- 请确保 Airfryer 空气炸锅的插头正确地插到电源插座上。
- 如果同一电源插座上插入了过多产品，则飞利浦 Airfryer 空气炸锅可能无法工作。请拔掉其他产品电源或使用其他插座。
- 对于模拟设备，可能会出现计时器发出滴答声而设备不加热的情况。在这种情况下，请确保 Airfryer 空气炸锅的插头正确地插入电源插座。
如果您的飞利浦 Airfryer 空气炸锅根本无法开启，或者开启后无法工作或加热，请阅读下方的文章，了解可能的原因和解决方案。
抽屉未完全关闭
部分空气炸锅型号具有煎锅检测功能。此功能会在您取出空气炸锅煎锅时关闭加热器和风扇。
请确保已将煎锅插入空气炸锅中，且抽屉完全关闭。否则，您的空气炸锅将无法开启。
煎锅检测机制可能已损坏
请从空气炸锅中取出煎锅，检查塑料部件（主要是煎锅的边缘）是否有裂缝/损坏（参见下图）。如果您发现任何损坏或裂缝，请联系我们获取进一步的帮助。
具体来说，对于型号 HD9880/HD9875/HD9876，请从抽屉中取出空气炸锅煎锅并将其倒置。煎锅检测模块安装在右侧，靠近炸篮手柄支架凹槽（参见下图）。
在一侧，您会看到一个小塑料盖（参见下图）。如果没有这个塑料盖，煎锅检测功能不会工作。如果出现这种情况，请通过 www.philips.com/contact 联系我们，我们很乐意为您提供帮助。
温度设定地过低
如果您将 Airfryer 空气炸锅设置为在 40°C (100°F) 或更低温度下烹饪，则它可能无法加热（尤其是在周边环境温度与此设置温度相似时）。
请检查您在飞利浦 Airfryer 空气炸锅上设定的温度，如有需要请提高温度。
未设置时间或烹饪时间过短（模拟 Airfryer 空气炸锅）
请将模拟计时器调至所需的烹饪时间（请观看以下视频）。如果所需的烹饪时间少于 10 分钟，请将计时器转至大约 15 分钟，然后将其转回至所需的较短的烹饪时间。
以下信息仅适用于 NA55x 型号。
当您使用 NA55x Airfryer 空气炸锅的蒸汽相关功能时，如果水箱未正确放置，或者水箱中没有水，则该产品会检测到此情况，并且图标（参见下图）将开始闪烁。请确保水箱中有足够的水，并将水箱推入到位。然后按下开始/暂停按钮以开始烹饪，这时该图标将会消失。
如果上述解决方案均无法解决问题，则飞利浦 Airfryer 空气炸锅的加热器可能已损坏。在这种情况下，请联系我们以获取进一步帮助。
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