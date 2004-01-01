未充满电的牙刷电池可能需要更多电量才能使牙刷振动。我们建议至少充电 24 小时。为避免再次发生这种情况，您可以始终将牙刷放在充电器上。



如果您在一个月或更长时间内未使用牙刷，电池电量可能已耗尽。将牙刷手柄放在充电器上。电池已开始充电，但电池电量指示灯可能会在几分钟后才亮起。我们建议您为牙刷充电至少 24 小时。

