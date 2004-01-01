飞利浦支持
如何将我的飞利浦 Sonicare 牙刷重新连接到 Sonicare 应用程序（仅限 Android）？
发表于 2024 年 8 月 23 日
提供固件更新，用于修复某些 Android 手机操作系统阻止连接的问题。
请按照以下步骤更新您的固件，然后将飞利浦 Sonicare 牙刷重新连接到 Sonicare 应用程序。
- 打开 Sonicare 应用程序，然后连接蓝牙。系统将提示您显示以下屏幕：
- 此时，系统将提示您显示连接帮助屏幕。按照屏幕上的说明操作（如下所示）。
请按照移动设备设置或状态栏中的步骤操作：
1.关闭 Wi-Fi 。
2.将 Airplane 模式打开，然后再关闭。
3.将 Wi-Fi 和 Airplane 模式关闭，将蓝牙打开。
返回应用程序，然后按牙刷上的“模式”按钮，单击下面的“更新”按钮，开始固件更新。
- 系统将提示您出现与以下屏幕相似的一个屏幕（具体取决于您的牙刷柄型号）。
单击更新按钮。
- 现在，您将看到我的手柄更新屏幕，该屏幕显示正在进行固件更新。
注意：请将手柄从充电器上取下，然后在更新时保持靠近。
- 然后，您将看到更新完成通知。现在，您可以按“继续”，并操作应用程序。
- 如果您在将飞利浦 Sonicare 牙刷重新连接到 Android 设备上的 Sonicare 应用程序时仍遇到问题，请访问我们的维修或更换页面或飞利浦网站。
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