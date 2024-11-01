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飞利浦 Airfryer 空气炸锅自制薯条未达到预期效果
发表于 2023 年 12 月 12 日
如果飞利浦 Airfryer 空气炸锅自制炸薯条未达到预期效果，可能有简单的解决办法。请查看以下步骤以自行解决此问题。
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- 选择适合制作薯条的土豆品种
- 仅在空气炸锅的炸篮中放入总容量一半的原料量，以便获得均匀的效果
- 大薯条的松脆度不如小薯条
- 在空气煎炸过程中翻动 2-3 次空气炸锅的炸篮
- 飞利浦 Airfryer 空气炸锅采用高速空气循环技术，使煎炸过程与重油煎炸有所不同。请按照以下步骤使用空气炸锅制作自制炸薯条：
- 将土豆削皮并切成小条。
- 在碗中浸泡土豆条至少 30 分钟，然后将它们取出并放在厨房用纸上沥干。
- 在碗中倒入半汤匙的橄榄油，将土豆条倒入碗中并充分搅拌，直到所有土豆条都均匀上油。
- 用手或厨具将土豆条从碗中拿出来，让多余的油份留在碗里。将土豆条放入空气炸锅的炸篮。
- 在 180°C 下炸 300-800 克土豆条 18-25 分钟，同时在空气煎炸过程中翻动 2-3 次炸篮。
- 当准备薯条或其他任何需要叠放的食物时，我们建议使用较大的炸篮（右侧）。该篮表面积更大，以便食材更均匀地分布。这使得食材的热量和气流分布更加平衡，从而实现更好的烹饪效果。
上述方案是否解决了此问题？如果没有，请联系我们以获得进一步帮助。
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