飞利浦支持
我的飞利浦 OneBlade 坏了
发表于 2023 年 3 月 9 日
如果您的 OneBlade 无法工作，则下面的故障排除提示可能会帮助您找到解决方案。
我们建议您按照下方所列顺序进行操作。先检查问题能否在某一步骤解决，然后再转至下一步骤。
- 出于安全考虑，飞利浦 OneBlade 仅在不接电的情况下工作。检查 OneBlade 是否插在电源插座中。如果是，请将其从插座中拔出并重新打开。它现在应该可以正常工作了。
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您的 OneBlade 可能未正确充电。要为 OneBlade 充电，只需按照下面的说明操作。
- 关闭 OneBlade。
- 将充电线缆插入 OneBlade 底部的插座中，然后将充电器插入 120 伏交流电源插座。请确保使用原装飞利浦适配器为 OneBlade 充电。
- 检查刀片是否被毛发堵塞或出现磨损的迹象。如果堵塞了，请尝试进行冲洗或将其浸泡在温水中，直到去除所有毛发和污垢。小心不要让刀片碰到水槽等坚硬表面，否则可能会将其损坏。
如果刀片看起来已经损坏，请立即更换。要为飞利浦 OneBlade 购买新刀片，请访问我们的网上商城。
- 部分 OneBlade 型号具有“旅行锁”。如果已启用此功能，则设备将无法打开。按住开/关按钮 3 秒钟以停用旅行锁。
如果您的 OneBlade 型号具有数字显示屏，当旅行锁激活时，显示屏上将出现一个挂锁符号。
- 如果这些提示均无法解决问题，则表示 OneBlade 内部可能有损坏。我们建议您申请维修或更换 OneBlade。
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