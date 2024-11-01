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我的飞利浦新安怡自然或自然原生系列奶嘴扁塌

如果您遇到奶嘴扁塌或吸入瓶中的情况，则防胀气阀门可能被阻塞或卡住。您可以在下面找到有关如何解决此问题的更多信息和步骤。

但首先，请务必了解您的奶嘴类型：自然或自然原生。

