飞利浦支持
我的飞利浦剃须刀剃须效果不好
发表于 2025 年 3 月 05 日
如果您的飞利浦剃须刀未能达到理想的剃须效果，以下故障排除提示或可帮助您找到解决方法。
我们建议您按照下列顺序执行步骤。先检查问题能否在某一步骤解决，然后再转至下一步骤。
- 剃须刀性能下降可能是由于需要清洁所致。内部可能卡有毛发或污垢，导致剃须刀头无法正常运转。
要解决该问题，需正确清洁剃须刀。取下剃须刀头并从内部清洁剃须刀。有关详细的清洁说明，请参阅用户手册或观看以下视频。
对于部分剃须刀，清洁提示符号会闪烁以告知您剃须刀需要清洁。
提示：轻触/点击以开始观看视频后，轻触/点击视频底部的 COG 图标可启用您所用语言的字幕（如果需要）。
- 剃须刀可能无法工作的另一个原因是未正确组装。有关如何重新组装剃须刀的完整说明，请参阅用户手册或观看以下视频。
- 使用飞利浦剃须刀时，轻轻按压同时以画圈的方式移动剃须刀，以获得最佳效果，如下图所示。
最新型号的 S7000 和 S9000 将通过其动作传感器控制来帮助您实现标准的打圈动作。
- 如果您是飞利浦剃须刀的新用户，请记住您的皮肤需要适应电动剃须刀。这意味着一开始您的皮肤可能会感觉到轻度刺激。使用新的飞利浦剃须刀两到三周即可完全适应。
您也可以使用轻柔的润肤霜或含极少酒精的润肤露，以尽可能减少剃须后产生的皮肤刺激。
- 剃除较长的胡须令人感到不适，并可能造成皮肤刺激。
如果您已经几天没有剃须并且胡须很浓密，修剪胡须后再开始剃须是一个好主意。这种方式也有助于减少剃须时间。
部分飞利浦剃须刀随附一个修剪附件，您可以用来修剪胡须。或者，您可以使用标准胡须修剪器。
-
如果这些提示均无法解决问题，则剃须刀内部可能有损坏。我们建议您申请维修或更换剃须刀。
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。