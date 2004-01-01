飞利浦支持
我的飞利浦无绳真空吸尘器发出异常声音
发表于 2023 年 9 月 12 日
如果飞利浦无绳真空吸尘器发出异常声音，请阅读下面的文章，了解可能造成该情况的原因和解决方法。
- 请检查飞利浦无绳真空吸尘器的喷嘴、硬管或软管中是否有物体卡住。有时候，如果产品的这些部件中卡有物体，则会局部阻塞真空吸尘器中的气流。如果发生这种情况，请取出物体后再继续吸尘。
- 当您使用的是不常用的配件时，您可能会注意到飞利浦无绳真空吸尘器会发出不同的噪音。
检查在停用正在使用的附件后，真空吸尘器的声音是否会恢复正常。如果是这样，请不要担心噪音问题，这是正常现象。
- 如果飞利浦无绳真空吸尘器的马达或排风滤网堵塞，可能会产生异常声音。要解决此问题，请清洁真空吸尘器的过滤网。
真空吸尘器发出异常声音的另一个原因可能是过滤网放错了位置。在这种情况下，请将过滤网放在真空吸尘器中的正常位置。
有关如何放置和清洁过滤网的具体说明，请在真空吸尘器在线产品页面的支持部分参阅用户手册。
- 如果飞利浦无绳真空吸尘器的集尘桶已满，可能会导致产品发出异常声音。清空并清洁集尘桶以解决此问题。有关如何清洁集尘桶的具体说明，请在真空吸尘器在线产品页面的支持部分参阅用户手册。
- 以下信息仅适用于 7000 和 8000 系列无绳 (Aqua) 。
您的无绳真空吸尘器 8000 或 7000 系列配备了地板类型识别功能。产品会自动检测地板类型并优化清洁以获得最佳性能。此功能可能会导致真空吸尘器的声音在使用过程中发生变化。无需执行任何操作，但如果您希望使用所选的稳定电源进行清洁，请在产品的菜单中关闭此智能功能。
请参阅以下视频（0：34-1：02），了解打开或关闭此功能的步骤。
- 如果上述情况不适合您遇到的情况，则有可能是您的飞利浦真空吸尘器马达受损了。在这种情况下，请通过 www.philips.com/support 与我们联系以获得进一步的帮助。
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