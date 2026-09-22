我的飞利浦 AquaTrio 真空吸尘器吸力较低

如果您的飞利浦 AquaTrio 9000 系列真空吸尘器的吸力低于预期，可能是由于下列原因：



仅吸尘模式

滤网变脏

如果飞利浦 AquaTrio 9000 系列的滤网变脏，可能会影响设备的性能。如果您经常使用本产品，请确保至少每月清洁一次滤网。



当需要清洁滤网时，显示屏上会出现滤网清洁图标（见图 a）。

​​​​​​

为获得理想性能，请按照以下步骤清洁滤网：

1. 从集尘桶拆下滤网盒（见图 b1）。

2. 按下释放按钮，打开滤网盒，然后取出海绵滤网（见图 b2）。

3. 在垃圾箱上方抖动海绵滤网，以抖落上面的一层灰尘污垢。然后在水龙头下冲洗海绵滤网并挤压以拧干水分（见图 b3）

注意：请确保滤网盒在清洁过程中不会被弄湿。

4. 在垃圾箱上方抖动滤网盒和盖，以抖落灰尘，然后用湿布清洁滤网盒（见图 b4）。

注：请勿使用真空吸尘器、刷子、水或任何清洁剂清洁滤网盒中的白色材料。否则会损坏该材料。

5 将海绵滤网晾干，确保其完全干燥后再将其放回滤网盒。合上滤网盒，将带海绵滤网的滤网盒放回集尘桶，然后将 3 合 1 手持设备重新连接到集尘桶（见图 b5）

注：确保滤网盒盖的白色材料面朝上，且不要将 3 合 1 手持设备重新连接到未安装带海绵滤网的滤网盒的集尘桶。



集尘桶已满

如果集尘桶已满，飞利浦 AquaTrio 9000 系列真空吸尘器的性能可能会下降。请定期清空集尘桶，确保灰尘污垢不超过 “MAX”（最大）标示处。这可防止加速滤网堵塞（见图 c1）。



为获得理想性能，请按照以下步骤操作：

1. 按下按钮以释放集尘桶的 3 合 1 手持设备（见图 c2）。

2. 将滤网盒从集尘桶中拉出（见图 c3）。

3. 将集尘桶中的垃圾清空倒入垃圾箱（见图 c4）。

4. 将滤网盒装回集尘桶（见图 c5）。

5 将 3 合 1 手持设备重新连接到集尘桶。确保先连接后部，然后连接前部，保证其“咔嗒”一声卡入到位（见图 c6）。



集尘桶变脏

如果集尘桶变脏，飞利浦 AquaTrio 9000 系列真空吸尘器的性能可能会下降。为了达到理想性能，请在每次清空时清洁集尘桶和旋风过滤器，然后按照以下步骤操作或观看视频：

1. 拆下包括海绵滤网在内的滤网盒（见图 d1）。

2. 将集尘桶中的垃圾清空倒入垃圾箱（见图 d2）。

3. 在水龙头下冲洗集尘桶内侧和旋风过滤器（见图 d3）。

注意：请勿在洗碗机中清洁集尘桶，并确保电子接头完全干燥后再使用设备

4. 使集尘桶和旋风过滤器完全干燥（见图 d4）。

5 当集尘桶完全干燥后，重新装回带海绵滤网的滤网盒（见图 d5）。

6 将 3 合 1 手持设备重新连接到集尘桶（见图 d6）。

注意：在没有将带海绵滤网的滤网架装回集尘桶之前，请勿将 3 合 1 手持设备重新连接到集尘桶。



滤网盒未正确连接到集尘桶

如果集尘桶的部件未正确连接到 3 合 1 手持设备，可能会导致吸力损失。请确保滤网盒正确连接到集尘桶。



集尘桶未正确连接到产品

如果集尘桶未正确连接到 3 合 1 手持设备，可能会导致吸力损失。请确保集尘桶连接到产品。



仅吸尘模式下的部件堵塞或阻塞

飞利浦 9000 系列真空吸尘器的软管、管道、吸嘴或旋风过滤器可能会堵塞或阻塞。这可能会影响吸力。设备可能无法按预期吸尘，因为空气无法顺畅流通。



为获得理想性能，请检查以下部件：

- 旋风过滤器：旋风过滤器位于集尘桶中。请清除粘在旋风过滤器上或其周围的灰尘/毛发。

- 吸嘴：滚刷可能被头发或污垢堵塞：请关闭产品电源，用一只手向下滑动滚刷，以清除刷子上缠绕的毛发或线头。

提示：您也可以将一把剪刀的一个刀片穿过滚刷上的沟槽，以剪掉缠绕在滚刷周围的毛发和线头。

- 吸嘴内滚刷后面的吸入通道堵塞：请拆下滚刷并检查吸入通道内是否有障碍物，如有，请将其移除。





如果上述解决方案无法解决问题，请联系我们以获取进一步帮助。