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我的飞利浦新安怡自然或自然原生系列奶嘴扁塌
发表于 2024 年 10 月 7 日
如果您遇到奶嘴扁塌或吸入瓶中的情况，则防胀气阀门可能被阻塞或卡住。您可以在下面找到有关如何解决此问题的更多信息和步骤。
但首先，请务必了解您的奶嘴类型：自然或自然原生。
- 全新自然原生系列奶嘴具有以下特征，可供您辨识：
- 奶嘴顶端采用细长切口，而非孔洞设计；
- “花瓣”周围采用螺旋状设计；
- 奶瓶上带有飞利浦新安怡的灰色徽标。
请参阅下图检查您的奶嘴类型，是最初设计的自然系列奶嘴，还是全新自然原生系列奶嘴。
- 在之前的自然系列奶嘴设计中，防胀气阀门位于奶嘴底部所印的某个数字下方。自然系列奶嘴侧边有三个奶嘴编号指示器，而全新自然原生系列奶嘴只有一个。
请定期清洁奶嘴，以避免防胀气阀门被堵塞。将奶嘴按到阀门下方，用力拉其顶端，直至您看到阀门打开。
如果奶嘴在哺喂过程中扁塌，请按照以下有关如何解决此问题的步骤操作：
- 用干净的手指或夹子将奶嘴从奶瓶中拉出。
- 找到阀门，该阀门位于奶嘴底部所印的某个数字下方。
- 向侧边拉奶嘴，确保阀门在您向侧边拉动奶嘴时位于顶部。用力拉，直至您看到阀门打开。
- 打开后，您可以继续哺喂。
- 全新自然原生系列奶嘴的防胀气阀门与奶嘴底部所印的某个数字相对。请定期清洁奶嘴，以避免防胀气阀门被堵塞。请用干净的手指轻轻按压阀门，使其再次打开。请勿过度用力拉动奶嘴尖端，以避免破损。
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