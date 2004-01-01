Wi-Fi 指示灯熄灭

- 咖啡机尚未连接到您的家庭 Wi-Fi（尚未进行初始 Wi-Fi 设置）。

- 机器的 Wi-Fi 连接已关闭。

- 家庭 Wi-Fi 连接未正常工作。

- 与家庭 Wi-Fi 的连接中断，例如由于家庭路由器已更换，或网络名称、密码已更改。

- 咖啡机与路由器之间的距离过远。



Wi-Fi 指示灯亮起

- Wi-Fi 设置已成功完成，且咖啡机已连接至家庭 Wi-Fi。



关闭机器后，Wi-Fi 指示灯仍保持亮起状态

- 为接收更新，Wi-Fi 模块必须保持可用状态，因此 Wi-Fi 指示灯将保持亮起。



Wi-Fi 指示灯闪烁

- 在 Wi-Fi 设置过程中，咖啡机处于设置模式。咖啡机上的按钮处于未激活状态。

- 如果机器之前连接过家庭 Wi-Fi，指示灯闪烁表示咖啡机正在重新连接家庭 Wi-Fi。

- 如果机器已连接到 Wi-Fi 网络，指示灯缓慢闪烁表示咖啡机正在更新固件。此更新可能需要几分钟时间，在此期间无法使用咖啡机。