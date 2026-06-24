飞利浦支持
我在飞利浦浓缩咖啡机上看到一个错误代码
发表于 24 June 2026
如果您在飞利浦浓缩咖啡机上看到错误代码，如 01、03、04、05、11、14 或 19，请参阅以下可能的原因和解决方案。
如果出现上述未提及的其它错误（例如错误 02、10、15、22），则您的机器将需要维修。请联系我们。
- 当您看到错误 01 时，这意味着您的浓缩咖啡机中的咖啡研磨机无法正常工作，因为咖啡漏斗堵塞。
要解决此问题，请疏通咖啡漏斗（使用咖啡匙或真空吸尘器，如下文所述）：
1. 关闭机器，然后等待机器完全安静（您听不到任何噪音从机器传出）。这可能需要 15 到 20 秒
2. 打开检修门并取下冲煮套件
3. 打开预磨咖啡漏斗的盖子，将勺柄放入漏斗。 如果没有预磨咖啡漏斗，请从下面将勺柄插入咖啡漏斗
4. 上下移动勺柄，直至堵塞的咖啡粉掉落。这需要稍微施力。
5 用真空吸尘器取出并清洁所有掉出来的咖啡粉
6. 下一步，将吸尘器吸嘴置于咖啡漏斗的出口处，用手盖住预磨咖啡漏斗。或者反过来，将真空吸尘器放在顶部并盖住咖啡漏斗的底部。
7. 装回冲煮套件。然后打开机器，制作一杯浓缩咖啡。
8 制作好浓缩咖啡后，检查漏斗里是否仍然残留有咖啡粉。如果有，请重复疏通过程。
请勿将水倒入或溅入咖啡豆容器，以免咖啡漏斗堵塞。
- 错误 03 表示冲煮套件上有太多灰尘，无法正常工作。要解决此问题，请按照以下说明清洁冲煮套件：
1. 关闭机器，然后等待机器完全安静（您听不到任何噪音从机器传出）。这可能需要 15 到 20 秒
2. 打开检修门并取下冲煮套件
3. 用温水彻底冲洗冲煮套件。然后，让其风干，再放回去。
- 当您的飞利浦浓缩咖啡机显示错误代码 E04 时，这表示未正确放置冲煮套件。为解决此问题，请打开咖啡机的检修门，将冲煮套件推入到位。当冲煮套件放置到位时，您将听到“咔嗒”声。
- 要解决此问题并释放机器中滞留的空气，请执行以下步骤：
1.关闭咖啡机
2.倒空水箱并从水箱中取出 AquaClean 或任何其他滤水器
3.向水箱中注水，然后将其放回原位
4.重新打开咖啡机电源。咖啡机加热时，请选择热水并放出 2 或 3 杯热水
如果您使用 AquaClean 滤水器，请按照这些额外步骤进行操作，以确保滤水器安装正确并供您使用：
1.摇晃 AquaClean 滤水器 5 秒
2.将滤网倒置在盛水的容器/碗中，直至没有气泡排出
3.将滤水器放回水箱并为水箱注水
4.重新启动咖啡机，先关闭再打开电源
5.选择热水并放出 2-3 杯热水
- 当您看到错误代码 14 时，这表示您的飞利浦浓缩咖啡机过热。要解决此问题，请关闭机器并等待 30 分钟，使其冷却。
- 如果您看到错误代码 11 或 19，您的浓缩咖啡机需要从运输/室外温度调节至室温。这种情况主要发生在冬季寒冷的时候。
要解决此问题，将咖啡机关闭 30 分钟，然后再试一次。
如果上述操作无法解决问题，则可能是机器背面的插头连接不牢固。要解决此问题，请确保插头已正确插入电源插座。
如果您发现上述错误代码以外的任何其他错误代码，请联系我们。
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