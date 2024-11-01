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我的飞利浦 Airfryer 空气炸锅中冒出白烟
发表于 2023 年 5 月 5 日
如果您的飞利浦 Airfryer 空气炸锅冒出白烟，请找到以下关于如何轻松自行解决问题的说明。
- 如果您烹饪高脂肪食物，请停止烹饪并使用大量厨房纸吸收飞利浦 Airfryer 空气炸锅平底锅底部的油，或者倒出所有多余的油。之后您可以继续烹饪。
如果您经常烹饪高脂肪食物，您可以使用以下其中一种附件，具体取决于您的产品型号：
注意：白烟不会损坏您的飞利浦 Airfryer 空气炸锅或烹饪过程。
- 如果 Airfryer 空气炸锅随附减脂器附件，务必在烹饪富含脂肪的食材时使用它。该减脂器附件可防止形成白烟。
如果您在开始烹饪之前忘记将减脂器放置到飞利浦 Airfryer 空气炸锅中，请将减脂器置入煎锅中，然后继续烹饪。
- 上次使用后残留下来的含油量较多的残渣会导致 Airfryer 空气炸锅冒白烟。在这种情况下，请停止烹饪并小心清理 Airfryer 空气炸锅平煎锅里的残渣。为了防止这种情况再次发生，每次使用后，请彻底清洁飞利浦 Airfryer 空气炸锅煎锅、炸篮和加热元件。
- 小块面包屑会导致 Airfryer 空气炸锅产生白烟。在这种情况下，将面包屑或涂层紧紧地按压在食物上，以确保其附着到食物上。
- 加热元件位于 Airfryer 空气炸锅内侧上部。由于气流强劲，较轻的食材（如一片烤面包、蔬菜或水果片）可能会进入加热元件。请在产品冷却后移除加热元件里的食物。
注意：为了防止在烹饪较轻的食材时产生烟雾，您可以使用以下其中一种附件，具体取决于您的 Airfryer 空气炸锅型号： 这些解决方案均无法解决问题吗？请联系我们以获取进一步帮助。
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