清除阻塞滚轮的污垢。
这些解决方案均无法解决问题？请联系我们以获取进一步帮助。
真空吸尘器侧向移动
为防止地板上留下水痕迹，请前后移动 AquaTrio。
请勿侧向移动产品（见图 a）。
真空吸尘器在启动时移过了门槛
请确保飞利浦 AquaTrio 的拖地刷与地板保持接触。在将产品拉过门槛之前，请先关闭产品，以防止在地板上留下水痕迹，或防止水从拖地吸嘴中溅出。
当关闭真空吸尘器时，您在吸嘴接触地板的情况下移动了产品
如果您要避免在地板上留下水痕迹，请握住手柄搬动产品，或倾斜产品，使其搁置在滚轮上，以方便移动（见图 b）。
真空吸尘器关闭后立即将产品从地板上提起
关闭产品后，请前后移动产品数次，以清除两个拖地刷之间的残留液体。如果您在关闭产品后立即提起产品，拖地刷之间残留的水将在地板上留下水痕迹（见图 c）。
AquaTrio 真空吸尘器的滚轮被阻塞
您可以定期检查滚轮的状况并清除阻塞滚轮的污垢。
这些解决方案均无法解决问题？请联系我们以获取进一步帮助。
此页面上的信息适用于以下型号： XW7110/82 , XW9382/82 , XW9383/82 . 点击此处显示更多产品编号 ›
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