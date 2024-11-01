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我的飞利浦 OneBlade 坏了

发表于 2023 年 3 月 9 日
如果您的 OneBlade 无法工作，则下面的故障排除提示可能会帮助您找到解决方案。

我们建议您按照下方所列顺序进行操作。先检查问题能否在某一步骤解决，然后再转至下一步骤。
出于安全考虑，飞利浦 OneBlade 仅在不接电的情况下工作。检查 OneBlade 是否插在电源插座中。如果是，请将其从插座中拔出并重新打开。它现在应该可以正常工作了。
接电使用飞利浦 OneBlade

您的 OneBlade 可能未正确充电。要为 OneBlade 充电，只需按照下面的说明操作。

  1. 关闭 OneBlade。
  2. 将充电线缆插入 OneBlade 底部的插座中，然后将充电器插入 120 伏交流电源插座。请确保使用原装飞利浦适配器为 OneBlade 充电。
为飞利浦 OneBlade 充电
检查刀片是否被毛发堵塞或出现磨损的迹象。如果堵塞了，请尝试进行冲洗或将其浸泡在温水中，直到去除所有毛发和污垢。小心不要让刀片碰到水槽等坚硬表面，否则可能会将其损坏。
如果刀片看起来已经损坏，请立即更换。要为飞利浦 OneBlade 购买新刀片，请访问我们的网上商城。 
清洁飞利浦 OneBlade
部分 OneBlade 型号具有“旅行锁”。如果已启用此功能，则设备将无法打开。按住开/关按钮 3 秒钟以停用旅行锁。
如果您的 OneBlade 型号具有数字显示屏，当旅行锁激活时，显示屏上将出现一个挂锁符号。
禁用飞利浦 OneBlade 上的旅行锁
如果这些提示均无法解决问题，则表示 OneBlade 内部可能有损坏。我们建议您申请维修或更换 OneBlade。
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