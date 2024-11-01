吸乳时使用过高的吸力档位会导致不适、乳头酸痛和疼痛。在您的最大舒适吸力下吸乳，即可舒适、高效地排出乳汁。要找到您的最大舒适吸力，请逐渐调高电机单元吸力，直到您可接受且不会引起疼痛的最高档位，然后再调低一到两档即可。
您的最大舒适吸力会因每次吸乳以及不同时间段（尤其是白天和夜间）而有所变化，因此如感到任何疼痛或不适，请务必调整设置。
如果吸乳过程中感到疼痛，请立即降低吸力档位。
虽然刚开始吸乳时有些触痛是正常的，但吸乳过程不应感到疼痛。吸乳时的疼痛或不适，通常是由吸乳护罩/喇叭罩、吸乳护罩或内衬尺寸不合适、吸乳姿势不当、吸力设置或吸乳器部件磨损引起的。
吸乳的感觉应当是一种有节奏的牵引感。而不应感到尖锐刺痛、灼烧感、挤压痛或任何疼痛。
疼痛和心理压力可能会干扰您的喷乳反射（即“奶阵”），从而降低泌乳效率。舒适的吸乳过程既有助于乳汁流出，也能提升您的整体吸乳体验。
如果您出现剧烈疼痛、出血、皮肤破损或感染迹象，请立即停止使用吸乳器，并咨询医疗保健专业人员。
吸乳时使用过高的吸力档位会导致不适、乳头酸痛和疼痛。在您的最大舒适吸力下吸乳，即可舒适、高效地排出乳汁。要找到您的最大舒适吸力，请逐渐调高电机单元吸力，直到您可接受且不会引起疼痛的最高档位，然后再调低一到两档即可。
您的最大舒适吸力会因每次吸乳以及不同时间段（尤其是白天和夜间）而有所变化，因此如感到任何疼痛或不适，请务必调整设置。
如果吸乳过程中感到疼痛，请立即降低吸力档位。
位置不正确会导致不适、疼痛和泌乳量减少。
请确认：
如果您使用的是我们的免手扶或完全可穿戴式吸乳器，请在开始吸乳前，确保集乳杯放置在您文胸内的正确位置。
尺寸不合适是吸乳疼痛最常见的原因之一。
请确认：
仅适用于飞利浦新安怡自然呵护型免手扶可穿戴式吸乳器及飞利浦新安怡免手扶电动吸乳器
您的乳头尺寸可能会随着时间的推移而改变。即使之前尺寸合适，如若现在吸乳时感到不舒服，请考虑重新检查您的吸乳护罩或内衬尺寸。
如果您的吸乳护罩或内衬不合适，请尝试其他尺寸。
针对飞利浦新安怡自然呵护型免手扶可穿戴式电动吸乳器 – 请参阅我们的常见问题解答文章“如何为我的可穿戴式吸乳器选择合适的吸乳护罩/乳头内衬尺寸？”
针对飞利浦新安怡免手扶电动吸乳器 – 请参阅我们的常见问题解答文章“如何选择合适的吸乳护罩/乳头内衬尺寸？”
磨损或损坏的吸乳器部件会影响舒适度和吸乳效果。
检查硅胶隔膜和其他吸乳器部件是否存在下列情况：
如果任何部件损坏，请停止使用并在下一次吸乳前进行更换。
保持放松和舒适有助于促进乳汁分泌并使吸乳过程更舒适。
吸乳前：
如果吸乳后乳头感到敏感：
请务必倾听身体的感受。如果疼痛持续、加剧或在每次吸乳时均出现，请停止使用吸乳器并咨询医护专业人员。
如果在遵循上述步骤后仍感到疼痛或不适，您可以：
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