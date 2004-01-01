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我的飞利浦无绳真空吸尘器电池耗电很快
发表于 2023 年 10 月 5 日
如果您的飞利浦无绳真空吸尘器的电池耗电太快，请在产品管上查找型号并阅读下面的文章，了解可能的原因和解决方案。
- 真空吸尘器具有不同的功率设置，具体取决于型号。设置越高，产品耗费的电池电量就越多。
请查找以下每种型号日常使用情况下的建议设置：
8000 系列无绳吸尘器 AquaPlus 和 7000 系列无绳吸尘器 Aqua
飞利浦无绳吸尘器的最高设置是“强力”，具有非常高的吸力。因此，产品在“强力”设置下的电池耗电很快。您可以使用此设置来清洁严重污渍。对于一般量的灰尘，使用时请将产品设置为“Eco”环保节能模式或“正常”模式（参见下图）。
8000 系列 SpeedPro Max (Aqua Plus) 和 7000 系列 SpeedPro Max (Aqua)
飞利浦 SpeedPro Max 吸尘器的最高吸力设置为“强力”。因此，产品在“强力”设置下的电池耗电很快。您可以使用此设置来清洁严重污渍。对于一般量的灰尘，请使用飞利浦 SpeedPro Max 的“1”档或“2”档（参见下图）。
5000 系列 SpeedPro 无绳吸尘器
飞利浦 5000 系列 SpeedPro 无绳吸尘器具有两种吸力设置：“1”档和“2”档。正常日常使用情况下的建议设置为“1”档。最高设置是“2”档，具有更高的吸力。您可以使用“2”档来清洁严重污渍，但是，该模式耗电很快，因此对于一般量的灰尘，最好使用“1”档（参见下图）。
3000 和 2000 系列无绳吸尘器
飞利浦 3000 或 2000 系列无绳吸尘器的最高设置是“强力”，具有非常大的吸力。在此设置下，电池耗电很快。您可以使用此设置来清洁严重污渍。对于一般量的灰尘，可以在“Eco”环保节能模式设置下使用您的飞利浦 3000 或 2000 系列无绳吸尘器（参见下图）。
- 如果您使用的是 SpeedPro 或 SpeedPro Max 真空吸尘器，您可以在飞利浦服务中心或通过我们的客户服务更换电池。请联系我们获得进一步帮助，联系方式如下：www.philips.com/support。
如果您有 8000、7000 或 3000 系列无绳吸尘器（管上没有“SpeedPro”或“SpeedPro Max”字样），您可以自行从产品中取出充电电池，并访问我们的网站，在搜索窗口中搜索 XV1797（8000 和 7000 系列）或 XV1633/01（3000 系列）以购买新电池。2000 系列无绳吸尘器不支持在线购买新电池。如需联系我们获取进一步支持，请访问 www.philips.com/support。
在取出电池之前，请确保产品与电源插座断开连接，且电池电量已完全耗尽。弃置电池时，请采取必要的安全措施。
要取出充电电池，请按照以下说明操作：
- 断开产品与电源插座的连接，让其运行直至电机自动停止。
- 按下解锁按钮，然后将电池从产品中取出。
上述解决方案是否解决了此问题？请联系我们获得进一步帮助，联系方式如下：www.philips.com/support。
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