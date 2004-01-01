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提示：使用剪刀剪断所有缠绕的毛发（见下图 A）。

用手拉出所有缠绕的毛发。

您可以通过以下步骤执行此操作：

如果您想要了解飞利浦 SpeedPro Max 无绳吸尘器上错误代码的含义，请在下文中查找答案。

我的飞利浦 SpeedPro Max 无绳吸尘器显示错误代码

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