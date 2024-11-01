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飞利浦 Airfryer 空气炸锅制作的食物不松脆或未达到预期效果
发表于 2024 年 2 月 21 日
如果发现飞利浦 Airfryer 空气炸锅制作出的食物或点心不够松脆，请按照以下步骤自行解决问题。
- 避免一次烹饪大量点心或过量食物。少量原料煎炸得更均匀。
一种好的做法是在飞利浦 Airfryer 空气炸锅的炸篮底部仅铺放一层点心。
- 使用适合制作薯条的新鲜且略带软糯口感的土豆。如果您需要存储土豆，请勿将其存放在低温环境中（例如冰箱）。
如果您准备在 Airfryer 空气炸锅中自制薯条，请按照以下步骤操作：
另请观看以下视频：
- 将土豆削皮并切成小条。
- 将土豆条浸泡在一碗水中至少 30 分钟，然后取出并用厨房用纸吸干水分。
- 在碗中倒入半汤匙的橄榄油，将土豆条倒入碗中并混合均匀，直到所有土豆条都均匀上油。
- 用手或厨具将土豆条从碗中拿出来，让多余的油份留在碗里。将土豆条放入炸篮。
- 在 180°C (350°F) 下炸土豆条，并在热空气煎炸中途翻动炸篮。在空气煎炸过程中翻动 2-3 次以获得更均匀的效果。
- 为了使飞利浦 Airfryer 空气炸锅获得最佳效果，您应使用即烤型产品。在 Airfryer 空气炸锅中制作即烤型点心时，它们会变成金黄色并且松脆。
- 请选择合适的温度：大多数点心需要在 200˚C (400ºF) 下制作，酥皮点心除外。应该在 180˚C (350ºF) 下煎炸酥皮点心。
- 大多数点心需要烤箱指示的制作时间才会完全熟透。重油电炸锅的制作时间更短，因此会产生未熟透的结果。请参阅 Airfryer 空气炸锅用户手册或 HomeID 应用程序中的食物表，了解每种食材的推荐烹饪时间。如果食物不够松脆，可以将制作时间延长几分钟（但请注意不要烤焦食物）。请注意：
·如果飞利浦 Airfryer 空气炸锅中的食材彼此接触，请在制作中途摇动炸篮。
·如果制作的食物比较多，请摇动炸篮两到三次，让食物均匀受热。
·确保食物在翻动过程中混合均匀，让底层和顶层的食物能够上下翻动，这样可以让食物受热更均匀。
另请观看以下视频：
- 在烹饪自制土豆食品、面包点心或肉类菜肴时，可以涂抹一些油以便于食物变得松脆。
此外，请尽可能制作低脂肪的点心。高脂肪含量的点心很难烤出松脆口感。
要了解如何在空气炸锅中正确用油，请遵循以下提示：
- 加油前，请适当地擦干食物的外表面。
- 不要用太多油，因为这会使食物不太松脆，并且容易导致肥胖。
- 可以在肉类或家禽肉上刷少许油或提前进行腌制，这样可以让烤出来的肉更松脆。
- 当准备薯条或其他任何需要叠放的食物时，我们建议使用较大的炸篮（右侧）。该炸篮的表面积更大，以便食材更均匀地分布。这使得食材的热量和气流分布更加平衡，从而实现更好的烹饪效果。
上述方案是否解决了此问题？如果没有，请联系我们以获得进一步帮助。
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