如果在集尘桶未正确对齐的情况下按住手持式设备上的开关，则可能会卡住或错位。您可能会注意到集尘桶和手持式设备的电机部件之间有间隙。要解决此问题，只需将集尘桶朝电机方向推，直至间隙消除。施加力之前，请确保集尘桶已正确对齐。

在下面的视频中，我们将向您展示正确的集尘桶放置方式以及如何解决此问题。