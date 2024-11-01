抽屉未完全关闭

部分空气炸锅型号具有煎锅检测功能。此功能会在您取出空气炸锅煎锅时关闭加热器和风扇。

请确保已将煎锅插入空气炸锅中，且抽屉完全关闭。否则，您的空气炸锅将无法开启。

煎锅检测机制可能已损坏

请从空气炸锅中取出煎锅，检查塑料部件（主要是煎锅的边缘）是否有裂缝/损坏（参见下图）。如果您发现任何损坏或裂缝，请联系我们获取进一步的帮助。



具体来说，对于型号 HD9880/HD9875/HD9876，请从抽屉中取出空气炸锅煎锅并将其倒置。煎锅检测模块安装在右侧，靠近炸篮手柄支架凹槽（参见下图）。



在一侧，您会看到一个小塑料盖（参见下图）。如果没有这个塑料盖，煎锅检测功能不会工作。如果出现这种情况，请通过 www.philips.com/contact 联系我们，我们很乐意为您提供帮助。

温度设定地过低

如果您将 Airfryer 空气炸锅设置为在 40°C (100°F) 或更低温度下烹饪，则它可能无法加热（尤其是在周边环境温度与此设置温度相似时）。



请检查您在飞利浦 Airfryer 空气炸锅上设定的温度，如有需要请提高温度。

未设置时间或烹饪时间过短（模拟 Airfryer 空气炸锅）

请将模拟计时器调至所需的烹饪时间（请观看以下视频）。如果所需的烹饪时间少于 10 分钟，请将计时器转至大约 15 分钟，然后将其转回至所需的较短的烹饪时间。