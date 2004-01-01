真空吸尘器具有不同的功率设置，具体取决于型号。设置越高，产品耗费的电池电量就越多。

请查找以下每种型号日常使用情况下的建议设置：

8000 系列无绳吸尘器 AquaPlus 和 7000 系列无绳吸尘器 Aqua

飞利浦无绳吸尘器的最高设置是“强力”，具有非常高的吸力。因此，产品在“强力”设置下的电池耗电很快。您可以使用此设置来清洁严重污渍。对于一般量的灰尘，使用时请将产品设置为“Eco”环保节能模式或“正常”模式（参见下图）。

8000 系列 SpeedPro Max (Aqua Plus) 和 7000 系列 SpeedPro Max (Aqua)

飞利浦 SpeedPro Max 吸尘器的最高吸力设置为“强力”。因此，产品在“强力”设置下的电池耗电很快。您可以使用此设置来清洁严重污渍。对于一般量的灰尘，请使用飞利浦 SpeedPro Max 的“1”档或“2”档（参见下图）。

5000 系列 SpeedPro 无绳吸尘器

飞利浦 5000 系列 SpeedPro 无绳吸尘器具有两种吸力设置：“1”档和“2”档。正常日常使用情况下的建议设置为“1”档。最高设置是“2”档，具有更高的吸力。您可以使用“2”档来清洁严重污渍，但是，该模式耗电很快，因此对于一般量的灰尘，最好使用“1”档（参见下图）。

3000 和 2000 系列无绳吸尘器