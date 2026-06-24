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我在飞利浦浓缩咖啡机上看到一个错误代码

如果您在飞利浦浓缩咖啡机上看到错误代码，如 01、03、04、05、11、14 或 19，请参阅以下可能的原因和解决方案。



如果出现上述未提及的其它错误（例如错误 02、10、15、22），则您的机器将需要维修。请联系我们。