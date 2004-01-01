飞利浦支持
我的 Sonicare 声波电动牙刷不振动
发表于 2024 年 8 月 23 日
如果牙刷无法振动或无法启动，则下面的故障排除提示可能会帮助您找到解决方案。
我们建议您按照下方所列顺序执行步骤。先检查问题能否在某一步骤解决，然后再转至下一步骤。
- 电源按钮周围可能会有牙膏残留物积聚。这些残留物会导致电源按钮卡住从而无法启动牙刷。我们建议您使用湿布清洁电源按钮及其周围区域。
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未充满电的牙刷电池可能需要更多电量才能使牙刷振动。我们建议至少充电 24 小时。为避免再次发生这种情况，您可以始终将牙刷放在充电器上。
如果您在一个月或更长时间内未使用牙刷，电池电量可能已耗尽。将牙刷手柄放在充电器上。电池已开始充电，但电池电量指示灯可能会在几分钟后才亮起。我们建议您为牙刷充电至少 24 小时。
- 请尝试使用其他插座为您的牙刷充满电。充电器连接的电源出现故障可能导致牙刷无法充电。在某些国家/地区，浴室的电源插座具有关闭电源的安全功能。在为牙刷充电之前，请确保电源插座已通电。
- 如果牙刷已通电，且电池指示灯亮起，但没有振动时，则表明牙刷内部有损坏。我们建议您申请在线维修或更换。
- 如果这些提示均无法解决问题，则牙刷内部可能有损坏。建议您联系我们。
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