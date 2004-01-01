飞利浦支持
我的飞利浦新安怡婴儿食物机无法产生蒸汽（正常产生蒸汽）
发表于 2024 年 1 月 23 日
蒸汽功能不工作（不正常工作）可能有几方面的原因。我们将竭诚为您服务。只需按照以下步骤操作即可自己解决问题。
如果蒸汽功能仍无法工作，则可能是安全开关存在缺陷。请与您所在国家/地区的客户服务中心联系。
-
- 水箱内水量不足。
- 如果水箱内有水垢积聚，请根据用户手册清除水垢。
- 在一次蒸制周期之后，设备需要冷却大约 10 分钟，新的蒸制周期才能开始。
- 搅拌杯未放置于正确位置（蒸制位置）。
- 如果部件未正确组装在主装置上，此产品将无法正常工作。蒸制前，请正确组装所有部件：
完成一次蒸制周期之后，请让产品冷却 10 分钟，并将水箱中的所有水全部倒出，然后再开始第二次蒸制周期。
- 顺时针转动水箱盖，始终确保盖上的箭头图标与水箱上的锁定图标对准。
- 向下按搅拌杯将其牢固地锁在主装置上，触发蒸汽功能。
-
- 往水箱加水。
- 按照用户手册中的说明为水箱除垢。
- 检查水箱蒸汽出口、杯盖蒸汽入口和蒸汽通道，确保其中没有堵塞物。
- 如果部件未正确安装或杯盖蒸汽入口堵塞，会发生蒸汽泄漏。
- 确保水箱盖和杯盖已正确闭合。
- 将搅拌杯正确置于主体上。
- 清洁杯盖蒸汽入口。
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。