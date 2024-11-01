飞利浦支持
我的 Sonicare 声波振动牙刷的振动强度较弱
发表于 2024 年 8 月 23 日
如果以下说明无法解决问题，请联系我们
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提交在线保修申请，以便我们可以支持您获得更换设备。所有 Sonicare 牙刷和牙线均享有 2 年保修。
如果牙刷振动强度不如以前有力，则下面的故障排除提示可能会帮助您找到解决方案。
我们建议您按照下方所列顺序执行步骤。先检查问题能否在某一步骤解决，然后再转至下一步骤。
- 电池没有充满电的牙刷可能需要更多的电量才能以其原始强度振动。我们建议通宵充电至少 24 小时。
所有 Sonicare 牙刷的充电器都不同，不能兼容其他型号的 Sonicare 牙刷。我们建议使用牙刷随附的原装充电器为牙刷充电。
- 某些牙刷默认激活了 EasyStart 功能。此功能会使牙刷在每次刷牙后缓慢提升振动强度。振动强度的提升发生在前 14 次刷牙期间。如果您希望牙刷正常振动，建议您关闭 EasyStart 功能。
- 也可能意味着您的刷头已磨损。我们建议每三个月更换一次刷头。您可以在我们的在线商店购买新的刷头。
如果您最近更换了刷头，请转到下一步。
- 所选模式会影响牙刷的振动强度。某些刷牙模式的振动强度不高，例如 TongueCare 和 Sensitive。建议您通过更改刷牙模式来增加振动强度。关闭牙刷，然后按模式/强度按钮选择首选模式。
- 某些型号的牙刷带有强度设置。请参阅用户手册，了解您的牙刷是否带有强度设置。所选的强度设置会影响牙刷的振动强度。您可以在不同的强度级别之间进行选择。您的牙刷将根据您连接的刷头自动选择强度级别。
在刷牙时，您可以通过按模式/强度按钮来更改强度。当手柄关闭时，无法调整强度。
- 如果这些提示均无法解决问题，则牙刷内部可能有损坏。我们建议您申请维修或更换牙刷。
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