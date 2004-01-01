飞利浦支持

我的飞利浦新安怡婴儿食物机无法产生蒸汽（正常产生蒸汽）

蒸汽功能不工作（不正常工作）可能有几方面的原因。我们将竭诚为您服务。只需按照以下步骤操作即可自己解决问题。



如果蒸汽功能仍无法工作，则可能是安全开关存在缺陷。请与您所在国家/地区的客户服务中心联系。