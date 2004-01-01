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我无法打开飞利浦无绳吸尘器的集尘桶
发表于 2024 年 3 月 28 日
如果您无法打开飞利浦无绳吸尘器的集尘桶，有一个简单的解决方案。请检查硬管上的型号，并在此处了解如何自行解决。
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- 尝试打开 8000 或 7000 系列无绳吸尘器的集尘桶时，请确保遵循以下步骤：
- 关闭产品（图 1）。
- 将产品保持在 45 度角的同时，按下按钮取下集尘桶（图 2）。
如果您想清洁集尘桶，请参照以下步骤：
- 提起彩色部件，以触及集尘桶（图 3）。提示：如果难以从集尘桶上拆下此部件，您可以用手轻击集尘桶周围，让彩色部件稍微松动。如果您手握集尘桶底部，并用另一只手提起彩色部件，会更容易拆卸。
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- 清空集尘桶（图 4）。
- 在水龙头下冲洗集尘桶。请勿使用洗碗机（图 5）。
- 将集尘桶放回原位之前，确保其完全晾干（图 6-7）。
- 确保先对准集尘桶的突出部分，然后再将其固定到位。
有关更多详细说明，请观看以下视频。
- 尝试打开 5000 系列无绳吸尘器的集尘桶时，请确保遵循以下步骤：
- 关闭产品（图 2）。
- 以 45 度角握住产品，如图 3 所示。按下集尘桶底部的释放钮，取下集尘桶。提示：取下集尘桶后，请将产品竖直放置，以免脏污溢漏（图 4）。
- 如果您想清洁集尘桶，请参照以下步骤：
- 握住彩色部件侧面的两个蓝色凹痕圈，将其从集尘桶上提离（图 5）。
- 将集尘桶中收集的灰尘倒进垃圾桶（图 6）。
- 将旋风过滤器装回集尘桶上，并确保两个部件已对齐（图 7）。
- 先对准集尘桶的过滤器侧，将集尘桶装回原位，然后再将其固定到位（图 8）。
- 如果在集尘桶未正确对齐的情况下按住手持式设备上的开关，则可能会卡住或错位。您可能会注意到集尘桶和手持式设备的电机部件之间有间隙。要解决此问题，只需将集尘桶朝电机方向推，直至间隙消除。施加力之前，请确保集尘桶已正确对齐。
在下面的视频中，我们将向您展示正确的集尘桶放置方式以及如何解决此问题。
- 在您试图打开 SpeedPro (Max) 的集尘桶时，请确保按照以下步骤执行操作：
- 关闭产品。
- 按下手持式设备上靠近集尘桶的释放钮，卸下集尘桶（图 1）。
- 取下盖子并清空集尘桶（图 2-3）。
- 放回集尘桶盖。当您听到“咔嗒”一声，表示它已正确关闭（请参见图 4）。
- 装回集尘桶。当您听到“咔嗒”一声，表示它已正确装回（请参见图 5）。
上述解决方案是否解决了此问题？请联系我们获得进一步帮助，联系方式如下：www.philips.com/support。
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