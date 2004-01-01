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飞利浦浓缩咖啡机上的警报指示灯无法关闭
发表于 2025 年 8 月 3 日
如果飞利浦浓缩咖啡机警报指示灯亮起且无法关闭，请参阅下面的图像并寻找解决方案。
- 如果此警报指示灯亮起，则表示水箱几乎倒空或水箱没有放好。
要解决此问题，请取出水箱，然后向其注水至 Max（最大）水位。确保水箱完全推入到咖啡机当中，直至指示灯熄灭。
- 如果此警报指示灯亮起，则表示咖啡粉容器已满并需要倒空。
要解决此问题，请确保倒空咖啡粉容器时咖啡机处于打开状态。取下水盘并倒空咖啡粉容器。将各个组件放回咖啡机。
- 如果此警报指示灯亮起，则表示咖啡粉容器/水盘没有放好或检修门处于打开状态。
要解决此问题，请将咖啡粉容器和水盘放回原位，并且确保其处于正确的位置。取下水箱并确保检修门已关闭。
- 如果此警报指示灯亮起，则表示冲煮套件没有放好、未正确放置或被堵塞。
要解决此问题，请按照以下步骤操作：
1.完全关闭咖啡机
2.取下水箱并打开检修门
3.取出冲煮套件并用自来水冲洗。将其放回咖啡机，直至其卡入到位
4.关闭检修门，放回水箱
5打开咖啡机
注意：如果您发现咖啡粉容器中有干燥的咖啡粉，这是因为冲煮套件中咖啡粉装得过满并且洒出了一部分。使用预磨咖啡时，请使用一勺装满预磨咖啡的咖啡勺，然后敲击勺子顶部。
- 如果此警报指示灯亮起，则表示咖啡机中吸入了一些空气。要释放咖啡机中的空气，请按照以下步骤操作：
1.将水注入水箱
2.在经典奶泡器底下放一个杯子，然后按闪烁的开始/停止按钮。请注意，咖啡机将开始放出热水，以去除咖啡机中的空气。
如果这样做无法解决问题，请按照以下步骤操作：
1.关闭咖啡机
2.倒空水箱并从水箱中取出 AquaClean 滤水器（如果已放置）
3.向其注入清水并放回原位
4.重新打开咖啡机并让咖啡机加热
5选择热水并放出 2-3 杯热水
6如果此方法有用，请放回 AquaClean 滤水器并再次放出 2-3 杯热水
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如果此警报指示灯闪烁橙光，则表示需要放置/更换并激活 AquaClean 滤水器。安装并正常工作后，指示灯将变为蓝色。
- 如果所有警报指示灯闪烁，则表示您需要重置咖啡机。要进行此操作，请按照以下步骤操作：
1.关闭咖啡机并拔下电源插头
2.从水箱中取下 AquaClean 滤水器（如果已添加）
3.向水箱中注水，然后将其放回原位
4.打开预磨咖啡容器的盖子并检查其是否被咖啡粉堵塞。如果发现堵塞，请使用咖啡勺手柄末端进行清理
5重新插上咖啡机电源插头并重新打开咖啡机
6选择热水并放出 2-3 杯热水
注意：如果指示灯继续闪烁，咖啡机可能会过热。关闭咖啡机，等待 30 分钟，然后再次打开。如果指示灯仍然闪烁，请联系您所在的国家/地区的客户服务中心。
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Wi-Fi 指示灯熄灭
- 咖啡机尚未连接到您的家庭 Wi-Fi（尚未进行初始 Wi-Fi 设置）。
- 机器的 Wi-Fi 连接已关闭。
- 家庭 Wi-Fi 连接未正常工作。
- 与家庭 Wi-Fi 的连接中断，例如由于家庭路由器已更换，或网络名称、密码已更改。
- 咖啡机与路由器之间的距离过远。
Wi-Fi 指示灯亮起
- Wi-Fi 设置已成功完成，且咖啡机已连接至家庭 Wi-Fi。
关闭机器后，Wi-Fi 指示灯仍保持亮起状态
- 为接收更新，Wi-Fi 模块必须保持可用状态，因此 Wi-Fi 指示灯将保持亮起。
Wi-Fi 指示灯闪烁
- 在 Wi-Fi 设置过程中，咖啡机处于设置模式。咖啡机上的按钮处于未激活状态。
- 如果机器之前连接过家庭 Wi-Fi，指示灯闪烁表示咖啡机正在重新连接家庭 Wi-Fi。
- 如果机器已连接到 Wi-Fi 网络，指示灯缓慢闪烁表示咖啡机正在更新固件。此更新可能需要几分钟时间，在此期间无法使用咖啡机。
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