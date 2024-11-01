飞利浦支持

我的飞利浦剃须刀剃须效果不好

如果您的飞利浦剃须刀未能达到理想的剃须效果，以下故障排除提示或可帮助您找到解决方法。



我们建议您按照下列顺序执行步骤。先检查问题能否在某一步骤解决，然后再转至下一步骤。