飞利浦支持

飞利浦浓缩咖啡机提示我在安装 AquaClean 滤水器后进行除垢

如果您的飞利浦浓缩咖啡机在安装 AquaClean 滤水器后提示您为咖啡机除垢，则可能有几种原因。请查看下列可能的解决方案。请注意：如果您已经使用 AquaClean 滤水器，从某种意义上来讲，您仍然需要在 8 个滤芯周期后为咖啡机除垢，这一点十分重要。