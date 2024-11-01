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吸乳时感到疼痛或不适

虽然刚开始吸乳时有些触痛是正常的，但吸乳过程不应感到疼痛。吸乳时的疼痛或不适，通常是由吸乳护罩/喇叭罩、吸乳护罩或内衬尺寸不合适、吸乳姿势不当、吸力设置或吸乳器部件磨损引起的。

吸乳的感觉应当是一种有节奏的牵引感。而不应感到尖锐刺痛、灼烧感、挤压痛或任何疼痛。

疼痛和心理压力可能会干扰您的喷乳反射（即“奶阵”），从而降低泌乳效率。舒适的吸乳过程既有助于乳汁流出，也能提升您的整体吸乳体验。

如果您出现剧烈疼痛、出血、皮肤破损或感染迹象，请立即停止使用吸乳器，并咨询医疗保健专业人员。