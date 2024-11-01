大多数点心需要烤箱指示的制作时间才会完全熟透。重油电炸锅的制作时间更短，因此会产生未熟透的结果。请参阅 Airfryer 空气炸锅用户手册或 HomeID 应用程序中的食物表，了解每种食材的推荐烹饪时间。如果食物不够松脆，可以将制作时间延长几分钟（但请注意不要烤焦食物）。请注意：

·如果飞利浦 Airfryer 空气炸锅中的食材彼此接触，请在制作中途摇动炸篮。

·如果制作的食物比较多，请摇动炸篮两到三次，让食物均匀受热。

·确保食物在翻动过程中混合均匀，让底层和顶层的食物能够上下翻动，这样可以让食物受热更均匀。