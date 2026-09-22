我的飞利浦无绳吸尘器 SpeedPro Max 吸力较低

如果您的飞利浦无绳吸尘器 SpeedPro Max 的滤网变脏，可能会影响无绳吸尘器的性能。



为了获得理想的清洁吸力，请按照以下步骤清洁滤网：



1. 将集尘桶从产品中取出

2. 将滤网从集尘桶的下方取出

注意：该滤网包含一个普通滤网和一个海绵滤网。普通滤网不能用水清洗。海绵滤网可以用水清洗。

3. 将海绵滤网与普通滤网分开

4. 用水清洗海绵滤网，并等待其完全晾干

注意：海绵滤网需要完全晾干后才能放回产品中。

5. 通过敲击来进行清洁普通滤网

6. 将普通滤网和海绵滤网放在一起，然后放回防尘桶

