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我的飞利浦 SpeedPro Max 无绳吸尘器显示错误代码
发表于 2022 年 10 月 27 日
如果您想要了解飞利浦 SpeedPro Max 无绳吸尘器上错误代码的含义，请在下文中查找答案。
- E4 错误代码（倒置时可能看起来像 h3）表示您的飞利浦 SpeedPro Max 无绳吸尘器的滚刷阻塞。
要解决此问题，请关闭您的无绳吸尘器，检查滚刷并清除毛发、绒毛、污垢或灰尘等障碍物。要解决此问题，请关闭您的无绳吸尘器，检查滚刷并清除毛发、绒毛、污垢或灰尘等所有障碍物。
您可以通过以下步骤执行此操作：
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使用简易按钮取下滚刷。
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用手拉出所有缠绕的毛发。
提示：使用剪刀剪断所有缠绕的毛发（见下图 A）。
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将滚刷装回卡入到位。
如果清洁滚刷后仍然看到错误代码，请联系我们以获得进一步帮助
- E6 错误代码（倒置时可能看起来像 93）表示您的飞利浦 SpeedPro Max 无绳吸尘器的适配器无电流通过。
要解决此问题，请再次检查并确认您的无绳吸尘器的适配器已正确插入电源插座，充电盘（磁铁）连接正确。如果产品无法正常工作，请联系我们。
- E7 错误代码（倒置时可能看起来像 L3）表示正在使用错误的适配器。请确保仅使用最初随无绳吸尘器提供的正确适配器。如果正确的适配器无法正常工作，请联系我们。
- SE 错误代码（倒置时可能看起来像 5E 或 35）可能由多种原因引起。
您可以先检查飞利浦无绳吸尘器 SpeedPro Max 是否已充电、已使用或存放在过高或过低的室温下。
如果温度低于 5 摄氏度或高于 40 摄氏度（低于 41 华氏度或高于 104 华氏度）：
- 请断开设备与充电器的连接，并将其置于温度在 5 到 40 摄氏度（41 到 104 华氏度）之间的房间内。等待几分钟，让设备温度与房间温度一致，然后再尝试使用。如果错误代码仍然存在，请联系我们以获得更多协助。
如果上述方法不适用或不能解决问题，那么您的吸尘器可能存在机械问题。请联系我们以获取进一步帮助。
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