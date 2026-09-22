我的飞利浦 AquaTrio 真空吸尘器吸力较低

根据您的飞利浦 AquaTrio 型号，请了解以下哪些维护措施是确保持久性能和适当吸力所必需的：
如果飞利浦 AquaTrio 无绳干湿两用真空吸尘器 7000 系列的吸力不如预期，可能有多种原因。
吸尘和湿拖装置的部件堵塞或阻塞。
有时，在地板上看到的水比平时多，或者更大的灰尘颗粒不再被吸入并掉落到地板上时，则说明堵塞情况很严重。
1.主体被污染或堵塞。
首先关闭产品电源并卸下污水箱，检查此部件是否堵塞。然后在主体的吸入通道中上下移动清洁刷以清除堵塞（见图 A）。
2.AquaSpin 吸嘴堵塞。
从吸嘴拆下刷子，然后在 AquaSpin 吸嘴的吸入通道中上下移动清洁刷（见图 B）。
3.AquaSpin 吸嘴的微纤维刷被毛发或污垢堵塞。
请关闭产品电源，逆时针旋转微纤维刷，将其卸下。您可以使用清洁刷柄来解锁微纤维毛刷。用手指去除缠绕的毛发或灰尘，或者用一把剪刀的一侧剪刀片穿过滚刷上的沟槽，剪掉缠绕在滚刷周围的毛发和线头（见图 C）。
4.AquaSpin 吸嘴的浸湿条被堵塞。
按照以下步骤清除 AquaSpin 吸嘴浸湿条的堵塞（见图 D）：
如果您的飞利浦 AquaTrio 9000 系列真空吸尘器的吸力低于预期，可能是由于下列原因：
仅吸尘模式
滤网变脏
如果飞利浦 AquaTrio 9000 系列的滤网变脏，可能会影响设备的性能。如果您经常使用本产品，请确保至少每月清洁一次滤网。
当需要清洁滤网时，显示屏上会出现滤网清洁图标（见图 a）。
为获得理想性能，请按照以下步骤清洁滤网：
1. 从集尘桶拆下滤网盒（见图 b1）。
2. 按下释放按钮，打开滤网盒，然后取出海绵滤网（见图 b2）。
3. 在垃圾箱上方抖动海绵滤网，以抖落上面的一层灰尘污垢。然后在水龙头下冲洗海绵滤网并挤压以拧干水分（见图 b3）
注意：请确保滤网盒在清洁过程中不会被弄湿。
4. 在垃圾箱上方抖动滤网盒和盖，以抖落灰尘，然后用湿布清洁滤网盒（见图 b4）。
注：请勿使用真空吸尘器、刷子、水或任何清洁剂清洁滤网盒中的白色材料。否则会损坏该材料。
5 将海绵滤网晾干，确保其完全干燥后再将其放回滤网盒。合上滤网盒，将带海绵滤网的滤网盒放回集尘桶，然后将 3 合 1 手持设备重新连接到集尘桶（见图 b5）
注：确保滤网盒盖的白色材料面朝上，且不要将 3 合 1 手持设备重新连接到未安装带海绵滤网的滤网盒的集尘桶。
集尘桶已满
如果集尘桶已满，飞利浦 AquaTrio 9000 系列真空吸尘器的性能可能会下降。请定期清空集尘桶，确保灰尘污垢不超过 “MAX”（最大）标示处。这可防止加速滤网堵塞（见图 c1）。
为获得理想性能，请按照以下步骤操作：
1. 按下按钮以释放集尘桶的 3 合 1 手持设备（见图 c2）。
2. 将滤网盒从集尘桶中拉出（见图 c3）。
3. 将集尘桶中的垃圾清空倒入垃圾箱（见图 c4）。
4. 将滤网盒装回集尘桶（见图 c5）。
5 将 3 合 1 手持设备重新连接到集尘桶。确保先连接后部，然后连接前部，保证其“咔嗒”一声卡入到位（见图 c6）。
集尘桶变脏
如果集尘桶变脏，飞利浦 AquaTrio 9000 系列真空吸尘器的性能可能会下降。为了达到理想性能，请在每次清空时清洁集尘桶和旋风过滤器，然后按照以下步骤操作或观看视频：
1. 拆下包括海绵滤网在内的滤网盒（见图 d1）。
2. 将集尘桶中的垃圾清空倒入垃圾箱（见图 d2）。
3. 在水龙头下冲洗集尘桶内侧和旋风过滤器（见图 d3）。
注意：请勿在洗碗机中清洁集尘桶，并确保电子接头完全干燥后再使用设备
4. 使集尘桶和旋风过滤器完全干燥（见图 d4）。
5 当集尘桶完全干燥后，重新装回带海绵滤网的滤网盒（见图 d5）。
6 将 3 合 1 手持设备重新连接到集尘桶（见图 d6）。
注意：在没有将带海绵滤网的滤网架装回集尘桶之前，请勿将 3 合 1 手持设备重新连接到集尘桶。
滤网盒未正确连接到集尘桶
如果集尘桶的部件未正确连接到 3 合 1 手持设备，可能会导致吸力损失。请确保滤网盒正确连接到集尘桶。
集尘桶未正确连接到产品
如果集尘桶未正确连接到 3 合 1 手持设备，可能会导致吸力损失。请确保集尘桶连接到产品。
仅吸尘模式下的部件堵塞或阻塞
飞利浦 9000 系列真空吸尘器的软管、管道、吸嘴或旋风过滤器可能会堵塞或阻塞。这可能会影响吸力。设备可能无法按预期吸尘，因为空气无法顺畅流通。
为获得理想性能，请检查以下部件：
- 旋风过滤器：旋风过滤器位于集尘桶中。请清除粘在旋风过滤器上或其周围的灰尘/毛发。
- 吸嘴：滚刷可能被头发或污垢堵塞：请关闭产品电源，用一只手向下滑动滚刷，以清除刷子上缠绕的毛发或线头。
提示：您也可以将一把剪刀的一个刀片穿过滚刷上的沟槽，以剪掉缠绕在滚刷周围的毛发和线头。
- 吸嘴内滚刷后面的吸入通道堵塞：请拆下滚刷并检查吸入通道内是否有障碍物，如有，请将其移除。
如果上述解决方案无法解决问题，请联系我们以获取进一步帮助。
吸尘和湿拖装置的部件堵塞或阻塞
AquaTrio 9000 系列吸尘和湿拖装置的软管或水管可能在使用过程中堵塞。AquaSpin 吸嘴的微纤维毛刷也可能因毛发缠绕而阻塞。设备可能无法如预期那样清洁您的地板。
为获得理想性能，请检查以下部件：
1.湿模块和/或 AquaSpin 吸嘴的水道被污染或堵塞。拆下 AquaSpin 吸嘴，检查其中的部件是否被堵塞。将清洁刷从两个开口滑过吸入通道，取出部件并清洁部件，用清洁刷清除堵塞（见图 e）。
2.AquaSpin 吸嘴：检查微纤维毛刷是否被毛发或污垢堵塞。请关闭产品电源，逆时针旋转微纤维毛刷，将其卸下。您可以使用清洁刷柄来解锁微纤维毛刷。用手指去除缠绕的毛发或灰尘，或者用一把剪刀的一侧剪刀片穿过滚刷上的沟槽，剪掉缠绕在滚刷周围的毛发和线头。
3.污水箱：污水箱中的滤网在重新使用之前未充分干燥。请先清洁污水箱并擦干，然后再使用。
也可能出现污水箱未正确放置的情况。将污水箱正确放入设备中，直至听到“咔哒”一声。
如果上述解决方案无法解决问题，请联系我们以获取进一步帮助。
如果飞利浦 AquaTrio Pro 的性能下降，可能有多种原因。请从以下各项了解如何自己解决该问题。
本产品尚未冲洗
我们建议您在每次使用后冲洗飞利浦 AquaTrio Pro，以防止内部灰尘积聚和细菌滋生。如果每次使用后不冲洗产品，可能会产生异味（见图 a）。
拖地吸嘴内部太脏
您可以用湿布清洁拖地吸嘴内部和拖地吸嘴盖（见图 b）。
拖地刷太脏
使用后冲洗 AquaTrio Pro 时，请清洁拖地刷。如果拖地刷在冲洗后仍很脏，您可以从吸嘴将其卸下，然后用温水或冷自来水清洁。请按照以下步骤清洁拖地刷：
1. 握住酸橙绿手柄，将拖地刷从拖地吸嘴中取出。
2. 使用自来水冲洗拖地刷进行清洁。如果需要，您可以使用家用液体清洁剂或少许洗碟剂。
3. 将拖地刷放在干净的拖地刷盖上晾干。
4. 放回拖地刷。在将拖地刷放回产品时，请确保拖地刷干燥。如果拖地刷不干燥，启动产品时可能会激活主动保护系统，因为拖地刷过湿会导致其遇到过大的阻力。
注意：拖地刷不可用洗衣机清洗。
如果上述解决方案无法解决问题，请联系我们以获取进一步帮助。
如果飞利浦 AquaTrio 真空吸尘器的性能下降，请继续阅读以获取解决方案。
主动保护系统激活
，以下情况下，会出现性能下降：
• 产品吸入了灰尘或液体以外的物体
• 拖地刷太湿
• 拖地刷遇到的阻力过大（在地毯上移动）
主动保护系统已激活情况下的解决方法：
1. 释放电源按钮以关闭产品。将产品竖直放入固定位置（可听到“咔哒”一声），然后从墙上电源插座拔下插头。如果提起的物体是其他产品的电源线，也请拔下此产品的插头。
2. 打开拖地吸嘴盖，取下拖地刷盖并取出物体。如果您无法找到物体，请取下拖地刷。
3. 如果主动保护系统因拖地刷过湿而激活，请取下拖地刷，在水槽上方挤干水分。将干燥的拖地刷装回产品中。
4. 放好拖地刷盖并关闭拖地吸嘴盖。按拖地吸嘴盖将其锁定（可听到“咔哒”一声）。注意：确保正确关闭拖地吸嘴盖，否则产品不会重置。
拖地吸嘴盖未正确关闭
确保飞利浦 AquaTrio 的拖地刷和拖地刷盖正确组装。正确关闭拖地吸嘴盖。确保按下盖子直至其锁定到位并发出“咔哒”一声。
拖地吸嘴内部太脏
请在自来水下冲洗以清洁拖地刷。如果需要，您可以使用家用液体清洁剂或少许洗涤液来清洁拖地刷。用湿布清洁拖地吸嘴内部和拖地吸嘴盖。
拖地刷不存在
请将拖地刷放在真空吸尘器的拖地吸嘴中。
如果上述解决方案无法解决问题，请联系我们以获取进一步帮助。
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